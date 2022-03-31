Недооцененная лимфа: простые упражнения для запуска лимфы и почему тебе это нужно

Все мы хотим быть здоровыми и энергичными, иметь чистую подтянутую кожу. Лучший помощник в природном восстановлении и детоксикации организма — лимфа.

Из-за сидячего образа жизни, неправильного питания, вредных привычек, тесной одежды она не может справиться самостоятельно. Поэтому нужно ей помогать.

Это совсем не сложно. Есть упражнения, которые можно делать даже в постели.

В этой статье мы откроем действенные методы для поддержки здорового функционирования лимфатической системы.

Знакомьтесь — лимфа

С латыни лимфа переводится как чистая вода.

По своей структуре она похожа на плазму, но вместо эритроцитов и тромбоцитов она содержит много лимфоцитов, моноцитов и плазмоцитов. В нашем организме 1-2 литра лимфы.

Все слышали о важности лимфоцитов для нашего иммунитета. Они замечают чужеродные тела и вырабатывают к ним антитела.

Чем лучше работает лимфа, тем лучше у нас иммунитет.

Она проходит параллельно к кровеносной системе, но двигается посредством сокращения мышц, а не сердца.

Движение лимфатической системы направлено снизу вверх, от кончиков пальцев к центру грудной клетки, там она впадает в вены.

Функции лимфы:

создает и поддерживает иммунитет, вырабатывая лимфоциты; транспортирует иммунные клетки по всему организму; возвращает в кровь белки и электролиты; дренажная функция, то есть удаление из клеток избыточной воды и соли; фильтрация — обезвреживает бактерии, вирусы, механические примеси в лимфоузлах, чтобы в венозные сосуды пришла уже очищенная кровь; детоксикация — выводит наружу продукты распада микробов и бактерий.

Нуждается ли твоя лимфа в помощи?

Очень просто определить, нуждается ли твоя лимфа в помощи. Для этого достаточно проследить за собой и своим организмом.

Первый признак сгущения лимфы — отеки.

Это может быть отек ног после долгого дня или отек лица с утра, мешки под глазами. Если лимфа в сгущенном состоянии, она не может выводить воду.

Следы от носков на голенях.

Могут образоваться из-за скопления воды в организме.

Целлюлит.

Одной из причин образования целлюлита является локальная ишемия жировой ткани, то есть нехватка снабжения крови и лимфы в клетки.

Он может возникнуть даже из-за тесной одежды.

Лишний вес.

Когда у лимфы застой, то в организме накапливается излишняя жидкость. Слабый отток лимфы замедляет метаболизм, что мешает похудению.

Также жировая ткань способна аккумулировать в себе те токсины, которые не выводит лимфа.

Ухудшение состояния кожи: акне, прыщи, угревая сыпь и красные пятна.

Когда лимфа не способна обезвредить все загрязнения и продукты распада микробов, то выводит их на поверхность через кожу.

Отсюда могут появляться высыпания.

Вялость, сонливость.

Увеличенные лимфоузлы.

Если лимфа не способна справиться со всеми своими функциями, часть из них на себе перенимают лимфоузлы.

Они способны профильтровать только 20-30% токсинов и загрязняющих веществ, а это значит, что примерно 70-80% выводится через кожу и слизистые оболочки.

Сильный запах пота.

Сам по себе пот не имеет запаха. Он возникает из-за бактерий и продуктов их жизнедеятельности.

Когда лимфа сгущена, она не может работать полноценно, происходит перегруз.

Варикоз.

Из-за общего застоя жидкости сосуды лимфатической системы отекают.

А из-за того, что они находятся рядом с кровеносными сосудами, происходит давление на них. Результат — ухудшение кровотока.

Как запустить лимфу?

Следите за водным балансом.

Вода — это база, 80% нашего организма. Она необходима для движения лимфы, а обезвоживание ведет к застою и отекам.

Также вода поможет очистить лимфу от вредных остатков.

Надо пить простую воду. Ее не способны заменить газированные и сладкие напитки, чай, кофе.

Правильное питание.

Мы то, что мы едим. Неправильное питание приводит наш организм к интоксикации.

Токсины отравляют и засоряют протоки лимфы. Из-за чего мы можем наблюдать воспалительные процессы на лице, спине и т.д.

Следует включить в рацион больше клетчатки.

Массаж.

Массаж сухой щеткой — хороший помощник для разгона лимфатической системы. Механическое воздействие на кожу помогает ей двигаться быстрее.

Лимфа движется снизу вверх, поэтому движения должны идти вдоль основных линий:

От колен — к зоне паха. От живота (ниже пупка) — к зоне паха. От шеи — к груди. От кистей — до плеч.

Баня или ванна с теплой водой и морской солью.

Помогает лимфе выводить токсины через пот.

Дыхание.

С помощью дыхания можно помочь лимфе двигаться быстрее. Дышать тоже нужно правильно, используя диафрагму.

Дышите животом

В брюшной полости сосредоточена основная масса лимфоузлов.

Сядьте в позу лотоса, закройте глаза. Сделайте глубокий вдох через нос так, чтобы грудная клетка оставалась на месте, а живот надувался.

Немножко затаите дыхание, а затем выпустите воздух. В медленном темпе сделайте 10-20 повторений.

Чтобы лучше ощущать и контролировать процесс, положите одну руку на грудь, а другую на живот. Контролируйте, чтобы грудь не поднималась.

Вакуум

Эта техника уже известна своими полезными свойствами для женского организма. Она не только улучшает работу лимфы, но и кровообращение в мышцах малого таза.

Сделайте глубокий вдох грудью так, чтобы живот полностью сдулся. На выдохе еще сильнее сожмите живот.

Сделайте глубокий вдох, подтягивая мышцы живота к позвоночнику. Задержитесь в такой позиции на несколько секунд, а затем выдохните, расслабляя мышцы.

Повторите несколько раз.

Физическая нагрузка.

Лимфу двигает сокращение мышц. Поэтому необходима минимальная физическая активность.

К примеру, можно просто ходить в течение часа в свободном темпе.

Если времени или возможности для длинных пеших прогулок нет, то можно заменить их на простые упражнения, занимающие всего 10-20 минут в день.

Упражнения для лимфы

Мертвый таракан.

Это упражнение можно делать даже в постели, однако лучше лечь на жесткую поверхность. Поднимите руки и ноги вверх, расслабьте их и потрясите конечностями в течение минуты.

Кошка.

Надо опуститься на четвереньки и выгибать спину волнистыми движениями.

Сначала округлите ее и словно наклонитесь вперед, а затем плавно прогнитесь в пояснице, отклоняясь назад.

Березка.

Упражнение, знакомое каждому из детства. Нужно лечь так, чтобы ноги и спина оказались вверху. Можно придерживать спину руками.

Фортепиано.

Нужно лечь на спину, поднять руки и ноги вверх и начать активно перебирать пальцами на ступнях, кистях, имитируя игру на фортепиано.

Сгибание и разгибание пальцев.

Остаемся в позиции лежа с приподнятыми конечностями и начинаем активно сгибать и разгибать пальцы ног и рук.

Простукивание стопы.

Лежа на спине, нужно согнуть ноги в коленях, одну из них взять за голень и максимально притянуть к себе, чтобы стопа оказалась сбоку. Затем кулачком легонько простучать стопу.

Раскачивание из носочка на пятки.

Нужно ровно встать, подняться на носочки, а затем резко опуститься на пятки так, чтобы было небольшое сотрясение. Повторите это упражнение 60 раз в течение минуты.

Простукивание всего тела.

Начнем с лица. Скрестите руки и легонько похлопайте себя по щекам, затем по шее и груди.

Далее нужно согнуть пальцы рук в кулак и простукивать себя от центра грудины до плеч и подмышек.

Теперь ладонью похлопайте себя по рукам по направлению лимфы, то есть от пальцев к плечам.

После этого переходим к ногам и похлопываем себя от голеней к бедрам и ягодицам.

Крапива.

Надо взять себя за голень двумя руками и прокрутить ими в разные стороны, правой влево, левой вправо, двигаясь вверх бедра.

Бабочка.

Нужно сесть и сомкнуть стопы вместе, а затем пружинить с помощью колен, опуская их все ниже и ниже.

Существуют упражнения не только для тела, но и для лица. Какие эффективные упражнения для фейсбилдинга, мы уже рассказывали.

Их регулярное выполнение не только избавит вас от отеков, но и поможет сохранить молодость и упругость кожи.