Здоров'я та краса

Що не можна робити після уколів ботоксу — пояснює експерт

Анна Голішевська, редакторка сайту 21 Травня 2023, 19:00
Що не можна робити після уколів ботоксу — пояснює експерт
Фото: Unsplash

Більше новин
Людмила Таболіна: історія директорки школи з Харкова
Долала щодня 11 км під вибухами, бо знала, що на неї чекають! Історія директорки школи з Харкова
Як вивести зайву рідину з організму без шкоди для здоров'я
Набряки та головний біль? Як вивести зайву рідину з організму — прості способи
саміт G7 в Японії
Важливі зустрічі Володимира Зеленського зі світовими лідерами на саміті G7 в Японії: що відомо
Як приготувати бісквіт: покроковий рецепт
Пухкий та високий — простий рецепт ідеального бісквіта від Євгена Клопотенка
Дивитись більше

Матеріали по темі

Чому важко спинитися після першої операції
“Занадто” красиво. Чому ми не можемо спинитися після першого втручання в тіло та чим це небезпечно — розбір з психологинями
Як позбутися лупи в домашніх умовах — поради трихологів
Швидко і ефективно: як позбутися лупи в домашніх умовах — поради трихологів
Як прибрати бородавку: методи лікування
Тільки без йоду та зеленки! Як прибрати бородавку та чи можна зробити це в домашніх умовах
навислі повіки
Як прибрати навислі повіки без операційного втручання: пояснює косметолог

Відео
0:05:15
Людмила Таболіна: історія директорки школи з Харкова

Долала щодня 11 км під вибухами, бо знала, що на неї чекають! Історія директорки школи з Харкова
0:03:28
Ігор Коропчак: історія чоловіка, що виготовляє турелі для військових
Замість красивих па — турелі. Як професійний хореограф перепрофілювався на інженера для потреб ЗСУ
Карта бойових дій в Україні 21.05.2023 онлайн
Військові шпиталі окупантів у дитсадках та нова ПВК Росії: карта бойових дій в Україні 21 травня в режимі онлайн
0:16:26
Рятувальники Донецької області
Неймовірні історії рятувальників. Про що мріють герої без зброї та чому обрали таку професію
0:04:55
Український бізнес продовжує розвиватися попри війну
Заважає тільки корупція на митниці. Як український бізнес розвивається під час війни
0:04:33
Горотерапія
Як гори лікують військових від важких спогадів. Терапія для тих, хто повернувся з фронту із травмами
0:04:15
Історія родини з Маріуполя
Батьки у полоні, а донька — в окупації! Неймовірна історія родини з Маріуполя
0:03:41
Олеся Ярошенко
Коли прийшла до моря, я розплакалася! Історія тренерки з Маріуполя, яка почала все спочатку і допомагає іншим
0:07:30
Навіщо Україні винищувачі F-16: як вони допоможуть у війні
F-16 були створені, щоб перемогти поганих хлопців. Їхній час настав! Що відомо про передачу винищувачів Україні
0:03:36
Волонтери передали іграшки
З Америки — на Херсонщину! Волонтери надіслали українським дітям купу іграшок
Більше відео
Як вивести зайву рідину з організму без шкоди для здоров'я
Читати далі
Набряки та головний біль? Як вивести зайву рідину з організму — прості способи
Як приготувати бісквіт: покроковий рецепт
Читати далі
Пухкий та високий — простий рецепт ідеального бісквіта від Євгена Клопотенка

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь