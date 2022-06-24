Здоровая кожа и противодействие раку: как правильно выбрать SPF и зачем нужен солнцезащитный крем

Наша кожа ежедневно подвергается воздействию солнечных лучей. Мы можем ярко его чувствовать, например, в солнечную летнюю погоду и использовать только тогда солнцезащитный крем, и думать, что нас не достанет ультрафиолет за облаками зимой.

Однако на самом же деле солнечные лучи способны преодолевать не только облака, но и проходить сквозь окна, поэтому наша кожа всегда противодействует ультрафиолетовым волнам. Рассказываем, зачем тебе крем из SPF и что это такое.

Что такое SPF и как он спасет меня?

SPF это аббревиатура от Sun Protection Factor, что в переводе означает защита от солнечного воздействия.

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Есть 2 вида солнечных лучей, от которых нужно защищать нашу кожу:

UVB лучи — 5% всего ультрафиолета, достигающего Земли: большую часть этих лучей способны сдержать облака и стекло.

Однако в летнюю жару, к примеру на пляже, UVB лучу никто не мешает добраться до твоей кожи и вызвать ожоги, иногда даже аллергию.

UVА лучи — достигают 95% от всего попадающего на землю ультрафиолета. Именно эти лучи удивительно опасны для кожи как летом, так и зимой.

Именно эти лучи не могут сдержать облака, стекло и время года. UVА лучи постоянно взаимодействуют с нашей кожей и могут провоцировать негативные последствия.

К примеру, вследствие того, что ультрафиолет разрушает клетки коллагена и эластина, повреждая дерму, могут возникнуть раковые опухоли, морщины, преждевременное старение и т.д.

Поэтому стоит пользоваться солнцезащитным средством постоянно, не только летом на пляже. Ведь косметика из SPF, как зеркало, отражает от нашей кожи UVА и UVB лучи.

Кому и когда нужно пользоваться SPF защитой

На самом же деле, пользоваться SPF косметикой стоит не только летом и не только женщинам. Сегодня солнечные лучи стали более агрессивными и чувствуют это не только ледники, но и наша кожа.

Ультрафиолет может спровоцировать злокачественные опухоли, преждевременное старение, ожоги, пигментацию, купероз, сухость, дерматит и аллергию абсолютно у всех людей.

Поэтому рекомендовано наносить такую ​​защиту всем независимо от пола и возраста, ведь это в первую очередь о здоровье.

Однако стоит знать, как правильно подобрать SPF крем, существует много разных вариаций и надписей, с которыми бывает трудно разобраться.

Как выбрать крем SPF?

Для того чтобы выбрать идеальный SPF, нужно обратить внимание на три ключевых момента:

вид крема твой тип кожи желаемый уровень защиты

Виды SPF

В первую очередь следует разобраться с видами солнцезащитных кремов. Их существует два:

Физические или минеральные – становятся защитным зеркалом для твоей кожи, которое отражает ультрафиолет. В состав минерального SPF входит диоксид титана или оксид цинка.

Такая защита подходит для очень нежной и чувствительной кожи, в том числе детской. Начинает действовать сразу после нанесения.

Химические же вступают в реакцию с ультрафиолетом, в результате чего поглощают лучи без ущерба тебе. Такая защита начинает действовать только через 20 минут после нанесения на кожу.

В составе обычно ты найдешь оксибензон, октокрилен, мексорил и многие другие органические соединения. Однако производители часто миксуют эти два вида, чтобы защитить твою кожу лучше.

Подбери SPF в соответствии с типом кожи

Наша кожа разная: жирная, сухая, чувствительная. Соответственно, если подобрать неправильный крем, он может вызвать воспаление раздражения и т.д.

Ведь в составе есть не только солнцезащитные компоненты, производители добавляют туда масла, растительные масла, термальную воду, без этого никак, но нужно подобрать таким образом, чтобы тебе пошло на пользу.

Для жирного типа кожи

Надо использовать легкие текстуры, которые не будут провоцировать кожные воспаления – это флюид, молочко, крем-гели.

Также в составе такого крема должны быть матки формулы, регулирующие выделение кожного сала, а также иметь противовоспалительный эффект.

Не рекомендуется использовать средства с маслами, ведь они тяжелые и очень закупоривают поры, что приводит к воспалительным процессам.

Для сухого типа кожи

Подойдут кремы и масла, увлажняющие кожу. Людям с сухим типом кожи не стоит беспокоиться, что забьются поры, наоборот, масла будут способствовать тому, что кожа будет здоровой.

Для чувствительной кожи склонной к дерматиту

Таким людям следует обратить внимание на минеральный вид солнцезащитных кремов, ведь в их составе меньше соединений, поэтому он не вызовет раздражений. Следует выбрать SPF с гипоаллергенными формулами и успокаивающим эффектом.

Какой уровень защиты SPF мне нужен?

Существует шесть уровней защиты, они обозначаются цифрами и указывают, сколько часов действует SPF и какое количество лучей способно отразить.

SPF 10 – защищает в течение 2,5 часа и способен отразить до 90% ультрафиолета. SPF 15 – действует в течение 3 часов и 45 минут и отражает 90%. SPF 20 – действует в течение 5 часов, отражает 93% SPF 30 – защищает в течение 7 часов и 30 минут, отражает 97% SPF 50 – активен в течение 12 часов и 30 минут, отражает 98% лучей SPF 50+ – защищает более 12 часов и отражает 99% всего ультрафиолета.

Зимой действие ультрафиолета слабее, поэтому можно остановиться на SPF с менее интенсивным уровнем защиты, например будет достаточно SPF 10, SPF 15.

В весенний и осенний период защита должна иметь большую интенсивность SPF 20, SPF 30. А летом уровень защиты предпочтительно выбрать максимальный SPF 50 или 50+.

Также интересно то, что у нас разные фототипы кожи и солнечные лучи по-разному влияют. Поэтому уровень интенсивности защиты можно подбирать по одному из шести фототипов.

К примеру, людям с очень светлой кожей, альбиносам нужно выбирать наиболее интенсивную защиту, а индонезийскому и африканскому фототипу с темной кожей достаточно самого легкого.

Нордический, скандинавский, арийский фототип имеют светлую кожу цвета слоновой кости, часто с веснушками, таким можно выбирать повышенный уровень защиты SPF 30, SPF 50.

Европейскому и средиземноморскому фототипу можно выбирать средний уровень от SPF 10 до SPF 20.

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