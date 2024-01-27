Як прибрати зморшки на обличчі та сповільнити їх появу — розповіла дерматологиня

Зморшки — це лінії та складки на шкірі, які з’являються внаслідок природних процесів старішання чи частого скорочення м’язів. Бувають мімічними чи віковими. Багатьох людей непокоїть їх поява.

На жаль, тиск суспільства призводить до того, що жінкам та чоловікам часто буває соромно за появу зморшок, тому люди шукають способи, як їх подолати. Для цього використовують багато популярних процедур, ін’єкцій, кремів та інших “чудо-засобів”.

Вікна-Новини поспілкувалися з дерматологинею Тетяною Мовчан. Фахівчиня розповіла, чи ефективні проти зморшок масажі та креми, як слід змінювати догляд за шкірою після появи зморшок, які процедури будуть дієвими та як сповільнити появу зморшок.

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Чи можна прибрати зморшки масажами та кремами

У магазинах косметики та на сайтах ми часто можемо побачити креми та різноманітні засоби для догляду за обличчям з написами “проти зморшок”, “50+”, “розгладжує зморшки”. Насправді це маркетинг.

Зовнішні засоби працюють тільки з роговим шаром в епідермісі — тобто дуже поверхнево. Зморшка — це місце з дефіцитом колагену та еластину, які знаходяться глибше, у другому шарі, який називається дерма, — пояснює дерматологиня Тетяна Мовчан.

— Тому ефективним способом будуть ін‘єкції, а саме стимулювання клітин молодості, які називаються фібробластами, на вироблення колагену та еластину та блокування основної причини появи зморшок — активності м‘язів, а саме нервово-м‘язевої передачі, — додає лікарка.

Масажі проти зморшок та різноманітні девайси — ролики, камінці, струмові масажери, маски з підсвічуванням тощо для цього ефективними також не будуть.

Чому масажі не допоможуть? Бо масаж не розв’язує основну причину появи зморшок — мімічну активність, а просто покращує кровообіг, що впливає на тон шкіри та працює з набряками — це максимум, — пояснює Тетяна Мовчан.

Як змінити догляд після появи зморшок

Дерматологиня розповідає, що першим, що слід зробити після появи перших зморшок — додати в догляд “активи”. Це — ретинол, вітамін С у вигляді сироваток та зволожувальні компоненти.

— Це потрібно, оскільки з віком шкіра стає більш сухою, через зменшення так званого “натурального зволожуючого фактору” і зморшки стають більш помітними.

Найкраще ретельно перевіряти склад кремів, віддавати перевагу таким, що міститимуть цераміди, пептиди, гіалуронову кислоту та сквалан.

Також важливо не підбирати догляд за шкірою за порадами в інтернеті. Найкраще звернутися за консультацією дерматолога, щоб визначити тип шкіри, наявність/відсутність проблем, рекомендовані засоби та процедури.

У скільки років можуть з’являтися зморшки

Поява зморшок для когось може стати справді болісним процесом. Усьому виною суспільні стереотипи та реклами, що лякають і засуджують недоліки шкіри. Також це може бути через булінг, страх втратити красу та молодість.

Але зморшки — не дорівнює старість. Адже з’явитися вони можуть і в юному віці. Це підтверджує і дерматологиня:

Немає конкретної цифри. Насправді все залежить від активності вашої міміки, у когось це 20 років, у когось 25 чи 35, — пояснює Тетяна Мовчан.

Ефективні способи боротьби зі зморшками

Через розвиток косметології та продукції для догляду, є дуже багато процедур та засобів, які насправді тільки обіцяють боротьбу зі зморшками, а потім виявляються маркетингом.

Поки що єдиним способом заповнити зморшки є ботулінотерапія, також відома як ботокс.

Процедура ботулінотерапії буде працювати із самою причиною утворення зморшок — активністю м‘язів, а на стимулювання вироблення колагену та еластину — потрібно робити процедури біоревіталізації, правильніше навіть біорепарації.

Ці процедури є також ін‘єкційними. У складі — полінуклеотиди, білкові структури, які відновлюють якість шкіри.

Дерматологиня перелічила популярні, але насправді недієві процедури проти зморшок: масажі обличчя, мікротокова терапія, RF-ліфтинги.

Усі вони або неефективні взагалі, або мають короткотривалий результат і не діють на причину виникнення зморшок. Тому на них не варто витрачати гроші та свій час.

Як сповільнити появу зморшок — важливі правила

Якщо тобі хочеться сповільнити появу зморшок, це можна зробити. Дерматологиня каже, основною причиною їх появи є активна міміка. Тож якщо її контролювати та не застосовувати надто активно — можна сповільнити появу зморшок.

Якщо міміка активна — профілактувати появу статичних дермальних заломів (тобто зморшок без міміки) за допомогою ботулотоксину.

Раніше ми розповідали, що не можна робити після уколів ботоксу.

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