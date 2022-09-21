Пригніченості — ні: як позбутися негативних думок та змінити своє життя на краще

Одна з поганих звичок, яка іноді може навіть не залежати від похмурої погоди — навантажувати себе негативними думками. А надто вона посилюється постійною напругою, що спричинена повномасштабною війною.

Якщо раніше тривоги могли бути безпідставними й від них можна було позбутися за допомогою звичайної логіки, то тепер через часто хаотичні ворожі обстріли та терористичні акти російських окупантів дуже складно позбутися негативних думок та страху.

Тому психологиня Вікторія Островська розповіла Фактам ICTV.Здоров’я, як у темні часи розвантажити свою психіку та позбутися негативних думок, щоб побороти пригнічений стан та запобігти розвитку депресії.

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Експертка запевняє, що якщо постійно себе накручувати та думати про погане, то в результаті психіка людини може не витримати та провалитися в апатію та депресивний стан.

Крім того, постійні переживання негативно впливають і на фізичне здоров’я, оскільки мають непередбачуваний характер впливу на організм людини.

Як позбутись негативних думок під час війни

Негативні думки часто можуть приходити до людини саме ввечері, коли її психіка вже досить втомлена. Тому перед сном потрібно докласти зусиль, щоб змусити себе відкласти роздуми на ранок.

Якщо думки все одно лізуть у голову, тоді потрібно спробувати себе чимось відволікти, поки ти не заснеш. Це може бути гарна книга чи якийсь комедійний фільм. Будь-що, що зможе тебе потішити та не підвищуватиме рівень тривожності.

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Також хорошою ідеєю для будь-якого часу доби буде налаштувати себе на позитив. На словах звучить просто, а ось виконати буває трохи складніше.

Можна спробувати згадати приємні миті зі свого життя або ж пошукати плюси навіть у нашій буденності. Скажімо, наскільки українці стали добрішими та відкритішими одне до одного.

Крім того, важливо не сварити себе за те, що щось може не виходити так, як цього хотілося б. Зараз надзвичайно складний час для всіх, тому не варто піддавати себе тортурам за якісь невдачі. Іноді навіть вони можуть стати початком позитивних змін у житті.

Налаштуватись на хвилю добрих думок допоможуть також медитації та музика, що розслабляє. Варто лише зрозуміти, які саме мелодії дають тобі змогу позбутися напруги.

Іноді їх можна вмикати навіть під час спортивних тренувань, що теж гарно підтримують нашу психіку. Рух — універсальний помічник у боротьбі з негативом.

Постарайся поступово позбутися думок про те, раптом трапиться щось погане. Погане так і не станеться, але ти вже зануриш себе в негатив, страх, пригніченість.

Чималий вплив на наш настрій мають також новини, що часто виринають у соцмережах, тому дехто навіть намагається позбутись їх. Читай, чому нам хочеться відмовитися від соціальних мереж.

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