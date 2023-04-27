Як прибрати чорні цятки на обличчі та звузити пори: радить косметологиня

Мабуть, кожна жінка стикалася з такою неприємною проблемою, як чорні точки. Це — неестетичні забруднення в порах, які з’являються внаслідок виділення шкірного сала.

Як прибрати чорні цятки на обличчі — читай у матеріалі.

Що таке чорні цятки

За словами косметологині Вікторії Тхоржевської, чорні цятки — це відкриті комедони. Найчастіше вони з’являються у помітних зонах: чоло, ніс та підборіддя.

Чорні цятки — це пробки шкірного сала, бруду, частинок уже відмерлої шкіри й залишків косметики, які забивають пори.

Особливо в такому разі страждають люди з жирним та комбінованим типом шкіри (коли рівень вироблення шкірного себуму підвищений). Чорні цятки можуть ставати причинами комплексів і невпевненості в собі.

Чому виникають чорні цятки

Причинами можуть бути:

генетична схильність;

надмірне потовиділення;

використання косметики з комедонами, якою намагаються приховати недоліки;

недотримання гігієни шкіри.

Як позбутися чорних цяток

За словами експерта, в такому разі необхідно дотримуватися важливих правил:

ретельно та правильно очищай шкіру двічі на день, обов’язково використовуючи засіб, який підходить твоєму типу шкіри;

позбудься косметики з комедонами (у складі не має бути алкоголю денатурат, парабенів, формаліну, формальдегіду та синтетичних барвників);

не видавлюй самостійно чорні цятки, це травмує шкіру;

не експериментуй з доглядом, краще звернись до спеціаліста, який допоможе підібрати дієві для тебе засоби.

Як ще можна розв’язати проблему чорних цяток

Косметолог радить звернути увагу на процедури чистки та пілінгу (однак їх має проводити досвідчений експерт, вони не мають бути болючими).

Крім цього, важливо розуміти, що пори повністю не очистяться, це наче генеральне прибирання для шкіри. Пілінг допоможе звузити вже очищені пори та підсилити вироблення колагену та еластину.

За наявності комедонів треба працювати комплексно

робити пілінги у косметолога;

використовувати кислоти, ретинол у домашньому догляді;

нормалізувати харчування та сон, дотримуватись питного режиму;

виключити внутрішні фактори появи цих елементів (консультація дерматолога та інших спеціалістів).

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