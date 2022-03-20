Как поддержать организм во время войны витаминами и в каких продуктах их брать?

Кроме того, что организм страдает от стресса, есть риск получить авитаминоз.

Когда все тело должно быть готово к быстрым действиям и быть в полной боевой готовности, авитаминоз может вызвать слабость, вялость и ослабить иммунитет.

В этом материале мы рассказали, каких витаминов сейчас не хватает человеческому организму и где их найти в условиях войны.

Витамины группы B

В1 – гречка, чечевица, горох, пшеничная крупа, картофель (отварной или запеченный), овсянка, орехи и бурый рис.

Эта группа витаминов участвует в важных процессах обмена веществ и необходима для адекватной работы центральной и периферической нервной системы.

Нейроны используют именно глюкозу как источник энергии, и нехватка витамина В1 может привести к их гибели.

Как следствие, нарушается кратковременная память и координация движений.

Очень важно употреблять продукты богатые В1 молодым мамам, ведь если они не почувствуют недостаточность этого витамина, то младенец да.

В2 – молочные продукты, миндаль и нежирная свинина, яйца, печень, рыба.

Другое название этого витамина – рибофлавин.

Эта группа участвует в процессах клеточного дыхания, обмене и активации других витаминов, что позволяет получать энергию от пищи.

Также в метаболизме липидов, формировании структуры белка, синтезе гормонов и передаче информации между клетками.

В3 – яйца, рыба, постное мясо, арахис, чернослив и сыр, овощи.

Название вещества, содержащееся в группе В3 – ниацин. Он участвует в синтезе гормонов.

В3 полезна для эстрогена, прогестерона, тестостерона, гидрокортизона, гормонов поджелудочной железы, щитовидной железы.

В5 – хлеб, рыба и мясо, яичный желток, цветная капуста, морковь, фундук.

Тоже участвует в синтезе и обмене веществ. А также выработке гормонов надпочечников.

В6 – печень, отруби, пророщенные зерна пшеницы, семена подсолнечника, чеснок, бобы и бананы.

Обеспечивает нормальное функционирование центральной и периферической нервной системы.

В9 или фолиевая кислота – свекла, фасоль, морковь, салат и зеленые овощи.

Фолиевая кислота – это главный витамин, отвечающий за фактор роста. Поэтому его пьют для хороших волос и ногтей.

Также эта группа отвечает за производство генетического материала – ДНК, РНК. Участвует в заживлении ран.

В12 – яйца и кисломолочные продукты.

Этот витамин участвует в кроветворении, регулирует углеводный и жировой обмен в организме.

Если человеку недостаточно этого витамина, то развивается анемия.

Витамины омега

Омега 3 – морепродукты: тунец, лосось, водоросли, кроме того, в грецких орехах, соевых продуктах, тыквенных семенах и рапсе.

Очищает стенки сосудов от холестериновых бляшек, и предотвращает развитие многих болезней сердечно-сосудистой системы.

Омега 3 – это основа иммунитета. Также повышает активность Т-клеток и синтезирует вещества с противовоспалительным действием.

Омега 6 – тофу, грецкие орехи, подсолнечные и тыквенные семена, арахисовая паста.

Омега 6 снижает психоэмоциональное напряжение, что важно в стрессовых условиях жизни, улучшает функциональное состояние кожи и стабилизирует обменные процессы в организме.

Цинк

Цинк – фасоль, яйца, сыры, какао-порошок, морепродукты, семена и арахис.

Важен витамин для многих процессов в организме. Например, стимулирует производство белков и ДНК.

Отвечает за рост и восстановление мышц, важное для правильного ощущения вкуса и запаха.

Способствует заживлению ран и помогает иммунной системе бороться с бактериями и вирусами.

Магний

Магний – зеленые листовые овощи: шпинат, капуста, авокадо; орехи: миндаль, арахис, кешью; семена тыквы, чиа, бобовые, цельнозерновые злаки, черный шоколад и изюм.

Магний помогает нормальной работе мышц и нервной системы, поддерживает стойкий ритм сердца и здоровье иммунной системы, а также сохраняет кости крепкими.

Витамин С

Этот витамин повышает способность организма противостоять стрессу. Он необходим для поддержания хорошего самочувствия и здоровья.

Витамин С содержится во всех цитрусовых, винограде, свекле, брюссельской капусте, красном перце, имбире, квашеной капусте.

Витамин D

Этот витамин помогает регулировать уровень фосфата и кальция в крови. Поэтому его считают залогом здоровья костей, зубов и мышц.

Продукты, богатые на витамин D: жирные сорта рыбы, куриный желток, яйцо куриное, икра красная зернистая, лесные грибы.

Это все нужно для того, чтоб выдержать вызов войны.

В организме все процессы тесно взаимосвязаны.

Если не хватает как-то витамина или микроэлемента, то любой стресс значительно скажется как на физическом, так и на ментальном состоянии.

Однако с едой тоже нужно быть осторожным, ведь известно, что люди часто используют ее для того, чтобы успокоиться и выпустить стресс.

Хотя еда и дает чувство безопасности, во время стресса она может быть и опасна. Читайте, в чем опасность эмоционального переедания и как с этим бороться?