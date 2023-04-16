Витамин А для взрослых, детей и беременных: когда и с какими продуктами употреблять

Весна — период авитаминоза, поэтому наш организм нуждается в дополнительных витаминах. Но прежде чем бежать в аптеку, следует узнать, когда и какие витамины следует употреблять.

Витамин А — важнейший нутриент, антиоксидант, необходимый организму для роста и правильного функционирования. Как и когда его употреблять, рассказали врачи — педиатр Екатерина Походонько и дерматовенеролог Илона Кащин.

Все о витамине А

Витамин А — это группа жирорастворимых соединений, к которой относятся ретиноиды: ретинол, дегидроретинол — витамин А2, ретиналь, ретиноивая кислота, каротиноиды, важнейшим элементом которых является В-каротин.

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Лучше употреблять витамины со сбалансированным рационом, однако если ты все же собираешься принимать аптечные добавки, то следует знать о противопоказаниях.

Это употребление КОК, желчнокаменная болезнь, панкреатит и гиперчувствительность к компонентам лекарственного средства.

Роль в организме

Ретинол играет довольно важную роль в функционировании организма, а именно:

регулирует нормальную работу зрения;

способствует метаболизму железа;

обеспечивает репродуктивную функцию;

необходим для здоровья слизистых;

поддерживает нормальную функцию кожи;

необходим для функционирования иммунной системы.

Недостаток витамина А может привести к:

нарушениям сумеречного зрения;

сухости и шелушению эпидермиса;

появлению поперечных полосок на ногтевых пластинах;

ломкости волос;

повышенной утомляемости;

снижению умственных способностей.

Рекомендуемые дозы и последствия

Безопасные дозы витамина А зависят от анализов. Поэтому перед употреблением любых добавок и витаминных комплексов лучше обратиться за консультацией к специалисту.

Общая нормативная дозировка отличается для взрослых и детей, а также для женщин в период лактации и беременности. Так, врач педиатр советует не превышать ежедневные дозы витамина А.

Малыш 0–6 мес — 400 мкг. Малыш 7–12 мес — 500 мкг. Ребенок 1–3 года — 300 мкг. Ребенок 4–8 лет — 400 мкг. Подросток 9–13 лет — 600 мкг. Взрослые мужчины — 650–950 мкг. Взрослые женщины — 600–800 мкг. Женщины в период беременности — 700–900 мкг. Женщины в период лактации — 800–1100 мкг.

Илона Кащин добавила, если нарушено усвоение витамина А из-за дефекта гена, то дозировка будет отличаться от привычной. Однако изменение дозировок должно проходить исключительно под наблюдением врача.

Если злоупотреблять аптечными препаратами с витамином А, то можно себе навредить. Он обладает свойством накапливаться в организме и может вызвать гипервитаминоз.

Как употреблять витамин А

Витамин А — жирорастворимый. Если ты принимаешь его в виде таблетки, то делать это следует вместе с едой. Если употреблять такой витамин натощак — усвоение будет нарушено.

Но лучше всего употреблять витамины группы А вместе со сбалансированным питанием. Илона Кащин рассказала, что при термической обработке усвоение улучшается и усиливается.

Вот перечень продуктов, богатых витамином А:

печень, мясо, рыба;

молоко, масло, сметана, творог;

яйца, особенно желток;

морковь, тыква, сладкий перец, шпинат, брокколи, зеленый лук, петрушка;

бобовые;

абрикос, манго, персики, виноград.

А как поддержать организм во время войны витаминами и в каких продуктах их брать, читай в нашем материале.

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