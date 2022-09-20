Щоб мати добре самопочуття та не скасовувати плани — календар магнітних бур у жовтні

Магнітні бурі сильно перешкоджають нашому звичному темпу життя. Через головний біль та погане самопочуття нам доводиться скасовувати та змінювати свої плани.

Ми розповімо тобі про магнітні бурі у жовтні цього року.

Українці можуть видихнути з полегшенням, адже у жовтні очікуються лише три слабкі магнітні бурі — 1, 29 й 30 жовтня.

Хоч магнітні бурі й будуть слабкими, проте треба уважно спостерігати за свої самопочуттям та емоційним станом.

Магнітні бурі у жовтні

Як захиститися від впливу магнітних бур у жовтні 2022

Щоб легше перенести негативний вплив магнітних бур на наше життя, варто дотримуватися кількох простих порад. Насамперед у ці дні важливо відмовитися від шкідливої їжі та алкоголю.

Дотримуйся режиму сну та більше гуляй на свіжому повітрі. Також допомогти пережити головний біль у ці дні може контрастний душ.

Хоча жовтень уже за порогом, пропонуємо тобі дізнатися про магнітні бурі у вересні, щоб цей місяць закінчився тільки з приємними емоціями.

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