Твои мышцы нуждаются в разогреве: комплекс упражнений от звездного тренера Марины Боржемской

Несмотря на то, что на улице весна, в подземных бомбоубежищах и укрытиях все еще холодно. Сидя там, люди рискуют замерзнуть и заболеть.
Фитнес-тренер Марина Боржемская поделилась комплексом упражнений, чтобы согреть мышцы во время долгого сидения на одном месте.
Это не просто комплекс. Эти упражнения для того, чтобы согреть мышцы. Мы сидим в холодных помещениях, квартирах, подвалах, метро… Переохлаждение может постигнуть кого угодно, — написала фитнес-тренер в Instagram.
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Это не просто комплекс. Эти упражнения для того, чтобы согреть мышцы. Мы сидим в холодных помещениях, квартирах, подвалах, метро… Переохлаждение может постигнуть кого угодно, — написала фитнес-тренер в Instagram.
Так что найди коврик или каремат и повторяй!
Каждое упражнение комплекса выполняем несколько раз.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Боржемська Марина (@uzelkova.marina)
Допис, поширений Боржемська Марина (@uzelkova.marina)
Лучший помощник в природном восстановлении и детоксикации организма — лимфа. Из-за сидячего образа жизни, неправильного питания, вредных привычек и тесной одежды она не может самостоятельно течь телом. Поэтому нужно ей помогать. Читай простые упражнения для запуска лимфы и почему это нужно каждому.