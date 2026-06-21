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20% людей — хронічні прокрастинатори: психолог пояснив, чому ми відкладаємо справи на потім

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 21 Червня 2026, 16:00 3 хв.
прокрастинація це
Фото Pexels

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