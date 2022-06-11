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Спорт во время войны? Именно так! Советы фитнес-тренера, как вернуться к занятиям, и готовый комплекс упражнений

София Богуцкая, региональный журналист программы Вікна-новини 11 июня 2022, 08:00
Спорт і харчування під час війни - поради фітнес-тренерки

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