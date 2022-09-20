Чтобы иметь хорошее самочувствие и не отменять планы — календарь магнитных бурь в октябре

Магнитные бури сильно препятствуют нашему привычному темпу жизни. Из-за головной боли и плохого самочувствия нам приходится отменять и изменять свои планы.

Мы расскажем тебе о магнитных бурях в октябре этого года.

Украинцы могут выдохнуть с облегчением, ведь в октябре ожидаются лишь три слабые магнитные бури — 1, 29 и 30 октября.

Несмотря на то, что магнитные бури будут слабыми, нужно внимательно наблюдать за своим самочувствием и эмоциональным состоянием.

Магнитные бури в октябре

Как защититься от воздействия магнитных бурь в октябре 2022

Чтобы легче перенести негативное влияние магнитных бурь на нашу жизнь, следует придерживаться нескольких простых советов. Прежде всего, в эти дни важно отказаться от вредной пищи и алкоголя.

Соблюдай режим сна и больше гуляй на свежем воздухе. Также помочь пережить головные боли в эти дни может контрастный душ.

Хотя октябрь уже за порогом, предлагаем тебе узнать о магнитных бурях в сентябре, чтобы этот месяц закончился только с положительными эмоциями.

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