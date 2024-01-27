Как убрать морщины на лице и замедлить их появление — рассказала дерматолог

Морщины — это линии и складки на коже, которые появляются вследствие естественных процессов старения или частого сокращения мышц. Бывают мимическими или возрастными. Многих людей беспокоит их появление.

К сожалению, давление общества приводит к тому, что женщинам и мужчинам часто бывает стыдно за появление морщин, поэтому люди ищут способы, как с ними бороться. Для этого используют много популярных процедур, инъекций, кремов и других “чудо-средств”.

Вікна-Новини пообщались с дерматологом Татьяной Мовчан. Специалистка рассказала, эффективны ли против морщин массажи и кремы, как следует менять уход за кожей после появления морщин, какие процедуры будут эффективными и как замедлить появление морщин.

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Можно ли убрать морщины массажами и кремами

В магазинах косметики и на сайтах мы часто можем увидеть кремы и разнообразные средства по уходу за лицом с надписями “против морщин”, “50+”, “разглаживает морщины”. На самом деле это маркетинг.

Внешние средства работают только с роговым слоем в эпидермисе — то есть очень поверхностно. Морщина — это место с дефицитом коллагена и эластина, которые находятся глубже, во втором слое, который называется дерма, — объясняет дерматолог Татьяна Мовчан.

— Поэтому эффективным способом будут инъекции, а именно стимулирование клеток молодости, которые называются фибробластами, на выработку коллагена и эластина и блокирование основной причины появления морщин — активности мышц, а именно нервно-мышечной передачи, — добавляет врач.

Массажи против морщин и разнообразные аксессуары — ролики, камни, токовые массажеры, маски с подсветкой и тому подобное для этого эффективными также не будут.

Почему массажи не помогут? Потому что массаж не решает основную причину появления морщин — мимическую активность, а просто улучшает кровообращение, которое влияет на тон кожи и работает с отеками — это максимум, — объясняет Татьяна Мовчан.

Как изменить уход после появления морщин

Дерматолог рассказывает, что первым, что следует сделать после появления первых морщин — добавить в уход “активы”. Это ретинол, витамин С в виде сывороток и увлажняющие компоненты.

— Это нужно, поскольку с возрастом кожа становится более сухой, из-за уменьшения так называемого “натурального увлажняющего фактора” и морщины становятся заметнее.

Лучше всего тщательно проверять состав кремов, отдавать предпочтение таким, которые содержат церамиды, пептиды, гиалуроновую кислоту и сквалан.

Также важно не подбирать уход за кожей по советам в Интернете. Лучше всего обратиться за консультацией дерматолога, чтобы определить тип кожи, наличие/отсутствие проблем, рекомендуемые средства и процедуры.

Во сколько лет могут появляться морщины

Появление морщин для кого-то может стать действительно болезненным процессом. Всему виной общественные стереотипы и реклама, в которой осуждают недостатки кожи. Также это может быть из-за буллинга, страха потерять красоту и молодость.

Но морщины — не равняется старость. А появиться они могут и в юном возрасте. Это подтверждает и дерматолог:

Нет конкретной цифры. На самом деле все зависит от активности вашей мимики, у кого это 20 лет, у кого 25 или 35, — объясняет Татьяна Мовчан.

Эффективные способы борьбы с морщинами

Из-за развития косметологии и продукции по уходу, есть очень много процедур и средств, которые на самом деле только обещают борьбу с морщинами. А потом оказываются маркетингом.

Пока единственным способом заполнить морщины является ботулинотерапия, также известная как ботокс.

Процедура ботулинотерапии будет работать с самой причиной образования морщин — активностью мышц, а на стимулирование выработки коллагена и эластина нужно делать процедуры биоревитализации, правильнее даже биорепарации.

Эти процедуры также инъекционны. В составе — полинуклеотиды, белковые структуры, восстанавливающие качество кожи.

Дерматолог перечислила популярные, но на самом деле недейственные процедуры против морщин: массажи лица, микротоковая терапия, RF-лифтинги.

Все они либо неэффективны вообще, либо имеют кратковременный результат и не действуют на причину возникновения морщин. Поэтому на них не стоит тратить деньги и свое время.

Как замедлить появление морщин

Если тебе хочется замедлить появление морщин, это можно сделать. Дерматолог говорит, что основной причиной их появления является активная мимика. Поэтому, если ее контролировать и не использовать слишком активно, можно замедлить появление морщин.

Если мимика активная — профилактировать появление статических дермальных изломов (то есть морщин без мимики) с помощью ботулотоксина.

Раньше мы рассказывали, что нельзя делать после уколов ботокса.

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