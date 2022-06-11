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Спорт під час війни? Саме так! Поради фітнес-тренерки, як повернутись до занять, та готовий комплекс вправ

Софія Богуцька, регіональна журналістка програми Вікна-новини 11 Червня 2022, 08:00
Спорт і харчування під час війни - поради фітнес-тренерки

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