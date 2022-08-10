Турбують чорні цятки, вугрі чи висипання? Як очистити обличчя в домашніх умовах

Наша шкіра потребує щоденного очищення, адже навколишнє середовище залишає на обличчі пил, який проникає в пори. Щоб запобігати висипанням, глибоким акне та алергічним реакціям, очищувати шкіру слід двічі на день. А якщо глибока чистка обличчя вдома для тебе необхідність — Вікна діляться порадами, як зробити це так, щоб не нашкодити.

Чистка обличчя в домашніх умовах

Якщо піти до косметолога зараз немає змоги, прості поради допоможуть тобі. Перед механічною чисткою добре розпар обличчя. Після гарячої ванни або теплого рушника пори чудово відкриваються.

Продезинфікуй руки та інструмент, яким будеш проводити чистку. Підготуй ватні диски та заспокійливий засіб для шкіри. Натискай на проблемні місця ватними дисками або інструментом, також можна використовувати дві ватні палички. Після очищення нанеси заспокійливий засіб на обличчя та знову продезінфікуй інструмент.

Механічне очищення досить робити раз на місяць. Глибока чистка дозволить порам “дихати”, видалить акне, зменшить жирність шкіри та вирівняє тон.

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Важливо: не видавлюй чорні цятки або прищі нігтями — ти можеш травмувати шкіру та занести інфекцію.

Протипоказання до самостійної чистки обличчя

Косметологи категорично не радять робити чистку обличчя самостійно тим, у кого є:

Купероз. Схильність до рубців. Дерматологічні захворювання. Алергічні реакції. Чутлива шкіра.

В таких випадках потрібно звертатись до спеціалістів, щоб точно не нашкодити.

Як правильно очищувати шкіру

Щоб оновити клітини та очистити пори, спершу потрібно змити макіяж. Для цього підходить гідрофільна олія чи міцелярна вода. Щоденним етапом очищення має бути і вмивання спеціальною пінкою або гелем.

Косметологи радять проводити домашню чистку обличчя ввечері, коли шкіра починає відновлюватись.

Після того як змиєш макіяж та вмиєшся піною, можна приступати до відлущування шкіри. Це робиться пілінгом з кислотою, скрабом з маленькими крупинками або за допомогою маски для обличчя з ефектом відлущування.

Також існують серветки та пілінг-пади — це такий ватний диск, просочений кислотою.

Наступним етапом є зволоження. Для цього найкраще обрати тонік. Далі — сироватка за типом шкіри та крем.

Раз на тиждень роби абсорбуючу маску — з вугіллям або глиняну. Якщо в тебе жирний тип шкіри, то двічі. Це допоможе зменшити кількість чорних цяток та висипань.

Раніше ми розповідали, як зробити маски для обличчя в домашніх умовах.

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