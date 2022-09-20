Ворог чи помічник? Чому нам хочеться відмовитися від соціальних мереж

На інформаційному полі, особливо під час війни, треба пильнувати, щоб зберегти свій спокій та здоровий психологічний стан.

Чому нам хочеться відмовитися від соціальних мереж, який вплив на нас має інформація та як себе захистити розповів журналістам Elle психотерапевт Центру психічного здоров’я НаУКМА Павло Горбенко.

Передозування може травмувати

Від інформації може бути передозування. Це могли відчути більшість українців на початку повномасштабного вторгнення, коли весь час та думки заполонили новини.

Зараз також дивляться

Від них не можна було заховатися, адже інформацію транслювали всюди: на сайтах, в месенджерах та соціальних мережах.

Дуже часто на широкий загал висвітлювали й показували кадри, які могли шокувати й травмувати. До прикладу, кадри з Бучі, Ірпеня, історії жертв окупації тощо.

Звісно, сьогодні наша психіка певною мірою адаптувалася до сучасних інформаційних реалій, і шок від побаченого вже не такий великий.

Та у кожного новостворені захисні механізми мають різну стійкість. На когось новинний простір та шокуючі кадри ніяк не вплинуть, а комусь після побаченого, прочитаного та почутого знадобиться тривала терапія.

Чому я хочу відмовитися від новин та соціальних мереж

Сьогодні люди, які гортають стрічку соціальних мереж, не можуть позбутися тривоги та розслабитися.

Ці майданчики перетворилися на поле інформаційних битв, яке настільки загромаджене судженнями, думками й приголомшливими новинами, що хочеться заховатися. Як наслідок, можна отримати передозування інформацією.

Логічним наслідком передозування є відраза до того, що принесло нам шкоду. В такому разі цілком природним є бажання обмежити вплив чинника, що травмує.

Ми можемо інтуїтивно відчувати, що наш внутрішній емоційний контейнер переповнений і потребує часу на перетравлення побаченого і почутого.

Цілком здоровим та правильним рішенням стане відмова від новин та соціальних мереж.

Як захистити себе від травми

Психотерапевт радить завжди прислухатися до себе, відслідковувати, чи дійсно ти зараз хочеш переглянути новини і з якою метою.

Якщо треба дізнатися конкретну інформацію, прочитай її та відклади пристрій, відволічися. Якщо конкретної потреби немає, то краще взагалі не читати новин.

Повністю опинитися без інформації про ситуацію в країні та світі ми не можемо, однак ми здатні убезпечити себе від їхнього негативного впливу на нас. Помірна кількість споживання не зашкодить.

Правила

Ліміт перегляду новин — 10 хвилин зранку та ввечері, а не за першої ж нагоди протягом дня.

Фото чи відео з шокуючим контентом: тортур, загиблих, поховань тощо, краще переглядай в маленькому чорно-білому форматі.

Яскраві та великі фото й відео роблять стресовий вплив сильнішим та тривалішим.

Роби інформаційний детокс.

Час від часу можна взагалі відмовлятися від перегляду новин. Щось справді важливе ти ніколи не пропустиш, а в соцмережах чи стрічці новин можеш натрапити на інформаційне сміття, яке залишить негативний слід.

Війна не пройде повз українців безслідно. Після перемоги на нас чекає тривале психологічне відновлення. Читай, як подолати колективну травму, щоб не постраждали наступні покоління.

Не пропускай найцікавіше! Підписуйся на Telegram-канал Вікон.