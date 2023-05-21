Що не можна робити після уколів ботоксу — пояснює експерт

Ботокс або ботулінотерапія — це процедура, яка дозволяє зменшити мімічні зморшки та лінії на обличчі. Вона базується на використанні ботулотоксину, який блокує дію м’язів і знижує їх активність. Що не можна робити після уколів ботоксу — читай у матеріалі.
Косметолог Оксана Косован зазначає, що існує низка обмежень після процедури ботулінотерапії носа, очей і чола. Наприклад:
Після ботоксу не можна робити фізичні вправи, пов’язані з нахилами, різкими рухами та підняттям важких предметів протягом двох тижнів.
Також необхідно перед ботулінотерапією попередити лікаря-косметолога про приймання лікарських засобів. Деякі препарати можуть негативно поєднуватися з ін’єкціями ботоксу і викликати ускладнення.
Процедура ботулінотерапії досить швидка. Вона проводиться за допомогою дрібної голки, якою вводять препарат у певні м’язи обличчя. Цей процес є безболісним, але може супроводжуватися легким дискомфортом.
Ботулінотерапія триває приблизно 10-15 хвилин, залежно від поверхні обличчя, яка підлягає обробці. Результати ботулінотерапії традиційно стають помітними через кілька днів і тривають від 3 до 6 місяців.
Косметолог вводить ботокс при:
Ботулінотерапію не можна проводити, якщо є:
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