Сохранить молодость без инъекций можно! Как правильно и чем делать массаж лица дома

Мы хотим как можно дольше выглядеть молодыми и красивыми. Однако природа устроена таким образом, что со временем все равно стареем.

Но человечество не сдается и придумывает разные способы, как продлить свою молодость.

Например, так называемые инъекции красоты: гиалуроновая кислота, ботокс, пластические операции, подтяжка лица и т.д.

Часто ради таких инъекций к косметологам обращаются молодые девушки, которым это точно не нужно. И, сделав это однажды, они вернутся снова, ведь подобные процедуры превращаются в зависимость.

А еще потому, что эти инъекции несовершенны. Когда сделаешь укол в одну часть лица, другая начнет “проседать” и нужно будет колоть уже ее.

Со временем человек вообще может потерять свою мимику из-за постоянных уколов.

Однако есть способ продлить молодость без всего этого.

Это фейсбилдинг и массаж лица, выполняющие функцию подтяжки и помогающие в борьбе с морщинами.

Фейсбилдинг — это комплекс физических упражнений для лица. Пусть тебя это не удивляет, такие тоже существуют.

Эти упражнения помогают держать лицо в тонусе, поэтому кожа меньше свисает и становится упругой.

А массаж разглаживает кожу и помогает бороться с мимическими морщинами.

О своем способе массажа лица на странице в Instagram рассказала телеведущая и актриса Анастасия Короткая.

Когда мне было лет 25, я тоже колола разные инъекции. Это была гиалуроновая кислота и диспорт (препарат ботулотоксина — ред.). Сейчас этого я не делаю.

Звезда рассказала, что уже четыре года пробует разные способы борьбы с морщинами. Пользуется разными аппаратами и методиками. Пробовала и фейсфитнес, но он ей не понравился, поэтому она предпочла обычный массаж лица.

Делает она это с помощью расчески и скребка гуаша. По словам Анастасии, несмотря на то, он дешевый, является эффективным.

Надо делать комплекс гуаша. Не только лицо, но и голову.

— Большинство говорят, что остаются отеки на лице после массажа гуаша, но это потому, что они забывают массажировать и голову.

Массаж лица от Анастасии Короткой

Прежде всего расческой гуаша нужно проработать зону головы. Лучше вдоль линии роста волос приблизительно минуту. Затем наклонить голову и сделать то же самое с нижней частью головы.

После этого массажа у меня даже начали хорошо расти волосы.

Затем нужно почесывать зону за ушами по десять секунд. После этого волосы можно разминать, подергать за них.

Прежде чем переходить к массажу лица, нужно хорошо вымыть руки, — говорит Анастасия.

— Волосы могут быть грязными, поэтому лучше вымыть руки. А еще обязательно умыться.

Актриса также отметила, что делать массаж лица нужно с помощью специального геля, жирной маски или масла, предназначенных специально для этого.

Если берешь гель для лица, нужно его немного прогреть в ладонях и затем наносить.

Сначала нужно проработать зону шеи с помощью скребка гуаша сверху вниз.

Надо хорошо выдавить из себя воду.

— Массаж лица без массажа шеи делать нельзя, но не стоит трогать зону щитовидной железы, особенно если у вас есть проблемы.

Затем прорабатываем зону подбородка, а после (тремя зубчиками скребка) — нижнюю часть лица.

Далее делаем массаж мышц челюсти.

Обязательно нужно приоткрыть рот и расслабить мышцы.

Дальше нас ждет зона щек. Затем прорабатываем зону между бровями, снизу и до линии роста волос.

После массажа лица могут появиться прыщики, но это не страшно.

— Кожа должна привыкнуть к массажу. Также поры сужаются и расширяются, в них точно попало загрязнение.

После окончания массажа нужно умыться и можно сделать маску. А еще намочить полотенце в горячей воде и положить на лицо и шею на минуту.

Теперь наносим лосьон, сыворотку и только потом крем. Один только крем нам не поможет.

По словам актрисы, именно в сыворотке есть те полезные витамины, которые нужны нашей коже лица.

Однако, чтобы кожа лица была ухоженной, нужно не только делать массажи, а использовать проверенные средства ухода и декоративную косметику. Ранее мы рассказывали о вреде тонального крема для кожи лица.