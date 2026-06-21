20% людей – хронические прокрастинаторы: психолог объяснил, почему мы откладываем дела на потом

Прокрастинация — это не просто лень или неумение управлять своим временем, а хроническая психологическая проблема, разрушающая жизнь каждому пятому человеку на планете.

Об этом свидетельствуют результаты четырех десятилетий исследований профессора психологии университета ДеПоля (Чикаго) Джозефа Феррари, который посвятил свою карьеру изучению привычно откладывающих дела на потом людей — подробности читай в нашем материале.

По привычке откладывать задание на потом стоит неуверенность в себе

Ученый выяснил, что около 20% взрослого населения мира являются хроническими прокрастинаторами, которые сознательно, регулярно и иррационально затягивают выполнение задач, нанося серьезный дискомфорт себе и окружению.

Это очень высокий показатель. Он выше уровня депрессии, фобий, панических атак, алкоголизма или злоупотребления психоактивными веществами,

— подчеркивает профессор Феррари.

По его словам, проблема намного глубже, чем кажется, ведь из-за этой привычки 20% людей фактически теряют свою жизнь, которая слишком коротка, чтобы тратить ее на бессмысленное откладывание.

Анализируя демографические данные разных стран, ученый пришел к выводу, что склонность к прокрастинации не зависит от пола, расы, возраста или места обитания — она все равно распространена как среди городских, так и среди сельских жителей в США, Южной Корее, Индии, Израиле или Англии.

Единственная заметная разница фиксируется между представителями разных профессий. Если рабочие физического труда знают, что не получат денег, если не проделают работу, то “белые воротнички” в корпоративном секторе имеют регулярную зарплату каждые две недели, что создает безопасные условия для отложений.

В то же время Феррари категорически отвергает популярное оправдание, что во всем виноваты современные технологии или слишком быстрый темп жизни. Он называет это “оскорблением наших предков-фермеров”, которые имели колоссальное количество тяжелой ежедневной работы без гаджетов.

Профессор подчеркивает, что прокрастинаторы являются непревзойденными мастерами создания отговорок, хотя на самом деле технологии имеют даже больший потенциал делать нашу жизнь более эффективной, а не наоборот.

Еще одним важным открытием исследователя стало полное опровержение мифа о том, что некоторые люди лучше работают под давлением дедлайнов.

Эксперименты Феррари доказали, что в условиях ограниченного времени хронические прокрастинаторы выполняют задачи гораздо дольше и значительно хуже других, хотя сами искренне верят в свой успех.

Ученый объясняет, что за откладыванием всегда стоит эмоциональный самосаботаж и неуверенность в себе. Человек сознательно создает искусственные препятствия, чтобы в случае провала обвинить обстоятельства, а не некомпетентность.

Именно поэтому профессор уверен, что обычные тренинги по тайм-менеджменту здесь бессильны — прокрастинацию нужно лечить с помощью когнитивно-поведенческой терапии, изменяющей образ мышления и действий.

Кроме того, психолог видит решение проблемы в изменении общественной культуры: вместо того, чтобы только наказывать за опоздание, общество должно научиться вознаграждать за своевременность.

Феррари успешно тестирует этот подход на своих студентах, добавляя баллы за досрочно сданные работы, что эффективно стимулирует молодежь к правильным когнитивным привычкам.

Раньше мы рассказывали, как избавиться от навязчивых привычек — читай в материале, что нужно сделать, чтобы твоя жизнь стала более чистой и свободной от плохих привычек.

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