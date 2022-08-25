Пережить и не страдать: когда ждать магнитных бурь в сентябре 2022 и как себя поддержать в этот период

Магнитные бури — не шутливое оправдание плохого самочувствия. На самом деле, изменение космических колебаний влияет на нас, особенно на метеозависимых людей. В сентябре 2022 ожидаются средней и высокой интенсивности магнитные бури. Читай календарь опасных дат.

Календарь магнитных бурь на сентябрь 2022

Лучше подготовиться к вероятному ухудшению самочувствия заранее. И не стоит думать, что магнитные бури не станут препятствием для твоих планов на эти дни: электромагнитные волны рушат наше магнитное поле, тем самым выводя из строя не только человеческие головы, но даже электроприборы.

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6 сентября: Первый месяц осени начнется для нас сильной магнитной бурей. Людям, которые остро берут на себя изменения в космическом поле, в этот день стоит воздержаться от употребления кофе, крепкого чая и алкоголя.

10 сентября: Будет слабой интенсивности магнитная буря, сильно не повлияющая на общее состояние твоего здоровья. Но такие бури могут корректировать твое настроение, делать тебя более раздражительным(-ой).

13 сентября и 16 сентября ожидаются средние магнитные бури. В такой период лучше отказаться от тяжелой, жирной пищи, алкоголя и бодрящих напитков. Также не нагружай свое тело физически.

22 сентября: Вероятно, в этот день будет наблюдаться слабая солнечная активность. Но даже если твой организм не отреагирует на это, лучше не заниматься в этот день спортом и внимательно прислушиваться к сигналам собственного тела, все ли у него хорошо.

26 сентября: В конце месяца человечество накроет очень сильной магнитной бурей. В настоящее время абсолютно не рекомендуемая физическая нагрузка, стрессы и водный дисбаланс.

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Как пережить магнитные бури в сентябре 2022 года

Рекомендации для чувствительных людей всегда остаются такими же: не следует переоценивать свой организм и работать “до конца”. Лучше прислушаться к своим ощущениям и сделать себе отдых.

Не забывай о водном балансе и легких приемах пищи: без жирной и вредной. Также лучше уберечь свой организм от алкогольных и энергетических напитков, изменяющих привычные циклы организма.

А еще можешь обратить внимание на дыхательные практики, медитацию и йогу. Кстати, если хочешь начать знакомство с йогой, но не знаешь, с чего начать, ищи в нашем материале советы для начинающих.

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