Беспокоят черные точки, угри или сыпь? Как очистить лицо в домашних условиях

Наша кожа нуждается в ежедневном очищении, ведь окружающая среда оставляет на лице пыль, которая попадает в поры. Чтобы избежать сыпи, глубоких акне и аллергических реакций, очищать кожу следует дважды в день. А если глубокая чистка лица дома для тебя необходимость — Вікна делятся советами, как сделать это так, чтобы не навредить.
Если пойти к косметологу сейчас нет возможности, простые советы помогут тебе. Перед механической чисткой хорошо распарь лицо. После горячей ванны или теплого полотенца поры отлично открываются.
Механическую чистку достаточно делать раз в месяц. Глубокая чистка позволит порам “дышать”, удалит акне, уменьшит жирность кожи и выровняет тон.
Важно: не выдавливай черные точки или прыщи ногтями — ты можешь травмировать кожу и занести инфекцию.
Косметологи категорически не советуют делать чистку лица самостоятельно тем, у кого есть:
В таких случаях нужно обращаться к специалистам, чтобы точно не навредить.
Также существуют салфетки и пилинг-пады — это такой ватный диск, пропитанный кислотой.
Ранеее мы рассказывали, как делать маски для лица в домашних условиях.
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