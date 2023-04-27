Как убрать черные точки на лице и сузить поры: советует косметолог

Пожалуй, каждая женщина сталкивалась с такой неприятной проблемой, как черные точки. Это неэстетические загрязнения в порах, которые появляются вследствие выделения кожного сала. Как убрать черные точки на лице — читай в материале.
По словам косметолога Виктории Тхоржевской, черные точки — это открытые комедоны. Чаще всего они появляются в заметных зонах: лоб, нос и подбородок.
Черные точки — это пробки кожного сала, грязи, частиц уже отмершей кожи и остатков косметики, которые забивают поры.
Черные точки — это пробки кожного сала, грязи, частиц уже отмершей кожи и остатков косметики, которые забивают поры.
Особенно в таком случае страдают люди с жирным и комбинированным типом кожи (когда уровень выработки кожного себума повышен). Черные точки могут становиться причинами комплексов и неуверенности в себе.
Причинами могут быть:
По словам эксперта, в таком случае необходимо соблюдать важные правила:
Косметолог советует обратить внимание на процедуры чистки и пилинга (однако их должен проводить опытный эксперт, они не должны вызывать боль).
Кроме этого, важно понимать, что поры полностью не очистятся, это как генеральная уборка для кожи. Пилинг поможет сузить уже очищенные поры и усилить выработку коллагена и эластина.
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