Як підтримати організм під час війни вітамінами та в яких продуктах їх брати?

Окрім того, що організм страждає від стресу, є ризик отримати авітаміноз.
Коли все тіло має бути готовим до швидких дій та бути у повній бойовій готовності, авітаміноз може викликати слабкість, в’ялість та ослабити імунітет.
Розповідаємо, яких вітамінів зараз не вистачає людському організму та де їх знайти в умовах війни.
Ця група вітамінів бере участь у важливих процесах обміну речовин та необхідна для адекватної роботи центральної та периферійної нервової систем.
Нейрони використовують саме глюкозу як джерело енергії, і брак вітаміну В1 може призвести до їх загибелі.
Як наслідок, порушується короткотривала пам’ять і координація рухів.
Як наслідок, порушується короткотривала пам’ять і координація рухів.
Дуже важливо вживати продукти багаті на В1 молодим мамам, адже якщо вони не відчують недостатність цього вітаміну, то немовля так.
Інша назва цього вітаміну — рибофлавін
Ця група бере участь у процесах клітинного дихання, обміні та активації інших вітамінів, що дозволяє отримувати енергію від їжі.
Також в метаболізмі ліпідів, формуванні структури білка, синтезі гормонів та передачі інформації між клітинами.
Назва речовини, яка міститься в групі В3 — ніацин. Він бере участь у синтезі гормонів.
В3 корисна для естрогена, прогестерону, тестостерону, гідрокортизону, гормонів підшлункової залози, щитоподібної залози.
Теж бере участь у синтезі та обміні речовин. А також вироблення гормонів надниркових залоз.
Забезпечує нормальне функціонування центральної та периферійної нервової системи.
Фолієва кислота — це головний вітамін, який відповідає за фактор росту. Тому його п’ють для гарного волосся та нігтів.
Також ця група відповідає за виробництво генетичного матеріалу — ДНК, РНК. Бере участь у загоєнні ран.
Цей вітамін бере участь у кровотворенні, регулює вуглеводний і жировий обмін в організмі.
Якщо людині недостатньо цього вітаміну, то розвивається анемія.
Очищують стінки судин від холестеринових бляшок та запобігає розвиткові багатьох хвороб серцево-судинної системи.
Омега 3 це основа імунітету. Також, підвищує активність Т- клітин та синтезує речовини з протизапальною дією.
Омега 6 знижує психо-емоціональне напруження, що важливо у стресових умовах життя, поліпшує функціональний стан шкіри й стабілізує обмінні процеси в організмі.
Цинк — фасоля, яйця, сири, какао-порошок, морепродукти, насіння та арахіс.
Важливий вітамін для багатьох процесів в організмі. Наприклад, стимулює виробництво білків і ДНК.
Відповідає за зростання та відновлення м’язів, важливий для правильного відчуття смаку та запаху.
Сприяє загоєнню ран та допомагає імунній системі боротися з бактеріями та вірусами.
Магній — зелені листові овочі: шпинат, капуста, авокадо; горіхи: мигдаль, арахіс, кеш’ю; насіння гарбуза, чіа, бобові, цільнозернові злаки, чорний шоколад та родзинки.
Магній допомагає нормальній роботі м’язів і нервової системи, підтримує стійкий ритм серця та здоров’я імунної системи, а також зберігає кістки міцними.
Цей вітамін підвищує здатність організму протистояти стресу. Він потрібен для підтримки гарного самопочуття та здоров’я.
Вітамін С міститься у всіх цитрусових, винограді, буряку, брюссельській капусті, червоному перці, імбирі, квашеній капусті.
Цей вітамін допомагає регулювати рівень фосфату та кальцію в крові. Тому його вважають запорукою здоров’я кісток, зубів та м’язів.
Продукти, багаті на вітамін D: жирні сорти риби, курячий жовток, яйце куряче, ікра червона зерниста, лісові гриби.
Це все необхідно для того, аби витримати виклики війни.
Це все необхідно для того, аби витримати виклики війни.
В організмі всі процеси тісно взаємопов’язані між собою.
Якщо не вистачає якогось вітаміну чи мікроелемента, то будь-який стрес значно позначиться як на фізичному, так і на ментальному стані.
Проте з їжею теж треба бути обережним, адже відомо, що люди часто використовують її для того, аби заспокоїтися та випустити стрес.
Хоча їжа і дарує почуття безпеки, під час стресу вона може бути й небезпечною. Читайте, в чому небезпека емоційного переїдання та як з цим боротися?