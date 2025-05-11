Не с кем даже поговорить! Как чувство одиночества влияет на продуктивность

Фото Unsplash Чувство одиночества, опустошенности и банальное отсутствие человека, которому можно было бы рассказать, как прошел твой день — влияет на моральное и даже физическое состояние. Постоянное переживание одиночества может сильно влиять на твою продуктивность и желание работать вообще. Это подтверждает не только собственный опыт, но психологи. Издание Psychology Today делится больше о том, как одиночество стимулирует прокрастинацию. Как чувство одиночества влияет на эффективность работы Лицензированная социальная работница и психотерапевт Кэтрин Каллен делится, что чувство одиночества может катастрофически влиять на эффективность на работе и заставлять чаще откладывать дела на потом. Людям, склонным к прокрастинации, чувство одиночества может усугубить ситуацию.Желание отложить все дела и немного полежать время от времени преследует всех нас. И некоторых людей это желание покидает совсем редко! Неинтересные и однообразные задачи, например отчет, мытье полов или выбор тюли в спальню, могут ждать неделями! Подтверждает человеческую любовь прокрастиновать исследование, согласно которому 25% взрослых и 80% студентов имеют привычку откладывать все на потом. Есть немало причин, почему мы не хотим что-то делать, и одна из важных — одиночество. Одиночество дает ощущение того, что у нас нет друзей, близких, с кем можно поделиться новостями, мыслями и переживаниями, сходить на кофе. В отличие от изолированности, одиночество является чувством, а не фактом. Например, у тебя вроде бы много друзей, но ты часто чувствуешь одиночество. Фото: Unsplash Ощущение одиночества очень вредно и в медицинском плане. Повышаются риски ухудшения физического и психического здоровья, сердечных заболеваний и инсульта, слабоумия, тревожности, депрессии, а в худших случаях даже рака. Поэтому недостаток мотивации среди этого списка кажется наименьшей бедой. Доктор медицинских наук Марк Гоулстон в книге Get Out Of Your Own Way объясняет, что чувство одиночества и прокрастинация может быть следствием не только нехватки энергии, но и прослеживаться как негативный опыт в детстве, когда мы не получали должной поддержки родителей в моменты неудач, и чувствовали, что мы одни. Читать по теме Пазлы, которые не совпали: почему мы чувствуем себя одиноко рядом с другими людьми Другие люди не всегда спасут от одиночества. А ощущение оторванности пронзает даже в большой толпе. Такие схожие случаи могли сформировать у нас сигнал: неудача = нет поддержки, боль и одиночество. И в будущем поэтому мы можем откладывать как можно дальше сложные задачи. Всему виной страх и реальная нехватка поддержки. Также сильное влияние могут оказать неуверенность в себе, скука, чувство собственной неготовности. Чтобы преодолеть прокрастинацию, прежде всего, спроси себя, чувствуешь ли ты одиночество? Какие ощущения ты испытывал (-а), когда раньше на пути были трудности? Поддерживал ли меня кто-то / стыдил / оскорблял / унижал в моменты неудач? И самое главное — спроси себя: Изменяется ли моя способность выполнять задачи, когда я в окружении одного или нескольких людей, которые меня вдохновляют или поддерживают? Фото: Unsplash Если ответ “да”, найди поддержку! Это могут быть твои друзья, родственники, коллеги, знакомые, подписчики, соседи, психолог… Любой человек, который точно поддержит и не осудит. Но если рядом с тобой таких людей пока нет, можно заручиться поддержкой тех, кто когда-то очень любил тебя. Например, бабушки или дедушки, которых уже нет в этом мире. Даже мнимая поддержка этих людей и желание не подвести их память могут тебе помочь вылезти из прокрастинационной ямы. А для преодоления чувства одиночества следует заводить новых друзей или больше общаться с имеющимися. Новых друзей в зрелом возрасте искать сложно, но это могут быть коллеги по работе, люди из спортзала или занятий йогой, тиммейт в игре, бариста в кафе, соседка или любой другой приятный тебе человек. Попробуй выйти из зоны комфорта ради собственного блага — преодоления чувства одиночества. Общение с другими только кажется страшным. А наличие друзей или людей, с которыми можно просто поговорить, волшебным образом улучшит твое желание работать и добиваться большего. Раньше мы рассказывали, как быть счастливым наедине.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Советы психолога, Саморазвитие Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter