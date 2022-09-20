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Чтобы иметь хорошее самочувствие и не отменять планы — календарь магнитных бурь в октябре

Богдана Макалюк, редактор сайта 20 сентября 2022, 07:00
Магнітні бурі у жовтні 2022 – календар небезпечних дат
Фото: Pexels

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