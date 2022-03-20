Як підтримати організм під час війни вітамінами та в яких продуктах їх брати?

Окрім того, що організм страждає від стресу, є ризик отримати авітаміноз.

Коли все тіло має бути готовим до швидких дій та бути у повній бойовій готовності, авітаміноз може викликати слабкість, в’ялість та ослабити імунітет.

Розповідаємо, яких вітамінів зараз не вистачає людському організму та де їх знайти в умовах війни.

Вітаміни групи B

В1 – гречка, сочевиця, горох, пшенична крупа, картопля (відварена або запечена), вівсянка, горіхи та бурий рис.

Ця група вітамінів бере участь у важливих процесах обміну речовин та необхідна для адекватної роботи центральної та периферійної нервової систем.

Нейрони використовують саме глюкозу як джерело енергії, і брак вітаміну В1 може призвести до їх загибелі.

Як наслідок, порушується короткотривала пам’ять і координація рухів.

Дуже важливо вживати продукти багаті на В1 молодим мамам, адже якщо вони не відчують недостатність цього вітаміну, то немовля так.

В2 – молочні продукти, мигдаль і нежирна свинина, яйця, печінка, риба

Інша назва цього вітаміну — рибофлавін

Ця група бере участь у процесах клітинного дихання, обміні та активації інших вітамінів, що дозволяє отримувати енергію від їжі.

Також в метаболізмі ліпідів, формуванні структури білка, синтезі гормонів та передачі інформації між клітинами.

В3 – яйця, риба, пісне м’ясо, арахіс, чорнослив і сир, овочі

Назва речовини, яка міститься в групі В3 — ніацин. Він бере участь у синтезі гормонів.

В3 корисна для естрогена, прогестерону, тестостерону, гідрокортизону, гормонів підшлункової залози, щитоподібної залози.

В5 – цілозерновий хліб, риба та м’ясо, яєчний жовток, кольорова капуста, морква, фундук

Теж бере участь у синтезі та обміні речовин. А також вироблення гормонів надниркових залоз.

В6 – печінка, висівки, пророщені зерна пшениці, насіння соняшника, часник, боби та банани

Забезпечує нормальне функціонування центральної та периферійної нервової системи.

В9 або фолієва кислота – буряк, квасоля, морква, салат і зелені овочі.

Фолієва кислота — це головний вітамін, який відповідає за фактор росту. Тому його п’ють для гарного волосся та нігтів.

Також ця група відповідає за виробництво генетичного матеріалу — ДНК, РНК. Бере участь у загоєнні ран.

В12 – яйця і кисломолочні продукти.

Цей вітамін бере участь у кровотворенні, регулює вуглеводний і жировий обмін в організмі.

Якщо людині недостатньо цього вітаміну, то розвивається анемія.

Вітаміни омега

Омега 3 – морепродукти: тунець, лосось, водорості, крім того, у волоських горіхах, соєвих продуктах, гарбузовому насінні та ріпаку.

Очищують стінки судин від холестеринових бляшок та запобігає розвиткові багатьох хвороб серцево-судинної системи.

Омега 3 це основа імунітету. Також, підвищує активність Т- клітин та синтезує речовини з протизапальною дією.

Омега 6 – тофу, волоські горіхи, соняшникове та гарбузове насіння, арахісова паста.

Омега 6 знижує психо-емоціональне напруження, що важливо у стресових умовах життя, поліпшує функціональний стан шкіри й стабілізує обмінні процеси в організмі.

Цинк

Цинк — фасоля, яйця, сири, какао-порошок, морепродукти, насіння та арахіс.

Важливий вітамін для багатьох процесів в організмі. Наприклад, стимулює виробництво білків і ДНК.

Відповідає за зростання та відновлення м’язів, важливий для правильного відчуття смаку та запаху.

Сприяє загоєнню ран та допомагає імунній системі боротися з бактеріями та вірусами.

Магній

Магній — зелені листові овочі: шпинат, капуста, авокадо; горіхи: мигдаль, арахіс, кеш’ю; насіння гарбуза, чіа, бобові, цільнозернові злаки, чорний шоколад та родзинки.

Магній допомагає нормальній роботі м’язів і нервової системи, підтримує стійкий ритм серця та здоров’я імунної системи, а також зберігає кістки міцними.

Вітамін С

Цей вітамін підвищує здатність організму протистояти стресу. Він потрібен для підтримки гарного самопочуття та здоров’я.

Вітамін С міститься у всіх цитрусових, винограді, буряку, брюссельській капусті, червоному перці, імбирі, квашеній капусті.

Вітамін D

Цей вітамін допомагає регулювати рівень фосфату та кальцію в крові. Тому його вважають запорукою здоров’я кісток, зубів та м’язів.

Продукти, багаті на вітамін D: жирні сорти риби, курячий жовток, яйце куряче, ікра червона зерниста, лісові гриби.

Це все необхідно для того, аби витримати виклики війни.

В організмі всі процеси тісно взаємопов’язані між собою.

Якщо не вистачає якогось вітаміну чи мікроелемента, то будь-який стрес значно позначиться як на фізичному, так і на ментальному стані.

Проте з їжею теж треба бути обережним, адже відомо, що люди часто використовують її для того, аби заспокоїтися та випустити стрес.

Хоча їжа і дарує почуття безпеки, під час стресу вона може бути й небезпечною. Читайте, в чому небезпека емоційного переїдання та як з цим боротися?