Вітамін А для дорослих, дітей та вагітних: коли та з якими продуктами вживати

Весна — період авітамінозу, тож наш організм потребує додаткових вітамінів. Та перш ніж бігти в аптеку, слід дізнатися, коли та які вітаміни слід вживати.

Вітамін А — найважливіший нутрієнт, антиоксидант, необхідний організму для росту і правильного функціонування. Як і коли його виживати, розповіли лікарі — педіатриня Катерина Походонько та дерматовенерологиня Ілона Кащин.

Усе про вітамін А

Вітамін А — це група жиророзчинних сполук, до якої належать ретиноїди: ретинол, дегідроретинол — вітамін А2, ретиналь, ретиноїва кислота, каротиноїди, найважливішим елементом яких є В-каротин.

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Найкраще вживати вітаміни зі збалансованим раціоном, однак якщо ти все ж збираєшся приймати аптечні добавки, то слід знати про протипоказання.

Це вживання КОКів, жовчнокам’яна хвороба, панкреатит та гіперчутливість до компонентів лікарського засобу.

Роль в організмі

Ретинол відіграє досить важливу роль у функціонуванні організму, а саме:

регулює нормальну роботу зору;

сприяє метаболізму заліза;

забезпечує репродуктивну функцію;

необхідний для здоров’я слизових оболонок;

підтримує нормальну функцію шкіри;

потрібний для функціонування імунної системи.

Нестача вітаміну А може призвести до:

порушень сутінкового зору;

сухості та лущення епідермісу;

появи поперечних смужок на нігтьових пластинах;

ламкості волосся;

підвищеної втомлюваності;

зниження розумових здібностей.

Рекомендовані дози та наслідки

Безпечні дози вітаміну А залежать від аналізів. Тож перед вживанням будь-яких добавок та вітамінних комплексів найкраще звернутися за консультацією до спеціаліста.

Загальна нормативна доза відрізняється для дорослих та дітей, а також для жінок у період лактації та вагітності. Так, лікарка-педіатр радить не перевищувати щоденні дози вітаміну А.

Малюк 0–6 міс. — 400 мкг. Малюк 7–12 міс. — 500 мкг. Дитина 1–3 роки — 300 мкг. Дитина 4–8 років — 400 мкг. Підліток 9–13 років — 600 мкг. Дорослі чоловіки — 650–950 мкг. Дорослі жінки — 600–800 мкг. Жінки в період вагітності — 700–900 мкг. Жінки в період лактації — 800–1100 мкг.

Ілона Кащин додала, якщо порушене засвоєння вітаміну А через дефект гена, то дозування відрізнятиметься від звичного. Однак зміна дозувань має проходити виключно під наглядом лікаря.

Якщо зловживати аптечними препаратами з вітаміном А, то можна собі нашкодити. Він має властивість накопичуватися в організмі та може спричинити гіпервітаміноз.

Як вживати Вітамін А

Вітамін А — жиророзчинний, тож якщо ти вживаєш його у вигляді пігулки, роби це разом з їжею. Якщо виживати такий вітамін натщесерце — засвоєння буде порушене.

Найкраще вживати вітаміни разом зі збалансованим харчуванням. Ілона Кащин розповіла, що за термічної обробки засвоєння покращується та посилюється.

Ось перелік продуктів, багатих на вітамін А:

печінка, м’ясо, риба;

молоко, масло, сметана, сир;

яйця, а особливо жовток;

морква, гарбуз, солодкий перець, шпинат, броколі, зелена цибуля, петрушка;

бобові;

абрикос, манго, персики, виноград.

А як підтримати організм під час війни вітамінами та в яких продуктах їх брати, читай у нашому матеріалі.

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