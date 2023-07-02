Чистка обличчя потрібна не всім! Розвінчуємо поширені міфи про процедуру

Однією з найпоширеніших процедур, яку пропонують в кабінеті косметології, є чистка обличчя. Існує чимало її видів: механічна, ультразвукова, лазерна, вакуумна, комбінована.

Багато хто робить процедуру в надії, що вже за кілька днів з лиця назавжди зникнуть висипання та чорні цятки. Та насправді чистка обличчя — не панацея від проблем або захворювань шкіри.

Лікар-дерматолог косметолог, експерт, член Української асоціації лікарів дерматовенерологів і косметологів Дарія Тіщенко поділилася, що 85% її пацієнтів взагалі не потребують цієї процедури.

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Адже чистка обличчя — це завжди травма. Лише лікар-косметолог може вирішувати, наскільки вона необхідна.

Якщо чистка шкіри треба не усім, то які ще міфи побутують навколо цієї процедури? Про них розповіла Дарія Тіщенко.

Чистка обличчя: популярні міфи про процедуру

Щоб зробити цю косметологічну процедуру популярною, маркетологи гарно попрацювали. Та разом з цим, на жаль, вони створили чимало міфів, які треба розвінчувати.

Чистка обличчя лікує акне

Насправді чистки обличчя не позбавляють висипань й не лікують акне. Цей підхід вже в минулому, бо сьогодні чистки протипоказані за численних висипань.

Краще звернутися до лікаря-косметолога, який складе план лікування та випише препарати, які зменшать виділення шкірного сала, — радить косметологиня.

Чистка — найкраща зброя проти чорних цяток

Побутував міф, що чистка — найкращий спосіб для видалення чорних цяток, та насправді існує дещо ефективніше.

Оскільки чорні цятки — це шкірне сало з гранулами меланіну, яке окислилося, краще їх не видаляти, а висвітлювати.

Дієво допоможуть у цьому хімічні речовини, наприклад, засоби із ретинолом чи фруктовими кислотами. Що ще допоможе у боротьбі з чорними цятками ми розібрали з косметологом тут.

Після чистки личко сяє

Сяє шкіра чи ні, не визначається численною кількістю чисток обличчя. Дарія Тіщенко зауважує: аби мати здорову шкіру, потрібні: правильне харчування, достатня кількість води та процедури, які покращують якість шкіри.

Наприклад, замість чисток можна робити зволожувальні процедури, ферментні, ензимні або хімічні пілінги, які зменшують активність сальних залоз та покращують стан шкіри.

— Як лікар-дерматокосметолог, я рекомендую спершу пройти консультацію, яка збере анамнез та визначить тип шкіри, її стан й призначить відповідне лікування.

Про процедуру чистки обличчя, як основну, варто забути.

Частіше люди чистять шкіру від вугрів, висипань та чорних цяток не у професійного лікаря, а самостійно. Таким чином можна нашкодити обличчю ще більше.

Звісно, встояти, щоб не прибрати надокучливий прищик, майже неможливо. Тому слід робити це принаймні безпечно. А як очистити обличчя в домашніх умовах читай у матеріалі.

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