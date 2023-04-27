Як прибрати чорні цятки на обличчі та звузити пори: радить косметологиня

Мабуть, кожна жінка стикалася з такою неприємною проблемою, як чорні точки. Це — неестетичні забруднення в порах, які з’являються внаслідок виділення шкірного сала.
Як прибрати чорні цятки на обличчі — читай у матеріалі.
За словами косметологині Вікторії Тхоржевської, чорні цятки — це відкриті комедони. Найчастіше вони з’являються у помітних зонах: чоло, ніс та підборіддя.
Чорні цятки — це пробки шкірного сала, бруду, частинок уже відмерлої шкіри й залишків косметики, які забивають пори.
Чорні цятки — це пробки шкірного сала, бруду, частинок уже відмерлої шкіри й залишків косметики, які забивають пори.
Особливо в такому разі страждають люди з жирним та комбінованим типом шкіри (коли рівень вироблення шкірного себуму підвищений). Чорні цятки можуть ставати причинами комплексів і невпевненості в собі.
Причинами можуть бути:
За словами експерта, в такому разі необхідно дотримуватися важливих правил:
Косметолог радить звернути увагу на процедури чистки та пілінгу (однак їх має проводити досвідчений експерт, вони не мають бути болючими).
Крім цього, важливо розуміти, що пори повністю не очистяться, це наче генеральне прибирання для шкіри. Пілінг допоможе звузити вже очищені пори та підсилити вироблення колагену та еластину.
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