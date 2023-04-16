Витамин А для взрослых, детей и беременных: когда и с какими продуктами употреблять

Весна — период авитаминоза, поэтому наш организм нуждается в дополнительных витаминах. Но прежде чем бежать в аптеку, следует узнать, когда и какие витамины следует употреблять.
Витамин А — важнейший нутриент, антиоксидант, необходимый организму для роста и правильного функционирования. Как и когда его употреблять, рассказали врачи — педиатр Екатерина Походонько и дерматовенеролог Илона Кащин.
Витамин А — это группа жирорастворимых соединений, к которой относятся ретиноиды: ретинол, дегидроретинол — витамин А2, ретиналь, ретиноивая кислота, каротиноиды, важнейшим элементом которых является В-каротин.
Лучше употреблять витамины со сбалансированным рационом, однако если ты все же собираешься принимать аптечные добавки, то следует знать о противопоказаниях.
Это употребление КОК, желчнокаменная болезнь, панкреатит и гиперчувствительность к компонентам лекарственного средства.
Ретинол играет довольно важную роль в функционировании организма, а именно:
Недостаток витамина А может привести к:
Безопасные дозы витамина А зависят от анализов. Поэтому перед употреблением любых добавок и витаминных комплексов лучше обратиться за консультацией к специалисту.
Общая нормативная дозировка отличается для взрослых и детей, а также для женщин в период лактации и беременности. Так, врач педиатр советует не превышать ежедневные дозы витамина А.
Илона Кащин добавила, если нарушено усвоение витамина А из-за дефекта гена, то дозировка будет отличаться от привычной. Однако изменение дозировок должно проходить исключительно под наблюдением врача.
Если злоупотреблять аптечными препаратами с витамином А, то можно себе навредить. Он обладает свойством накапливаться в организме и может вызвать гипервитаминоз.
Витамин А — жирорастворимый. Если ты принимаешь его в виде таблетки, то делать это следует вместе с едой. Если употреблять такой витамин натощак — усвоение будет нарушено.
Но лучше всего употреблять витамины группы А вместе со сбалансированным питанием. Илона Кащин рассказала, что при термической обработке усвоение улучшается и усиливается.
Вот перечень продуктов, богатых витамином А:
А как поддержать организм во время войны витаминами и в каких продуктах их брать, читай в нашем материале.
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