Подавленности — нет: как избавиться от негативных мыслей и изменить свою жизнь к лучшему

Одна из плохих привычек, которая иногда может даже не зависеть от пасмурной погоды — нагружать себя негативными мыслями. Особенно она усилилась постоянным напряжением, которое повлекла за собой полномасштабная война.

Если раньше тревоги могли быть безосновательными и от них можно было избавиться с помощью обычной логики, то теперь из-за часто хаотичных вражеских обстрелов и террористических актов российских оккупантов очень сложно избавиться от негативных мыслей и тревоги.

Поэтому психолог Виктория Островская рассказала Фактам ICTV.Здоровье, как в темные времена разгрузить свою психику и избавиться от негативных мыслей, чтобы побороть подавленное состояние и предотвратить развитие депрессии.

Эксперт уверяет, что если постоянно себя накручивать и думать о плохом, то в результате психика человека может не выдержать и провалиться в апатию и депрессивное состояние.

Кроме того, постоянные переживания могут негативно повлиять и на физическое здоровье, поскольку носят непредсказуемый характер воздействия на организм человека.

Как избавиться от негативных мнений во время войны

Отрицательные мысли часто могут приходить к человеку именно в вечернее время, когда его психика уже устала. Поэтому перед сном нужно приложить усилия, чтобы заставить себя отложить размышления на утро.

Если мысли все равно лезут в голову, тогда нужно попробовать себя чем-нибудь отвлечь, пока ты не уснешь. Это может быть хорошая книга или какой-нибудь комедийный фильм. Что угодно, что сможет тебя порадовать и не будет повышать уровень тревожности.

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Хорошей идеей для любого времени суток также будет настройка себя на позитив. Это звучит просто на словах, но выполнить — немного сложнее.

Тем не менее ты можешь попытаться вспомнить некоторые позитивные моменты со своей жизни или искать плюсы даже в нашей повседневности. К примеру, насколько украинцы стали добрее и более открыты друг для друга.

Кроме того, важно не ругать себя за то, что что-то может не получиться так, как хотелось бы. Сейчас это чрезвычайно сложное для всех время, поэтому не нужно казнить себя за неудачи. Иногда они могут даже стать началом позитивных изменений в жизни.

Настроиться на волну хороших помогут также медитации и расслабляющая музыка. Все, что нужно сделать, это определить, какие мелодии помогают тебе избавиться от напряжения.

Иногда их можно включить даже во время спортивной тренировки, что также поддерживает нашу психику. Движение — это универсальный помощник в борьбе с негативом.

Постарайся постепенно избавиться от мыслей, что внезапно произойдет что-то плохое. Плохое так и не произойдет, но ты уже погрузишся в негатив, страх, подавленность.

Значительное влияние на наше настроение оказывают также новости, которые часто появляются в социальных сетях, поэтому некоторые даже пытаются избавиться от них. Читай, почему хочется отказаться от социальных сетей.

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