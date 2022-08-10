Турбують чорні цятки, вугрі чи висипання? Як очистити обличчя в домашніх умовах

Наша шкіра потребує щоденного очищення, адже навколишнє середовище залишає на обличчі пил, який проникає в пори. Щоб запобігати висипанням, глибоким акне та алергічним реакціям, очищувати шкіру слід двічі на день. А якщо глибока чистка обличчя вдома для тебе необхідність — Вікна діляться порадами, як зробити це так, щоб не нашкодити.
Якщо піти до косметолога зараз немає змоги, прості поради допоможуть тобі. Перед механічною чисткою добре розпар обличчя. Після гарячої ванни або теплого рушника пори чудово відкриваються.
Механічне очищення досить робити раз на місяць. Глибока чистка дозволить порам “дихати”, видалить акне, зменшить жирність шкіри та вирівняє тон.
Важливо: не видавлюй чорні цятки або прищі нігтями — ти можеш травмувати шкіру та занести інфекцію.
Косметологи категорично не радять робити чистку обличчя самостійно тим, у кого є:
В таких випадках потрібно звертатись до спеціалістів, щоб точно не нашкодити.
Також існують серветки та пілінг-пади — це такий ватний диск, просочений кислотою.
Раніше ми розповідали, як зробити маски для обличчя в домашніх умовах.
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