За пілінг знаю, а що ще? Які процедури не варто робити влітку

Влітку твоя шкіра піддається впливу сонця, високих температур та вітру. Саме тому варто обережно підбирати косметологічні та доглядові процедури для твоїх обличчя та тіла.

Які процедури краще не робити влітку і чому — зібрали інформацію для тебе далі у матеріалі.

Які процедури не можна робити влітку

Хімічні пілінги (глибокі та середні). Такі процедури видаляють верхні шари шкіри, тим самим роблять її чутливою, особливо до впливу сонця. Якщо зробиш пілінг влітку, ризикуєш отримати гіперпігментацію шкіри та навіть рубці! Більш детально про це ми писали в нашому іншому матеріалі про пілінги та його різновиди. Лазерне шліфування шкіри для омолодження. Подібно до хімічних пілінгів, процедури лазерного шліфування (наприклад, CO2-лазер, Er:YAG-лазер) створюють контрольовані мікропошкодження шкіри. Нова шкіра, що утворюється, є надзвичайно тендітною та вразливою до УФ-випромінювання. Це може призвести до високого ризику постзапальної гіперпігментації, еритеми (почервоніння) та тривалого загоєння при впливі сонця. Про це кажуть й експерти в журналі Lazers in Surgery and Medicine. Видалення пігментації також нерекомендоване на засмаглій шкірі. Це може підвищити ризик появи депігментації (білих плям), рубців. Лазерну епіляцію не рекомендовано розпочинати саме влітку. Якщо кілька сеансів припадають на літній період (таке часто буває, бо рекомендована кількість коливається від 10 до 14), фахівці радять використовувати SPF та надавати перевагу легкому, але закритому одягу з натуральних матеріалів. Деякі види обгортань тіла. Наприклад, ті обгортання, які у складі мають інтенсивні термоактивні компоненти, що подразнюють шкіру — перець, гірчиця, імбир тощо. Також не варто відвідувати агресивні антицелюлітні засоби, що можуть викликати сильне подразнення або посилювати розширення судин. У спеку це загрожує не лише подразненням шкіри, а й може створити додаткове навантаження на серцево-судинну систему.

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Які процедури можна робити влітку

На щастя, більшість косметологічних процедур можна виконувати влітку. Головне — памʼятати про сонцезахист!

Зокрема, влітку варто робити зволожувальні маски та процедури, які насичують шкіру — наприклад, біоревіталізацію. Не бійся робити легкі ензимні пілінги, масаж обличчя та тіла.

Щодо обгортання — краще надавати перевагу охолоджувальним, зволожувальним та детокс-обгортанням.

Можеш також раз на три тижні робити скрабування тіла, це пришвидшує регенерацію шкіри та циркуляцію крові.

Памʼятай про індивідуально підібраний догляд та використовуй сонцезахист, адже літо цьогоріч прогнозують дуже спекотне! До речі, як правильно підібрати SPF, розповідали раніше.

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