Беспокоят черные точки, угри или сыпь? Как очистить лицо в домашних условиях

Наша кожа нуждается в ежедневном очищении, ведь окружающая среда оставляет на лице пыль, которая попадает в поры. Чтобы избежать сыпи, глубоких акне и аллергических реакций, очищать кожу следует дважды в день. А если глубокая чистка лица дома для тебя необходимость — Вікна делятся советами, как сделать это так, чтобы не навредить.

Чистка лица в домашних условиях

Если пойти к косметологу сейчас нет возможности, простые советы помогут тебе. Перед механической чисткой хорошо распарь лицо. После горячей ванны или теплого полотенца поры отлично открываются.

Продезинфицируй руки и инструмент, которым будешь производить чистку. Подготовь ватные диски и успокаивающее средство для кожи. Надавливай на проблемные места ватными дисками или инструментом, можно использовать две ватные палочки. После чистки нанеси успокаивающее средство на лицо и снова продезинфицируй инструмент.

Механическую чистку достаточно делать раз в месяц. Глубокая чистка позволит порам “дышать”, удалит акне, уменьшит жирность кожи и выровняет тон.

Важно: не выдавливай черные точки или прыщи ногтями — ты можешь травмировать кожу и занести инфекцию.

Противопоказания к самостоятельной чистке лица

Косметологи категорически не советуют делать чистку лица самостоятельно тем, у кого есть:

Купероз. Склонность к рубцам. Дерматологические заболевания. Аллергические реакции. Чувствительная кожа.

В таких случаях нужно обращаться к специалистам, чтобы точно не навредить.

Как правильно очищать кожу

Чтобы обновить клетки и очистить поры, сначала нужно смыть макияж. Для этого подходит гидрофильное масло или мицеллярная вода. Ежедневным этапом очистки должно быть и умывание специальной пенкой или гелем.

Косметологи советуют проводить домашнюю чистку лица вечером, когда кожа начинает восстанавливаться.

После того как смоешь макияж и умоешься пеной, можно приступать к отшелушиванию кожи. Это делается пилингом с кислотой, скрабом с маленькими крупицами или с помощью маски для лица с отшелушивающим эффектом.

Также существуют салфетки и пилинг-пады — это такой ватный диск, пропитанный кислотой.

Следующим этапом является увлажнение. Для этого лучше выбрать тоник. Далее — сыворотка по типу кожи и крем.

сыворотка по типу кожи и крем. Раз в неделю делай абсорбирующую маску — с углем или глиняную. Если у тебя жирный тип кожи, дважды. Это поможет уменьшить количество черных точек и высыпаний.

Ранеее мы рассказывали, как делать маски для лица в домашних условиях.

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