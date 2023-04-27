Как убрать черные точки на лице и сузить поры: советует косметолог

Пожалуй, каждая женщина сталкивалась с такой неприятной проблемой, как черные точки. Это неэстетические загрязнения в порах, которые появляются вследствие выделения кожного сала. Как убрать черные точки на лице — читай в материале.

Что такое черные точки

По словам косметолога Виктории Тхоржевской, черные точки — это открытые комедоны. Чаще всего они появляются в заметных зонах: лоб, нос и подбородок.

Черные точки — это пробки кожного сала, грязи, частиц уже отмершей кожи и остатков косметики, которые забивают поры.

Особенно в таком случае страдают люди с жирным и комбинированным типом кожи (когда уровень выработки кожного себума повышен). Черные точки могут становиться причинами комплексов и неуверенности в себе.

Почему возникают черные точки

Причинами могут быть:

генетическая предрасположенность;

чрезмерное потоотделение;

использование косметики с комедонами, которой пытаются скрыть недостатки;

несоблюдение гигиены кожи.

Как избавиться от черных точек

По словам эксперта, в таком случае необходимо соблюдать важные правила:

тщательно и правильно очищай кожу два раза в день, обязательно используя средство, подходящее твоему типу кожи;

избавься от косметики с комедонами (в составе не должен быть алкоголя денатурат, парабенов, формалина, формальдегида и синтетических красителей);

не выдавливай самостоятельно черные точки, это травмирует кожу;

не экспериментируй с уходом, лучше обратись к специалисту, который поможет подобрать действенные для тебя средства.

Как еще можно решить проблему черных точек

Косметолог советует обратить внимание на процедуры чистки и пилинга (однако их должен проводить опытный эксперт, они не должны вызывать боль).

Кроме этого, важно понимать, что поры полностью не очистятся, это как генеральная уборка для кожи. Пилинг поможет сузить уже очищенные поры и усилить выработку коллагена и эластина.

При наличии комедонов нужно работать комплексно:

делать пилинги у косметолога;

использовать кислоты, ретинол в домашнем уходе;

нормализовать питание и сон, питьевой режим;

исключить внутренние причины возникновения этих явлений (консультация дерматолога и остальных профессионалов).

Если тебя тревожит сухость кожи, советуем прочитать наш материал об атопическом дерматите.

Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.