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20% людей – хронические прокрастинаторы: психолог объяснил, почему мы откладываем дела на потом

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 21 июня 2026, 16:00 3 мин.
прокрастинация это
Фото Pexels

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