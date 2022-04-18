Дыхание, комфорт и асаны. Как и зачем заниматься йогой во время войны — объясняет тренер

Когда успокаивающее и травяные чаи не успокаивают, а фото сгоревшей техники уже не расслабляют, на помощь всегда придет физическая активность. Можно выйти на пробежку и погонять оккупантов, или потренировать на них свои навыки по боксу.

Однако в более спокойных местах, где вроде бы и нервничать нет из-за кого, а энергию деть куда-то надо, чтобы успокоиться, советуем выбрать именно занятия йогой.

Тренер по йоге Александра Каленюк рассказала, насколько реально практиковать йогу во время войны и как она может помочь украинцам не только расслабиться, но и сконцентрироваться.

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В условиях войны расслабиться очень тяжело, об этом уже знают все. Страх, печаль, ненависть, тревога — ежедневные эмоции каждого украинца.

Однако чтобы быть здоровым, ходить на работу, заботиться о детях, важно научиться переключаться.

Можно даже сказать, что это обязанность каждого, кто не на оккупированной территории — обеспечивать тыл, в частности, экономику, и будущее Украины — наших детей.

А для этого нужно научиться психологической разрядке, чтобы держать свои эмоции под контролем. Йога — хороший способ этого достичь.

Стоит ли бояться слишком расслабиться и потерять бдительность

Из-за перманентной тревоги, огромного потока информации и новостей мы находимся в расфокусе. Наши мысли мечутся от одного тревожного сценария к другому.

В таком состоянии мы, как минимум, неэффективны, не можем помочь ни себе, ни своим близким. А как максимум — находимся в опасности из-за своих чувств.

Поскольку фоновая тревога и расфокус не дают нам возможности принимать правильные и взвешенные решения. Особенно в стрессовых опасных ситуациях, когда важно действовать быстро и четко.

Занятия йогой могут помочь быть более сосредоточенными и сфокусированными.

Регулярная практика поможет сохранять спокойствие, не погружаться в плохие мысли, отслеживать и замечать, когда поток мыслей уносит не совсем в хорошее направление.

Кроме того, йога нормализует уровень активности человека. То есть тревожных она немного успокаивает, а уставших — заряжает.

Поэтому наш уровень тревоги и бдительности должен соответствовать реальной ситуации вокруг. Иначе будет перегрузка, истощение, необоснованная паранойя или наоборот — инфантильность по поводу реальных угроз.

Занятия по йоге в таком случае не навредят, а, наоборот, наполнят ресурсом для адекватной оценки ситуации и необходимых действий.

Когда стоит начинать занятия йогой

Йогой можно заняться, когда будет желание, воодушевление и понимание зачем это. Однако следует помнить, что реальный результат от практики можно получить только за счет системных занятий, как и в случае со здоровым питанием.

Йогой можно заниматься в любое время. Утром занятия обычно более активны и направлены на то, чтобы разбудить себя и зарядиться на весь день, активизироваться.

Вечерние — всегда в конце более расслабляющие и направленные на то, чтобы настроиться на хороший спокойный сон.

Однако за время не стоит беспокоиться. Лучше делать небольшую практику на 20 минут посреди дня между делами, чем не делать вообще.

Регулярность важна для того, чтобы йога была эффективна и действительно улучшала качество жизни.

Что нужно для занятий йогой

В первую очередь необходимо помнить, что на занятиях важен комфорт. Поэтому некоторые составляющие можно регулировать под собственные потребности.

Главная задача — чтобы было комфортно.

Например, некоторые комплексы можно выполнять стоя, поэтому для них нет особой потребности в специальном коврике.

Если же кому-то больше нравятся другие варианты занятий, то стоит постелить что-нибудь на пол. Можно купить специальный коврик в спортивном магазине либо постелить для начала обычный плед или что-нибудь другое.

Заниматься можно как в полной тишине, так и под музыку. Здесь тоже каждый выбирает для себя.

Без музыки человек полностью наедине с собой и с голосом тренера. Это помогает сосредоточиться и даже развивает силу воли. А музыка помогает настроиться на спокойное настроение.

Еще одной важной составляющей занятий по йоге является одежда. Она должна быть удобной и не сковывать движения. Это важно как для эффективности, так и для обычного комфорта.

Также стоит учитывать место, где хочется заниматься, поскольку занятия по йоге можно проводить где угодно. Если хочется практиковаться на свежем воздухе, позаботься о своей безопасности, тепло оденься и постели что-нибудь на землю, чтобы не простудиться.

В помещении все будет зависеть от температуры воздуха и твоих потребностей. Однако помни, что йога всегда предполагает глубокое дыхание, поэтому перед занятием проветри помещение.

Заниматься самостоятельно с YouTube или искать тренера

В сегодняшних условиях заниматься самостоятельно онлайн — это хорошее решение, особенно если нет возможности заниматься с тренером.

Однако эффективность занятий выше с тренером. Кстати, не обязательно заниматься в студии. Это можно делать и онлайн.

Я часто веду занятия онлайн в зуме. Ученики включают камеры и я слежу за выполнением упражнений, — говорит Александра.

Преимущество занятий с тренером — это также то, что он адаптирует упражнения под ученика, подсказывает их аналоги, готовит программу, чтобы она была целесообразной и эффективной для отдельного человека.

Наше тело в положениях, когда сильно напрягаются мышцы, пытается “филонить”, то есть выполнять какую-нибудь позу не за счет мышц, а “виснуть на суставах”. Таким образом, оно облегчает себе жизнь.

Однако это как минимум непродуктивно, а как максимум — травматически. Поэтому будет лучше, когда тренер исправит, если ты неправильно делаешь упражнение.

Если все же принято решение заниматься самостоятельно, то очень важно во время практики йоги не допускать болезненных ощущений.

Может появляться небольшой дискомфорт от поз на растяжку, или может быть физически сложно что-то выполнить, однако ни в коем случае не должно быть острой или колющей боли. Это сигнал тела, что-то не так.

В таком случае нужно либо выйти из позы, либо снизить амплитуду движения. Также важно быть осторожными со спиной и коленями.

Не нужно себя силой ставить в какую-либо позу йоги.

Мы не соревнуемся, а занимаемся для того, чтобы себя хорошо чувствовать.

И не нужно себя сравнивать с соседями по коврикам на занятии, тренером или йога-блогером из Instagram. У каждого свой личный путь.

У всех разный уровень подготовки, все в разное время начинали. И это не делает кого-то хуже или лучше.

Самое главное — заботиться о себе и каждый день делать что-то для своего развития и хорошего самочувствия.

Также хорошим решением может быть сначала позаниматься с тренером, а уже потом добавить и самостоятельную практику.

С каких комплексов занятий лучше начать занятие

Один из самых известных комплексов по йоге — Сурья Намаскар, или Приветствие Солнцу (сурья – солнце, намаскар — приветствие).

Его можно делать каждое утро после небольшой зарядки и разогрева тела. Он подходит практически всем. Есть более упрощенные варианты асан (поз) для новичков.

Он состоит из 12 асан, каждая из которых выполняется на вдох или выдох. То есть, каждое движение мы синхронизируем с дыханием.

Если тебе нравятся более ритмичные занятия, читай, каким простым и эффективным комплексом упражнений для мышц живота и ног поделилась фитнес-тренер Марина Боржемская.