Враг или помощник? Почему нам хочется отказаться от социальных сетей

На информационном поле, особенно во время войны, нужно быть осторожными, чтобы сохранить свое спокойствие и здоровое психологическое состояние.

Почему нам хочется отказаться от социальных сетей, какое влияние имеет информация и как защитить себя, рассказал журналистам Elle психотерапевт Центра психического здоровья НаУКМА Павел Горбенко.

Передозировка может травмировать

От информации может быть передозировка. Её могли почувствовать большинство украинцев в начале полномасштабного вторжения, когда все время и мысли заполонили новости.

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От них нельзя было спрятаться, ведь информацию транслировали повсюду: на сайтах, в мессенджерах и социальных сетях.

Очень часто на широкую общественность освещали и показывали кадры, которые могли шокировать и травмировать. К примеру, кадры из Бучи, Ирпеня, истории жертв оккупации и др.

Конечно, сегодня наша психика немного адаптировалась к современным информационным реалиям и шок от увиденного уже не столь велик.

Но у каждого созданные защитные механизмы имеют разную устойчивость. На кого-то новостное пространство и шокирующие кадры никак не повлияют, а кому-то после увиденного, прочитанного и услышанного понадобится длительная терапия.

Почему я хочу отказаться от новостей и социальных сетей

Сегодня люди, которые листают ленту социальных сетей, не могут избавиться от тревоги и расслабиться.

Эти площадки превратились в поле информационных сражений, которое настолько загружено суждениями, мыслями и шокирующими новостями, что хочется спрятаться. В результате можно получить передозировку информацией.

Логическим следствием передозировки является отвращение к тому, что принесло нам вред. В таком случае вполне естественно желание ограничить влияние травмирующего фактора.

Мы можем интуитивно чувствовать, что наш внутренний эмоциональный контейнер переполнен и требует времени на переваривание увиденного и услышанного.

Так что вполне здоровым и правильным решением станет отказ от новостей и социальных сетей.

Как защитить себя от травмы

Психотерапевт советует всегда прислушиваться к себе, отслеживать, действительно ли ты сейчас хочешь посмотреть новости и с какой целью.

Если нужно узнать конкретную информацию, прочитай ее и отложи устройство в сторону, переключи внимание. Если конкретной потребности нет, лучше вообще не читать новости.

Полностью оказаться без информации о ситуации в стране и мире мы не можем, однако способны обезопасить себя от их негативного влияния на нас. Умеренное количество потребления не повредит.

Правила

Лимит просмотра новостей — 10 минут утром и вечером, а не при первой же возможности на протяжении дня.

Фото или видео с шокирующим контентом: пытки, погибшие, захоронения и т.д., лучше просматривай в маленьком черно-белом формате.

Яркие и большие фото и видео делают стрессовое воздействие более сильным и продолжительным.

Делай информационный детокс.

Иногда можно вообще отказаться от просмотра новостей. Что-то действительно важное ты никогда не пропустишь, а в соцсетях или новостной ленте можешь наткнуться на информационный мусор, который оставит негативный след.

Война не пройдет мимо украинцев бесследно. После победы нас ждет длительное психологическое восстановление. Читай, как преодолеть коллективную травму, чтобы не пострадали последующие поколения.

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