Що не можна робити після уколів ботоксу — пояснює експерт

Ботокс або ботулінотерапія — це процедура, яка дозволяє зменшити мімічні зморшки та лінії на обличчі. Вона базується на використанні ботулотоксину, який блокує дію м’язів і знижує їх активність. Що не можна робити після уколів ботоксу — читай у матеріалі.

Що не можна робити після уколів ботоксу

Косметолог Оксана Косован зазначає, що існує низка обмежень після процедури ботулінотерапії носа, очей і чола. Наприклад:

протягом чотирьох годин не приймати горизонтального положення тіла;

не вживати алкоголь і гостру їжу протягом двох тижнів;

не відвідувати сауну і лазню протягом двох тижнів;

не торкатися обличчя руками протягом 12 годин після ін’єкцій;

не відвідувати солярій протягом 14 днів.

Після ботоксу не можна робити фізичні вправи, пов’язані з нахилами, різкими рухами та підняттям важких предметів протягом двох тижнів.

Також необхідно перед ботулінотерапією попередити лікаря-косметолога про приймання лікарських засобів. Деякі препарати можуть негативно поєднуватися з ін’єкціями ботоксу і викликати ускладнення.

Що не можна робити до процедури:

обмежити відвідування сауни та лазні протягом 2-3 днів;

2-3 дні до не вживати алкоголь;

не приймати горизонтальне положення до процедури протягом 2 годин;

не масажувати та не прогрівати область ін’єкції.

Як проводиться процедура

Процедура ботулінотерапії досить швидка. Вона проводиться за допомогою дрібної голки, якою вводять препарат у певні м’язи обличчя. Цей процес є безболісним, але може супроводжуватися легким дискомфортом.

Ботулінотерапія триває приблизно 10-15 хвилин, залежно від поверхні обличчя, яка підлягає обробці. Результати ботулінотерапії традиційно стають помітними через кілька днів і тривають від 3 до 6 місяців.

Показання щодо процедури

Косметолог вводить ботокс при:

горизонтальних та вертикальних зморшках на лобі;

зморшках між бровами та на переніссі;

невеликих зморшках в області очей;

носогубних зморшках (в цьому випадку іноді застосовують філери або кілька методик у комплексі);

зморшках над губами;

зморшках на підборідді;

зморшках на шиї та в області декольте;

дефектах розташування губ, коли нижня або верхня губа підняті чи навпаки не вивертаються.

Ботокс: протипоказання

Ботулінотерапію не можна проводити, якщо є:

алергія на препарат;

короткозорість високого ступеня;

міастенія;

синдром Ламберта-Ітона;

захворювання кровоносної системи;

порушення згортання крові;

онкологічні захворювання;

деякі імунні захворювання;

запальні процеси в області введення;

великі білі вугрі в місці ін’єкції;

при загостренні хронічних захворювань;

гострі простудні, інфекційні захворювання;

погане загальне самопочуття, слабкість;

вагітність та лактація.

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