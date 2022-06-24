Здорова шкіра та протидія раку: як правильно обрати SPF та навіщо потрібен сонцезахисний крем

Наша шкіра щодня піддається впливу сонячного проміння. Ми можемо яскраво його відчувати, наприклад, в сонячну літню погоду і лише тоді використовувати сонцезахисний крем, та думати, що нас не дістане ультрафіолет за хмарами взимку.
Однак насправді ж сонячне проміння здатне долати не тільки хмари, а й проходити крізь вікна, тому наша шкіра завжди протидіє ультрафіолетовим хвилям. Розповідаємо, навіщо тобі крем з SPF та що це таке.
SPF це абревіатура від Sun Protection Factor, що в перекладі означає — захист від сонячного впливу.
Існують 2 види сонячних променів, від яких треба захищати нашу шкіру:
Однак у літню спеку, до прикладу на пляжі, UVB промінню ніхто не заважає дістатися твоєї шкіри та спричинити опіки, подекуди навіть алергію.
Саме це проміння не можуть стримати хмари, скло та пора року. UVА проміння постійно взаємодіє з нашою шкірою і може провокувати негативні наслідки.
До прикладу, внаслідок того, що ультрафіолет руйнує клітини колагену й еластину, пошкоджуючи дерму, то можуть виникнути ракові пухлини, зморшки, передчасне старіння тощо.
Саме тому варто користуватися сонцезахисним засобом постійно, не лише влітку на пляжі. Адже косметика з SPF, мов дзеркало, відбиває від нашої шкіри UVА и UVB проміння.
Насправді ж, користуватися SPF косметикою варто не тільки влітку і не тільки жінкам. Сьогодні сонячне проміння стало більш агресивним і відчувають це не тільки льодовики, а й наша шкіра.
Ультрафіолет може спровокувати злоякісні пухлини, передчасне старіння, опіки, пігментації, купероз, сухість, дерматит та алергію абсолютно у всіх людей.
Тому рекомендовано наносити такий захист всім, незалежно від статі та віку, адже це насамперед про здоров’я.
Тому рекомендовано наносити такий захист всім, незалежно від статі та віку, адже це насамперед про здоров’я.
Однак, варто знати, як правильно підібрати SPF крем, існує багато різних варіацій та надписів, з якими буває важко розібратися.
Для того, щоб обрати ідеальний SPF, треба звернути увагу на три ключові моменти:
Насамперед варто розібратися з видами сонцезахисних кремів. Їх існує два:
Такий захист підходить для дуже ніжної та чутливої шкіри, зокрема для дитячої. Починає діяти одразу після нанесення.
У складі зазвичай ти знайдеш оксибензон, октокрилен, мексорил та багато інших органічних сполук. Однак виробники часто міксують ці два види, аби захистити твою шкіру краще.
Наша шкіра різна: жирна, суха, чутлива. Відповідно, якщо підібрати неправильний крем, він може викликати запалення подразнення тощо.
Адже в складі є не лише сонцезахисні компоненти, виробники додають туди масла, олії, термальну воду, без цього ніяк, але треба підібрати таким чином, щоб тобі пішло на користь.
Треба використовувати легкі текстури, які не будуть провокувати шкірні запалення — це флюїд, молочко, крем-гелі.
Також у складі такого крему повинні бути матуючі формули, що регулюють виділення шкірного сала, а також мати протизапальний ефект.
Не рекомендовано використовувати засоби з маслами, адже вони важкі й дуже закупорюють пори, що спричиняє запальні процеси.
Підійдуть креми та масла, які зволожують шкіру. Людям з сухим типом шкіри не варто перейматися, що заб’ються пори, навпаки, масла сприятимуть тому, що шкіра буде здоровою.
Таким людям треба звернути увагу на мінеральний вид сонцезахисних кремів, адже в їхньому складі менше сполук, тому він не викличе подразнень. Варто обрати SPF з гіпоалергенними формулами та заспокійливим ефектом.
Існує шість рівнів захисту, вони позначаються цифрами й вказують на те, скільки годин діє SPF та яку кількість променів здатен відбити.
Взимку дія ультрафіолету слабша, тому можна зупинитися на SPF з менш інтенсивним рівнем захисту, до прикладу буде достатньо SPF 10, SPF 15.
У весняний та осінній період захист повинен мати більшу інтенсивність SPF 20, SPF 30. А влітку рівень захисту бажано обрати максимальний SPF 50 або 50+.
Також, цікаво те, що у нас різні фототипи шкіри й сонячне проміння по різному впливає. Тому рівень інтенсивності захисту можна підбирати відповідно одного з шести фототипів.
До прикладу, людям з дуже світлою шкірою, альбіносам треба обирати найбільш інтенсивний захист, а індонезійському та африканському фототипу з темною шкірою достатньо найлегшого.
Нордичний, скандинавський, арійський фототип мають світлу шкіру кольору слонової кістки, часто з веснянками, таким можна обирати підвищений рівень захисту SPF 30, SPF 50.
Європейському та середземноморському фототипу можна обирати середній рівен від SPF 10 до SPF 20.
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