Супергерой чи злодій твого догляду? Чи дійсно ретинол стоншує шкіру та робить її вразливою

Ретинол вважається золотим стандартом у догляді за шкірою. Це засіб як проти старіння, так і проти важких форм акне та інших висипань. Але є низка хибних уявлень, пов’язаних з ретинолом, які відштовхують багатьох людей від використання цієї речовини.

Один з найпоширеніших — те, що цей різновид вітаміну А стоншує шкіру. Але доктор Розалінда Сімпсон, медичний дерматолог з Центру доказової дерматології Ноттінгемського університету, каже, що це не зовсім так.

Вона пояснила The Guardian, що насправді не так з цією думкою та чи дійсно ретинол настільки небезпечний.

Ретинол стоншує шкіру: правда чи ні

Лікарка пояснює, що ретинол, який продається без рецепта, і його рецептурний аналог, ретиноїд, є одними з небагатьох інгредієнтів, які показали зменшення ознак старіння.

Вона пояснює, що вони стимулюють вироблення колагену в дермі, другому шарі шкіри. Колаген — це білок, який допомагає зберегти шкіру гладкою та молодою. Тож з часом — а на це потрібні місяці, а не тижні — ретинол фактично потовщує шар шкіри.

Проте можна стверджувати, що ретинол робить тоншим верхній шар мертвих клітин шкіри, відомий як роговий шар. Ретинол має відлущувальний ефект на нього і цей процес технічно можна розглядати як потоншення. Однак пізніше цей шар все одно природним чином оновлюється.

Саме початкові побічні ефекти, викликані відшаруванням рогового шару, створюють плутанину щодо того, як діє інгредієнт. Після початку користування ретинолом багато людей відчувають почервоніння, лущення та відчуття стягнутості шкіри.

Ретинол також спричиняє підвищену чутливість до сонця через те, що шкіра вже трохи запалена.

— Ці побічні ефекти можуть створити враження, що шкіра стає тоншою. Але насправді ретинол робить навпаки, — каже доктор Сімпсон.

Щоб мінімізувати подразнення та створити толерантність, дерматологиня пропонує новачкам почати з використання ретинолу кожні 2-3 дні та змішувати його зі звичайним зволожувальним кремом, щоб розбавити. Поступово можна припинити змішування та збільшити використання до щоденного.

Кому не можна використовувати ретинол та чому

Хоч ретинол — чудо-засіб для тих, хто хоче продовжити молодість, його не слід використовувати за певних умов.

По-перше, цей засіб не слід використовувати вагітним та жінкам у період лактації. Однак в першу чергу йдеться про вживання ліків на основі ретиноїдів орально. Адже так речовина потрапляє у кров і може мати різні наслідки для дитини.

Cleveland Clinic зазначає, що при вживанні всередину ретиноїди можуть спричинити вроджені дефекти плоду, а деякі дослідження показують, що при нанесенні на шкіру він всмоктується та потрапляє у кров.

Оскільки існують інші способи лікування захворювань шкіри, медики не рекомендують використовувати ретиноїди під час вагітності та безпосередньо перед плануванням зачаття.

Дерматологиня Зеновія Габріель, доктор медичних наук, зазначає, що люди з чутливою шкірою, як-от розацеа, мають із засторогою ставитися до таких сильнодійних засобів, цитує її Heatline.

Також слід уникати ретинолу, якщо найближчим часом плануєш проводити багато часу під прямими сонячними променями без належного захисту від сонця.

У будь-якому разі краще проконсультуватися з дерматологом і лише після цього використовувати ліки та засоби на основі ретинолу.

Альтернативні речовини, які можуть замінити ретинол

Якщо з певних причин використання ретинолу для тебе неможливе, тоді є деякі альтернативи схожої дії, що можуть допомогти.

Дерматолог Адам Мамелак з клініки дерматології та косметичної хірургії Вестлейку навів шість речовин, які є менш агресивними за своєю дією.

Бакучіол

Бакучіол, отриманий із насіння рослини бабчі, вважається натуральною альтернативою ретинолу. Його принцип роботи схожий на той, за яким працює ретинол. Бакучіол стимулює вироблення колагену та сприяючи обміну клітин, але не викликає подразнення.

Бакучіол підходить для чутливої ​​шкіри, тому його використовують у сироватках та зволожувальних кремах для щоденного використання.

Альфа-гідроксикислоти (AHA)

AHA-кислоти, наприклад, гліколева та молочна, є хімічними ексфоліантами, які розчиняють зв’язки між відмерлими клітинами шкіри та роблять шкіру гладкою та блискучою.

Вони допомагають покращити текстуру шкіри, зменшити темні плями та мінімізувати появу тонких ліній і зморшок. AHA менше подразнює шкіру, ніж ретинол, а знайти його можна у вмивальних засобах, тоніках і сироватках.

Пептиди

Пептиди — це короткі ланцюжки амінокислот, які сприяють виробленню колагену та покращують еластичність шкіри. Вони можуть допомогти зменшити появу зморшок і тонких ліній, одночасно зволожуючи та зміцнюючи шкіру.

Пептиди м’які та підходять для всіх типів шкіри, що робить їх чудовою альтернативою ретинолу. Їх додають до сироваток та зволожувальних кремів.

Вітамін С

Вітамін С є потужним антиоксидантом, який допомагає освітлити шкіру, прибирає темні плями та захищає від шкідливого впливу навколишнього середовища.

Він також сприяє синтезу колагену та покращує сяйво шкіри. Вітамін С добре переноситься більшістю типів шкіри. Його можна знайти в сироватках і кремах.

Глутатіон

Глутатіон є потужним антиоксидантом, який допомагає нейтралізувати вільні радикали та освітлити шкіру. Він зменшує гіперпігментацію, покращує тон шкіри та сприяє рівнішому кольору обличчя. Глутатіон підходить для всіх типів шкіри.

Ніацинамід (вітамін B3)

Ніацинамід — універсальний інгредієнт, який допомагає регулювати вироблення сала, звужувати пори та зміцнювати шкірний бар’єр. Він може покращити нерівний тон шкіри, зменшити почервоніння та заспокоїти запалення. Ніацинамід не викликає подразнень і добре переноситься чутливою шкірою.

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