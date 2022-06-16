Красивые ножки и стройный животик. Как заниматься спортом дома — упражнения от Марины Боржемской

Сейчас много украинцев не могут ходить в зал по разным причинам, однако сохранять физическую форму хочется и нужно. Особенно, когда друзья и подруги рассказывают об упражнениях на ноги и пресс в домашних условиях.

Можно ли эффективно тренироваться дома и не тратить на спорт много времени? Да! Для этого понадобится только коврик и твое желание.

Фитнес-тренер Марина Боржемская поделились простым и эффективным комплексом упражнений для мышц живота и ног. Она также подчеркнула, что при выполнении этих упражнений не стоит забывать и о других мышцах, а еще — правильно питаться и следить за здоровьем.

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Упражнения на пресс в домашних условиях

Первое упражнение — ложимся на спину, а стопы стоят на полу. Руки заводим за голову, локти разводим в сторону и делаем скручивание. Делаем выдох при подъеме (10-20 раз).

(Видео выполнения упражнений ниже)

Второе упражнение — кладем лопатки на пол и поднимаем ноги. Коленки должны быть согнуты под углом 90° (10-20 раз).

Третье упражнение — объединяем первые два упражнения. Скручиваем верхнюю часть тела и поднимаем ноги (10-20 раз).

Четвертое упражнение — поднимаем ноги и колени разводим в сторону. Руки держим за головой, а локти соединяем перед лицом. Делаем скручивание, заводя локти между колен (10–20 раз).

Пятое упражнение — поставили ноги на пол, поднимаем корпус и поочередно рукой прикасаемся к каждой ноге (10-20 раз).

Какие упражнения на пресс делать в домашних условиях — видео Марины Боржемской

Упражнения для ног в домашних условиях

Эти упражнения могут делать даже люди с варикозом. Нужно только включить тренировку и повторять.

Первое упражнение — ложимся на спину и сгибаем ноги в коленях. Поднимаем одну ногу и натягиваем носок на себя. Далее выталкиваем ее вперед и поднимаем таз, затем к себе и снова выталкиваем, делаем на обе ноги поочередно (10-20 раз).

Второе упражнение — ложимся на правую сторону, левую ногу сгибаем в колене. Правую — вытаскиваем, натягиваем носок на себя и поднимаем кверху, делаем на обе ноги (10-20 раз).

Третье упражнение — в предыдущем положении сгибаем ногу к себе и отводим от себя. Тоже делаем на обе ноги (10-20 раз).

Четвертое упражнение — опять в том же положении, вытягиваем ногу вперед, делаем круговые движения вперед, потом назад. Делаем на обе ноги (10-20 раз).

Пятое упражнение — ложимся на спину, ноги поднимаем вверх и натягиваем носки на себя. Дальше разводим ноги в стороны и назад, делать медленно (10-20 раз).

Какие упражнения для ног делать в домашних условиях — видео Марины Боржемской

А если тебе сложно возвращаться к активной жизни, читай советы фитнес-тренера, как вернуться к занятиям, и смотри готовый комплекс упражнений. Их можно выполнять даже в парке.