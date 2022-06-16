Красиві ніжки та пружний живіт. Як займатися спортом вдома — вправи від Марини Боржемської

Нині багато людей не можуть ходити до зали з різних причин, проте зберігати фізичну форму хочеться і треба. Надто – коли друзі та подруги розповідають про вправи на ноги та прес у домашніх умовах.

Чи можливо ефективно тренуватися вдома й не витрачати на спорт багато часу? Так! Для цього знадобиться тільки килимок і твоє бажання.

Фітнес-тренерка Марина Боржемська поділилися простим та ефективним комплексом вправ для м’язів живота і ніг. Вона наголосила: під час виконання цих вправ не варто забувати й про інші м’язи, а ще — правильно харчуватися та слідкувати за здоров’ям.

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Вправи на прес у домашніх умовах

Перша вправа — лягаємо на спину, а стопи стоять на підлозі. Руки заводимо за голову, лікті розводимо в сторону і робимо скручування. Робимо видих при підйомі (10-20 разів).

(Відео, як виконувати вправи — нижче).

Друга вправа — кладемо лопатки на підлогу і підіймаємо ноги. Коліна мають бути зігнуті під кутом 90° (10-20 разів).

Третя вправа — об’єднуємо перші дві вправи. Скручуємо верхню частину тіла та підіймаємо ноги (10-20 разів).

Четверта вправа — підіймаємо ноги й коліна розводимо в сторону. Руки тримаємо за головою, а лікті з’єднуємо перед обличчям. Робимо скручування, заводячи лікті між колін (10-20 разів).

П’ята вправа — поставили ноги на підлогу, підіймаємо корпус і по черзі рукою торкаємося до кожної ноги (10-20 разів).

Які вправи на прес робити у домашніх умовах — відео Марини Боржемської

Вправи для ніг у домашніх умовах

Ці вправи можуть виконувати навіть люди з варикозом. Треба тільки увімкнути тренування і повторювати.

Перша вправа — лягаємо на спину і згинаємо ноги в колінах. Підіймаємо одну ногу і натягуємо носок на себе. Далі виштовхуємо її вперед і підіймаємо таз, потім до себе і знову виштовхуємо, робимо на обидві ноги по черзі (10-20 разів).

Друга вправа — лягаємо на правий бік, ліву ногу згинаємо в коліні. Праву — витягуємо, натягуємо носок на себе і підіймаємо догори, робимо на обидві ноги (10-20 разів).

Третя вправа — у попередньому положенні згинаємо ногу до себе і відводимо від себе. Теж робимо на обидві ноги (10-20 разів).

Четверта вправа — знову у тому ж положені, витягуємо ногу вперед, робимо кругові рухи вперед, потім назад. Робимо на обидві ноги (10-20 разів).

П’ята вправа — лягаємо на спину, ноги підіймаємо догори й натягуємо носки на себе. Далі розводимо ноги в сторони й назад, робити повільно (10-20 разів).

Які вправи для ніг робити у домашніх умовах — відео Марини Боржемської

А якщо тобі складно повертатися до активного життя, читай поради фітнес-тренерки, як повернутись до занять, та дивись готовий комплекс вправ. Їх можна виконувати навіть у парку.