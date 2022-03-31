Недооцінена лімфа: прості вправи для запуску лімфи та чому тобі це потрібно

Всі ми хочемо бути здоровими та енергійними, мати чисту, підтягнену шкіру. Найкращий помічник у природному відновленні та детоксикації організму — лімфа.

Через сидячий спосіб життя, неправильне харчування, шкідливі звички, тісний одяг вона не може впоратись самостійно. Тому треба їй допомагати.

Це зовсім не важко. Існують вправи, які можна робити навіть у ліжку.

У цій статті ми відкриємо дієві способи для підтримки здорового функціонування лімфатичної системи.

Знайомтесь — лімфа

З латині лімфа перекладається як чиста вода.

За своєю структурою вона схожа на плазму, але замість еритроцитів та тромбоцитів містить у собі багато лімфоцитів, моноцитів та плазмоцитів. У нашому організмі один-два літри лімфи.

Усі чули про важливість лімфоцитів для імунітету. Вони помічають чужорідне та виробляють до нього антитіла.

Чим краще працює лімфа, тим кращий у нас імунітет.

Вона проходить паралельно до кровоносної системи, але рухається за допомогою скорочення м’язів, а не серця.

Рух лімфатичної системи направлений знизу до гори, від кінчиків пальців до центру грудної клітки, там вона впадає у вени.

Функції лімфи:

створює та підтримує імунітет, виробляючи лімфоцити; транспортує імунні клітини по всьому організму; повертає в кров білки та електроліти; дренажна функція, себто видалення з клітин надлишкової води та солі; фільтрація — знешкоджує бактерії, віруси, механічні домішки в лімфовузлах, щоб у венозні судини прийшла вже очищена кров; детоксикація — виводить назовні продукти розпаду мікробів та бактерій.

Твоя лімфа потребує допомоги?

Дуже просто визначити, чи потребує твоя лімфа допомоги. Для цього достатньо простежити за собою та своїм організмом.

Перша ознака згущення лімфи — набряки.

Це може бути набряк ніг після довгого дня чи набряк обличчя зранку, мішки під очима. Якщо лімфа згущена, то не може виводити воду.

Сліди від шкарпеток на гомілках.

Можуть утворитися через накопичення води в організмі.

Целюліт.

Однією з причин утворення целюліту є локальна ішемія жирової тканини, тобто брак постачання крові та лімфи до клітин.

Він може виникнути навіть через затісний одяг.

Зайва вага.

Коли у лімфи застій, то в організмі накопичується зайва рідина. Слабкий відтік лімфи уповільнює метаболізм, що заважає схудненню.

Також жирова тканина здатна акумулювати в собі ті токсини, які не виводить лімфа.

Погіршення стану шкіри: акне, прищі, вугрі та червоні плями.

Коли лімфа не здатна знешкодити всі забруднення та продукти розпаду бактерій, то виводить їх на поверхню через шкіру.

Звідси можуть з’являтись висипання.

В’ялість, сонливість.

Збільшені лімфовузли.

Якщо лімфа не здатна впоратись з усіма своїми функціями, то частину на себе переймають лімфовузли.

Вони здатні профільтрувати лише 20-30% токсинів та забрудників, а це означає, що приблизно 70-80% виводиться через шкіру та слизові оболонки.

Сильний запах поту.

Сам по собі піт не має запаху. Він з’являється через бактерії та продукти їхньої життєдіяльності.

Коли лімфа згущена, вона не може працювати повноцінно, відбувається перевантаження.

Варикоз.

Через загальний застій рідини судини лімфатичної системи набрякають.

А через те, що вони розташовані поруч з кровоносними судинами, відбувається тиск на них. Результат — погіршення кровотоку.

Як запустити лімфу?

Слідкуйте за водним балансом.

Вода — це основа, 80% нашого організму. Вона необхідна для руху лімфи, а зневоднення призводить до застою та набряків.

Також вода допоможе очистити лімфу від шкідливих залишків.

Треба пити просту воду. Її не здатні замінити газовані та солодкі напої, чай, кава тощо.

Правильне харчування.

Ми те, що ми їмо. Неправильне харчування інтоксикує наш організм.

Токсини отруюють та засмічують протоки лімфи. Через що ми можемо спостерігати запальні процеси на обличчі, спині тощо.

Варто включити в раціон більше клітковини.

Масаж.

Масаж сухою щіткою — добрий помічник для розгону лімфатичної системи. Механічний вплив на шкіру допомагає їй рухатись швидше.

Лімфа рухається від низу до верху, тому рухи мають бути вздовж основних ліній:

Від колін — до зони паху. Від живота (нижче пупка) — до зони паху. Від шиї — до грудей. Від кистей — до плечей.

Лазня або ванна з теплою водою та морською сіллю.

Допомагає лімфі виводити токсини через піт.

Дихання.

За допомогою дихання можна допомогти лімфі рухатись швидше. Дихати теж треба правильно, залучати діафрагму.

Дихайте животом

У черевній порожнині зосереджена основна маса лімфовузлів.

Сядьте в позу лотоса, заплющіть очі. Зробіть глибокий вдих через ніс так, щоб грудна клітка лишалась на місці, а живіт надувався.

Трошки затамуйте подих, а потім випустіть повітря. В повільному темпі зробіть 10-20 повторень.

Щоб краще відчувати й контролювати процес, покладіть одну руку на груди, а іншу на живіт. Контролюйте, щоб груди не підіймались.

Вакуум

Ця техніка вже відома своїми корисними властивостями для жіночого організму. Вона покращує не тільки роботу лімфи, а й кровообіг у м’язах малого таза.

Зробіть глибокий вдих грудьми так, щоб живіт повністю здувся. На видиху ще сильніше стисніть живіт.

Зробіть глибокий вдих, підтягуючи м’язи живота до хребта. Затримайтесь у такій позиції на кілька секунд, а потім видихніть, розслабляючи м’язи.

Повторіть кілька разів.

Фізичне навантаження.

Лімфу рухає скорочення м’язів. Тому необхідна мінімальна фізична активність.

Наприклад, можна просто ходити протягом години у довільному темпі.

Якщо часу або можливості для довгих піших прогулянок немає, то можна замінити їх на прості вправи, які займають всього 10-20 хвилин на день.

Вправи для лімфи

Мертвий тарган.

Цю вправу можна робити навіть у ліжку, проте краще лягти на тверду поверхню. Підійміть руки й ноги догори, розслабте їх та потрусіть кінцівками протягом хвилини.

Кішка.

Треба опуститись накарачки та вигинати спину хвилястими рухами.

Спершу округлити її й ніби нахилитися вперед, а потім плавно прогнутися в попереку, відхилюючись назад.

Берізка.

Вправа, яка знайома кожному з дитинства. Треба лягти так, щоб ноги та спина опинилися вгорі. Можна притримувати спину руками.

Фортепіано.

Треба лягти на спину, підійняти догори руки й ноги та почати активно перебирати пальцями на ступнях і кистях, імітуючи гру на фортепіано.

Згинання та розгинання пальців.

Залишаємось в позиції лежачи з піднятими кінцівками та починаємо активно згинати та розгинати пальці ніг та рук.

Простукування стопи.

Лежачи на спині, треба зігнути ноги в колінах, одну з них взяти за гомілку та максимально притягнути до себе, щоб стопа опинилася збоку. Потім кулачком легенько простукати стопу.

Розгойдування з пальців на п’ятки.

Потрібно рівно встати, підійнятись на кінчики пальців, а потім різко опуститись на п’ятки так, щоб був невеличкий струс. Повторіть цю вправу 60 разів протягом хвилини.

Простукування всього тіла.

Почнімо з обличчя. Схрестіть руки та легенько поплескайте себе по щоках, а потім по шиї та грудині.

Далі треба зігнути пальці рук у кулак та простукувати себе від центру грудини до плечей та пахв.

Тепер долонею поплескайте себе по руках за напрямком лімфи, тобто від пальців до плечей.

Після цього переходимо до ніг та поплескуємо себе від гомілок до стегон та сідниць.

Кропива.

Треба взяти себе за гомілку двома руками та прокрутити ними в різні сторони, правою вліво, лівою вправо, рухаючись до верху стегна.

Метелик.

Треба сісти та зімкнути стопи разом, а потім пружинити за допомогою колін, опускаючи їх усе нижче та нижче.

Існують вправи не лише для тіла, а й для обличчя. Про ефективні вправи для фейсбілдінгу ми вже розповідали.

Їхнє регулярне виконання не лише позбавить вас від набряків, а й допоможе зберегти молодість та пружність шкіри.