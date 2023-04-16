Вітамін А для дорослих, дітей та вагітних: коли та з якими продуктами вживати

Весна — період авітамінозу, тож наш організм потребує додаткових вітамінів. Та перш ніж бігти в аптеку, слід дізнатися, коли та які вітаміни слід вживати.
Вітамін А — найважливіший нутрієнт, антиоксидант, необхідний організму для росту і правильного функціонування. Як і коли його виживати, розповіли лікарі — педіатриня Катерина Походонько та дерматовенерологиня Ілона Кащин.
Вітамін А — це група жиророзчинних сполук, до якої належать ретиноїди: ретинол, дегідроретинол — вітамін А2, ретиналь, ретиноїва кислота, каротиноїди, найважливішим елементом яких є В-каротин.
Найкраще вживати вітаміни зі збалансованим раціоном, однак якщо ти все ж збираєшся приймати аптечні добавки, то слід знати про протипоказання.
Це вживання КОКів, жовчнокам’яна хвороба, панкреатит та гіперчутливість до компонентів лікарського засобу.
Ретинол відіграє досить важливу роль у функціонуванні організму, а саме:
Нестача вітаміну А може призвести до:
Безпечні дози вітаміну А залежать від аналізів. Тож перед вживанням будь-яких добавок та вітамінних комплексів найкраще звернутися за консультацією до спеціаліста.
Загальна нормативна доза відрізняється для дорослих та дітей, а також для жінок у період лактації та вагітності. Так, лікарка-педіатр радить не перевищувати щоденні дози вітаміну А.
Ілона Кащин додала, якщо порушене засвоєння вітаміну А через дефект гена, то дозування відрізнятиметься від звичного. Однак зміна дозувань має проходити виключно під наглядом лікаря.
Якщо зловживати аптечними препаратами з вітаміном А, то можна собі нашкодити. Він має властивість накопичуватися в організмі та може спричинити гіпервітаміноз.
Вітамін А — жиророзчинний, тож якщо ти вживаєш його у вигляді пігулки, роби це разом з їжею. Якщо виживати такий вітамін натщесерце — засвоєння буде порушене.
Найкраще вживати вітаміни разом зі збалансованим харчуванням. Ілона Кащин розповіла, що за термічної обробки засвоєння покращується та посилюється.
Ось перелік продуктів, багатих на вітамін А:
А як підтримати організм під час війни вітамінами та в яких продуктах їх брати, читай у нашому матеріалі.
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