За пилинг знаю, а что еще? Какие процедуры не стоит делать летом

Летом твоя кожа подвергается воздействию солнца, высоких температур и ветра. Поэтому следует осторожно подбирать косметологические и уходовые процедуры для твоих лица и тела.

Какие процедуры лучше не делать летом и почему, собрали информацию для тебя дальше в материале.

Какие процедуры нельзя делать летом

Химические пилинги (глубокие и средние). Такие процедуры удаляют верхние слои кожи, тем самым делают ее чувствительной, особенно к воздействию солнца. Если сделаешь пилинг летом, рискуешь получить гиперпигментацию кожи и даже рубцы! Более подробно об этом мы писали в нашем другом материале о пилингах и его разновидностях. Лазерная шлифовка кожи для омоложения. Подобно химическим пилингам, процедуры лазерной шлифовки (например, CO2-лазер, Er:YAG-лазер) создают контролируемые микроповреждения кожи. Образующаяся новая кожа чрезвычайно хрупкая и уязвимая к УФ-излучению. Это может привести к высокому риску поствоспалительной гиперпигментации, эритеме (покраснению) и длительному заживлению при воздействии солнца. Об этом говорят и эксперты в журнале Lazers in Surgery and Medicine. Удаление пигментации также не рекомендовано на загорелой коже. Это может повысить риск возникновения депигментации (белых пятен), рубцов. Лазерную эпиляцию не рекомендуется начинать именно летом. Если несколько сеансов приходятся на летний период (такое часто бывает, потому что рекомендуемое количество колеблется от 10 до 14), специалисты советуют использовать SPF и отдавать предпочтение легкой, но закрытой одежде из натуральных материалов. Некоторые виды обертываний тела. Например, те обертывания, которые содержат интенсивные термоактивные компоненты, что раздражают кожу — перец, горчица, имбирь и т.д. Также следует избегать агрессивных антицеллюлитных средств, которые могут вызвать сильное раздражение или усиливать расширение сосудов. В жару это чревато не только раздражением кожи, но и может создать дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Какие процедуры можно делать летом

К счастью, большинство косметологических процедур можно делать летом. Главное — помнить о солнцезащите!

В частности, летом следует делать увлажняющие маски и насыщающие кожу процедуры — например, биоревитализацию. Не бойся делать легкие энзимные пилинги, массаж лица и тела.

Что касается обертывания — лучше предпочесть охлаждающие, увлажняющие и детокс-обертывания.

Можешь также раз в три недели делать скрабирование тела, это ускоряет регенерацию кожи и циркуляцию крови.

Помни об индивидуально подобранном уходе и используй солнцезащиту, ведь лето прогнозируют очень жаркое! Кстати, как правильно подобрать SPF, рассказывали раньше.

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