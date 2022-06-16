Здоров'я та краса

Красиві ніжки та пружний живіт. Як займатися спортом вдома — вправи від Марини Боржемської

Богдана Макалюк, редакторка сайту 16 Червня 2022, 12:42
Фізичні вправи для заняття вдома
Фото: Pexels

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