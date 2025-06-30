Супергерой или злодей твоего ухода? Действительно ли ретинол утончает кожу и делает ее уязвимой

Ретинол считается золотым стандартом по уходу за кожей. Это средство как против старения, так и против тяжелых форм акне и других высыпаний. Но есть ряд ошибочных представлений, связанных с ретинолом, отталкивающих многих людей от использования этого вещества.

Один из самых распространенных — то, что эта разновидность витамина А утончает кожу. Но доктор Розалинд Симпсон, медицинский дерматолог из Центра доказательной дерматологии Ноттингемского университета, говорит, что это не совсем так.

Она объяснила The Guardian, что на самом деле не так с этой мыслью и действительно ли ретинол настолько опасен.

Ретинол утончает кожу: правда или нет

Врач объясняет, что продающийся без рецепта ретинол и его рецептурный аналог, ретиноид, являются одними из немногих ингредиентов, показавших уменьшение признаков старения.

Она объясняет, что они стимулируют выработку коллагена в дерме, втором слое кожи. Коллаген — это белок, который помогает сохранить кожу гладкой и молодой. Со временем — а на это нужны месяцы, а не недели — ретинол фактически утолщает слой кожи.

Однако можно утверждать, что ретинол утончает верхний слой мертвых клеток кожи, известный как роговой слой. Ретинол оказывает отшелушивающий эффект на него и этот процесс технически можно рассматривать как утончение. Однако позже этот слой все равно естественным образом обновляется.

Именно начальные побочные эффекты, вызванные отслойкой рогового слоя, создают путаницу о том, как действует ингредиент. После начала пользования ретинолом многие люди испытывают покраснение, шелушение и чувство стянутости кожи.

Ретинол также вызывает повышенную чувствительность к солнцу из-за того, что кожа уже немного воспалена.

— Эти побочные эффекты могут создать впечатление, что кожа становится тоньше. Но действительно ретинол делает наоборот, — говорит доктор Симпсон.

Чтобы минимизировать раздражение и создать толерантность, дерматолог предлагает новичкам начать использование ретинола каждые 2-3 дня и смешивать его с обычным увлажняющим кремом, чтобы разбавить. Постепенно можно прекратить смешение и увеличить использование до ежедневного.

Кому нельзя использовать ретинол и почему

Хотя ретинол — чудо-средство для тех, кто хочет продлить молодость, его не следует использовать при определенных условиях.

Во-первых, это средство не следует использовать беременным и женщинам в период кормления грудью. Однако в первую очередь речь идет об употреблении лекарства на основе ретиноидов орально. Ведь так вещество попадает в кровь и может иметь разные последствия для ребенка.

Cleveland Clinic отмечает, что при употреблении внутрь ретиноиды могут вызвать врожденные дефекты плода, а некоторые исследования показывают, что при нанесении на кожу он всасывается и попадает в кровь.

Поскольку есть другие способы лечения заболеваний кожи, медики не рекомендуют использовать ретиноиды во время беременности и непосредственно перед планированием зачатия.

Дерматолог Зеновия Габриэль, доктор медицинских наук, отмечает, что люди с чувствительной кожей, например c розацеа, должны с предосторожностью относиться к таким сильнодействующим средствам, цитирует ее Heatline.

Также следует избегать ретинола, если в ближайшее время планируешь проводить много времени под прямыми солнечными лучами без защиты от солнца.

В любом случае лучше проконсультироваться с дерматологом и только после этого использовать лекарства и средства на основе ретинола.

Альтернативные вещества, которые могут заменить ретинол

Если по определенным причинам использование ретинола для тебя невозможно, тогда есть некоторые альтернативы подобного действия, которые могут помочь.

Дерматолог Адам Мамелак из клиники дерматологии и косметической хирургии Вестлейка назвал шесть веществ, которые менее агрессивны по своему действию.

Бакучиол

Бакучиол, полученный из семян растения бабчи, считается натуральной альтернативой ретинолу. Его принцип работы похож на тот, по которому работает ретинол. Бакучиол стимулирует выработку коллагена и способствуя обмену клеток, но не вызывает раздражения.

Бакучиол подходит для чувствительной кожи, поэтому его используют в сыворотках и увлажняющих кремах для ежедневного использования.

Альфа-гидроксикислоты (AHA)

AHA-кислоты, например гликолевая и молочная, являются химическими эксфолиантами, которые растворяют связи между отмершими клетками кожи и делают кожу гладкой и блестящей.

Они помогают улучшить текстуру кожи, уменьшить темные пятна и минимизировать появление тонких линий и морщин. AHA меньше раздражает кожу, чем ретинол, а найти его можно в умывальных средствах, тониках и сыворотках.

Пептиды

Пептиды — это короткие цепочки аминокислот, которые способствуют выработке коллагена и улучшают эластичность кожи. Они могут помочь снизить появление морщин и тонких линий, одновременно увлажняя и укрепляя кожу.

Пептиды мягкие и подходят для всех типов кожи, что делает их отличной альтернативой ретинолу. Их добавляют в сыворотки и увлажняющие кремы.

Витамин С

Витамин С является мощным антиоксидантом, помогающим осветить кожу, убирает темные пятна и защищает от вредного воздействия окружающей среды.

Он также способствует синтезу коллагена и улучшает сияние кожи. Витамин С хорошо переносится большинством типов кожи. Его можно найти в сыворотках и кремах.

Глутатион

Глутатион является мощным антиоксидантом, который помогает нейтрализовать свободные радикалы и осветить кожу. Он уменьшает гиперпигментацию, улучшает тон кожи и способствует более ровному цвету лица. Глутатион подходит для всех типов кожи.

Ниацинамид (витамин B3)

Ниацинамид — универсальный ингредиент, помогающий регулировать выработку сала, сужать поры и укреплять кожный барьер. Он может улучшить неровный тон кожи, уменьшить красноту и успокоить воспаление. Ниацинамид не вызывает раздражения и хорошо переносится чувствительной кожей.

Популярным трендом по уходу среди женщин является так называемая стеклянная кожа, как у кореянок. Но у этого вида ухода есть свои подводные камни. Мы рассказывали, какие риски этого тренда.

