Здорова шкіра та протидія раку: як правильно обрати SPF та навіщо потрібен сонцезахисний крем

Наша шкіра щодня піддається впливу сонячного проміння. Ми можемо яскраво його відчувати, наприклад, в сонячну літню погоду і лише тоді використовувати сонцезахисний крем, та думати, що нас не дістане ультрафіолет за хмарами взимку.

Однак насправді ж сонячне проміння здатне долати не тільки хмари, а й проходити крізь вікна, тому наша шкіра завжди протидіє ультрафіолетовим хвилям. Розповідаємо, навіщо тобі крем з SPF та що це таке.

Що таке SPF і як він мене врятує?

SPF це абревіатура від Sun Protection Factor, що в перекладі означає — захист від сонячного впливу.

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Існують 2 види сонячних променів, від яких треба захищати нашу шкіру:

UVB проміння — 5% від всього ультрафіолету, який досягає Землі: більшу частину цього проміння здатні стримати хмари та скло.

Однак у літню спеку, до прикладу на пляжі, UVB промінню ніхто не заважає дістатися твоєї шкіри та спричинити опіки, подекуди навіть алергію.

UVА проміння — сягає 95% від усього ультрафіолету, який потрапляє на землю. Саме це проміння є напрочуд небезпечним для шкіри як влітку, так і взимку.

Саме це проміння не можуть стримати хмари, скло та пора року. UVА проміння постійно взаємодіє з нашою шкірою і може провокувати негативні наслідки.

До прикладу, внаслідок того, що ультрафіолет руйнує клітини колагену й еластину, пошкоджуючи дерму, то можуть виникнути ракові пухлини, зморшки, передчасне старіння тощо.

Саме тому варто користуватися сонцезахисним засобом постійно, не лише влітку на пляжі. Адже косметика з SPF, мов дзеркало, відбиває від нашої шкіри UVА и UVB проміння.

Кому й коли треба користуватися SPF захистом

Насправді ж, користуватися SPF косметикою варто не тільки влітку і не тільки жінкам. Сьогодні сонячне проміння стало більш агресивним і відчувають це не тільки льодовики, а й наша шкіра.

Ультрафіолет може спровокувати злоякісні пухлини, передчасне старіння, опіки, пігментації, купероз, сухість, дерматит та алергію абсолютно у всіх людей.

Тому рекомендовано наносити такий захист всім, незалежно від статі та віку, адже це насамперед про здоров’я.

Однак, варто знати, як правильно підібрати SPF крем, існує багато різних варіацій та надписів, з якими буває важко розібратися.

Як обрати SPF крем?

Для того, щоб обрати ідеальний SPF, треба звернути увагу на три ключові моменти:

вид крему твій тип шкіри бажаний рівень захисту

Види SPF

Насамперед варто розібратися з видами сонцезахисних кремів. Їх існує два:

Фізичні або мінеральні — стають захисним дзеркалом для твоєї шкіри, яке відбиває ультрафіолет. У склад мінерального SPF входить діоксид титана або ж оксид цинку.

Такий захист підходить для дуже ніжної та чутливої шкіри, зокрема для дитячої. Починає діяти одразу після нанесення.

Хімічні ж вступають у реакцію з ультрафіолетом, внаслідок чого поглинають проміння без шкоди для тебе. Такий захист починає діяти лише за 20 хвилин після нанесення на шкіру.

У складі зазвичай ти знайдеш оксибензон, октокрилен, мексорил та багато інших органічних сполук. Однак виробники часто міксують ці два види, аби захистити твою шкіру краще.

Підбери SPF відповідно до типу шкіри

Наша шкіра різна: жирна, суха, чутлива. Відповідно, якщо підібрати неправильний крем, він може викликати запалення подразнення тощо.

Адже в складі є не лише сонцезахисні компоненти, виробники додають туди масла, олії, термальну воду, без цього ніяк, але треба підібрати таким чином, щоб тобі пішло на користь.

Для жирного типу шкіри

Треба використовувати легкі текстури, які не будуть провокувати шкірні запалення — це флюїд, молочко, крем-гелі.

Також у складі такого крему повинні бути матуючі формули, що регулюють виділення шкірного сала, а також мати протизапальний ефект.

Не рекомендовано використовувати засоби з маслами, адже вони важкі й дуже закупорюють пори, що спричиняє запальні процеси.

Для сухого типу шкіри

Підійдуть креми та масла, які зволожують шкіру. Людям з сухим типом шкіри не варто перейматися, що заб’ються пори, навпаки, масла сприятимуть тому, що шкіра буде здоровою.

Для чутливої шкіри схильної до дерматиту

Таким людям треба звернути увагу на мінеральний вид сонцезахисних кремів, адже в їхньому складі менше сполук, тому він не викличе подразнень. Варто обрати SPF з гіпоалергенними формулами та заспокійливим ефектом.

Який рівень захисту SPF мені треба?

Існує шість рівнів захисту, вони позначаються цифрами й вказують на те, скільки годин діє SPF та яку кількість променів здатен відбити.

SPF 10 – захищає протягом 2,5 годин і здатен відбити до 90% ультрафіолету. SPF 15 – діє протягом 3 годин i 45 хвилин й відбиває 90%. SPF 20 – діє протягом 5 годин, відбиває 93% SPF 30 – захищає протягом 7 годин i 30 хвилин, відбиває 97% SPF 50 – активний протягом 12 годин i 30 хвилин, відбиває 98% проміння SPF 50 + – захищає більш ніж 12 годин і відбиває 99% всього ультрафіолету.

Взимку дія ультрафіолету слабша, тому можна зупинитися на SPF з менш інтенсивним рівнем захисту, до прикладу буде достатньо SPF 10, SPF 15.

У весняний та осінній період захист повинен мати більшу інтенсивність SPF 20, SPF 30. А влітку рівень захисту бажано обрати максимальний SPF 50 або 50+.

Також, цікаво те, що у нас різні фототипи шкіри й сонячне проміння по різному впливає. Тому рівень інтенсивності захисту можна підбирати відповідно одного з шести фототипів.

До прикладу, людям з дуже світлою шкірою, альбіносам треба обирати найбільш інтенсивний захист, а індонезійському та африканському фототипу з темною шкірою достатньо найлегшого.

Нордичний, скандинавський, арійський фототип мають світлу шкіру кольору слонової кістки, часто з веснянками, таким можна обирати підвищений рівень захисту SPF 30, SPF 50.

Європейському та середземноморському фототипу можна обирати середній рівен від SPF 10 до SPF 20.

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