Твои мышцы нуждаются в разогреве: комплекс упражнений от звездного тренера Марины Боржемской

Несмотря на то, что на улице весна, в подземных бомбоубежищах и укрытиях все еще холодно. Сидя там, люди рискуют замерзнуть и заболеть.

Фитнес-тренер Марина Боржемская поделилась комплексом упражнений, чтобы согреть мышцы во время долгого сидения на одном месте.

Это не просто комплекс. Эти упражнения для того, чтобы согреть мышцы. Мы сидим в холодных помещениях, квартирах, подвалах, метро… Переохлаждение может постигнуть кого угодно, — написала фитнес-тренер в Instagram. Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Так что найди коврик или каремат и повторяй!

Разминка шейного отдела

Садимся в позу лотоса, охватываем руками стопы и делаем наклоны головой вправо и влево. Потом то же самое вперед-назад. Прокручиваем голову полукругом поочередно в обе стороны, тем самым разогревая шейный отдел. Поворачиваем голову вправо-влево. Вытягиваем подбородок вперед-назад. Затем делаем это упражнение, но влево и вправо.

Каждое упражнение комплекса выполняем несколько раз.

Разогрев плеч

Поднимаем плечи вверх, затем опускаем вниз.

Делаем круговые движения плечами назад и вперед.

Вытаскиваем руки перед собой и отводим их в стороны назад.

Вытаскиваем руки над головой и делаем махи. Когда опускаем руки вниз, то сгибаем их в локтях.

Вытаскиваем руки вперед, сгибаем их в локтях и прокручиваем вперед и назад.

Прокручиваем запястье в разные стороны.

Хорошо растираем ладони, снова вытягиваем руки вперед и выполняем упражнение “ножницы”.

Складываем руки перед собой, ладонь к ладони, а потом вытягиваем их вперед-назад, словно готовимся прыгнуть в воду.

Упражнения на мышцы корпуса

Сгибаем руки в локтях перед собой, прижимаем их к груди и делаем наклоны туловища вправо-влево. Поворачиваем туловище влево-вправо, держась за колени. Делаем наклоны туловища влево-вправо, каждый раз накрывая голову одной рукой.

Упражнения на ноги

Вытягиваем ноги вперед и прокручиваем стопу сначала одной ноги, а затем другой. Выполняем прокрутку в обе стороны.

Подтягиваем к себе и массируем пальцы и стопы каждой ноги поочередно.

Снова вытягиваем ноги вперед и поочередно не высоко поднимаем и опускаем каждую ногу.

Отводим сначала одну ногу в сторону, затем другую. Не забываем о дыхании при выполнении упражнений.

Растяжка

Садимся в позу лотоса, наклоняемся к ногам и стараемся как можно дальше дотянуться вперед. В нижней точке нужно немного задержаться и почувствовать, как растягиваются мышцы.

Округляем спину, руки при этом вытягивая вверх, затем возвращаемся в исходное положение с вытянутыми руками вперед.

Лучший помощник в природном восстановлении и детоксикации организма — лимфа. Из-за сидячего образа жизни, неправильного питания, вредных привычек и тесной одежды она не может самостоятельно течь телом. Поэтому нужно ей помогать. Читай простые упражнения для запуска лимфы и почему это нужно каждому.