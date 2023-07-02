Чистка лица нужна не всем! Развенчиваем распространенные мифы о процедуре

Одной из самых распространенных процедур, которую предлагают в кабинете косметологии, является чистка лица. Ее существует множество видов: механическая, ультразвуковая, лазерная, вакуумная, комбинированная.

Многие делают процедуру в надежде, что уже через несколько дней с лица навсегда исчезнут высыпания и черные точки. Но на самом деле чистка лица — не панацея от проблем или заболеваний кожи.

Врач-дерматолог, косметолог, эксперт, член Украинской ассоциации врачей дерматовенерологов и косметологов Дария Тищенко поделилась, что 85% ее пациентов вообще не нуждаются в этой процедуре.

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Ведь чистка лица — это всегда травма. Только врач-косметолог может решать, насколько она необходима.

Если чистка кожи нужна не всем, то какие еще мифы бытуют вокруг этой процедуры. О них рассказала Дарья Тищенко.

Чистка лица: популярные мифы о процедуре

Чтобы сделать эту косметологическую процедуру популярной, маркетологи хорошо поработали. Но вместе с этим, к сожалению, они создали много мифов, которые нужно развенчивать.

Чистка лица лечит акне

На самом деле чистки лица не лишают высыпаний и не лечат акне. Этот подход уже в прошлом, ведь сегодня чистки противопоказаны при многочисленных высыпаниях.

Лучше обратиться к врачу-косметологу, который составит план лечения и выпишет препараты, которые снизят выделение кожного сала, — советует косметолог.

Чистка — лучшее оружие против черных точек

Был миф, что чистка — лучший способ для удаления черных точек, но на самом деле существует более эффективный способ.

Поскольку черные точки — это кожное сало с окислившимся гранулами меланина, лучше их не удалять, а освещать.

Эффективно помогут в этом химические вещества, например, средства с ретинолом или фруктовыми кислотами. Что еще действительно поможет в борьбе с черными точками мы разобрали с косметологом здесь.

После чистки личико сияет

То сияет кожа или нет, не определяется множеством чисток лица. Дарья Тищенко отмечает, чтобы иметь здоровую кожу нужны правильное питание, достаточное количество воды и процедуры, улучшающие качество кожи.

Например, вместо чисток можно делать увлажняющие процедуры, ферментные, энзимные или химические пилинги, которые уменьшают активность сальных желез и улучшают состояние кожи.

— Как врач-дерматокосметолог, я рекомендую сначала пройти консультацию, которая соберет анамнез и определит тип кожи и ее состояние и назначит соответствующее лечение.

О процедуре чистки лица, как основной, стоит забыть.

Чаще люди чистят кожу от угрей, высыпаний и черных точек не у профессионального врача, а самостоятельно. Таким образом можно навредить лицу еще больше.

Конечно, устоять, чтобы не убрать надоедливый прыщик, почти невозможно. Поэтому это следует делать хотя бы безопасно. А как очистить лицо в домашних условиях, читай в материале.

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