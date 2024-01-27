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Як прибрати зморшки на обличчі та сповільнити їх появу — розповіла дерматологиня

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 27 Січня 2024, 18:00
Як прибрати зморшки на лобі: дерматолог про ефективні методи
Фото: Pexels

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Як прибрати зморшки на обличчі та сповільнити їх появу — розповіла дерматологиня
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