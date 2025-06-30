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Супергерой чи злодій твого догляду? Чи дійсно ретинол стоншує шкіру та робить її вразливою

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 30 Червня 2025, 08:00
Супергерой чи злодій твого догляду? Чи дійсно ретинол стоншує шкіру та робить її вразливою
Фото Unsplash

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