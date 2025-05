Не с кем даже поговорить! Как чувство одиночества влияет на продуктивность

Чувство одиночества, опустошенности и банальное отсутствие человека, которому можно было бы рассказать, как прошел твой день — влияет на моральное и даже физическое состояние. Постоянное переживание одиночества может сильно влиять на твою продуктивность и желание работать вообще.

Это подтверждает не только собственный опыт, но психологи. Издание Psychology Today делится больше о том, как одиночество стимулирует прокрастинацию.

Как чувство одиночества влияет на эффективность работы

Лицензированная социальная работница и психотерапевт Кэтрин Каллен делится, что чувство одиночества может катастрофически влиять на эффективность на работе и заставлять чаще откладывать дела на потом. Людям, склонным к прокрастинации, чувство одиночества может усугубить ситуацию.

Желание отложить все дела и немного полежать время от времени преследует всех нас. И некоторых людей это желание покидает совсем редко! Неинтересные и однообразные задачи, например отчет, мытье полов или выбор тюли в спальню, могут ждать неделями!

Подтверждает человеческую любовь прокрастиновать исследование, согласно которому 25% взрослых и 80% студентов имеют привычку откладывать все на потом. Есть немало причин, почему мы не хотим что-то делать, и одна из важных — одиночество.

Одиночество дает ощущение того, что у нас нет друзей, близких, с кем можно поделиться новостями, мыслями и переживаниями, сходить на кофе. В отличие от изолированности, одиночество является чувством, а не фактом.

Например, у тебя вроде бы много друзей, но ты часто чувствуешь одиночество.

Ощущение одиночества очень вредно и в медицинском плане. Повышаются риски ухудшения физического и психического здоровья, сердечных заболеваний и инсульта, слабоумия, тревожности, депрессии, а в худших случаях даже рака. Поэтому недостаток мотивации среди этого списка кажется наименьшей бедой.

Доктор медицинских наук Марк Гоулстон в книге Get Out Of Your Own Way объясняет, что чувство одиночества и прокрастинация может быть следствием не только нехватки энергии, но и прослеживаться как негативный опыт в детстве, когда мы не получали должной поддержки родителей в моменты неудач, и чувствовали, что мы одни.

Такие схожие случаи могли сформировать у нас сигнал: неудача = нет поддержки, боль и одиночество. И в будущем поэтому мы можем откладывать как можно дальше сложные задачи. Всему виной страх и реальная нехватка поддержки. Также сильное влияние могут оказать неуверенность в себе, скука, чувство собственной неготовности.

Чтобы преодолеть прокрастинацию, прежде всего, спроси себя, чувствуешь ли ты одиночество? Какие ощущения ты испытывал (-а), когда раньше на пути были трудности? Поддерживал ли меня кто-то / стыдил / оскорблял / унижал в моменты неудач?

И самое главное — спроси себя: Изменяется ли моя способность выполнять задачи, когда я в окружении одного или нескольких людей, которые меня вдохновляют или поддерживают?

Если ответ “да”, найди поддержку! Это могут быть твои друзья, родственники, коллеги, знакомые, подписчики, соседи, психолог… Любой человек, который точно поддержит и не осудит.

Но если рядом с тобой таких людей пока нет, можно заручиться поддержкой тех, кто когда-то очень любил тебя. Например, бабушки или дедушки, которых уже нет в этом мире. Даже мнимая поддержка этих людей и желание не подвести их память могут тебе помочь вылезти из прокрастинационной ямы.

А для преодоления чувства одиночества следует заводить новых друзей или больше общаться с имеющимися. Новых друзей в зрелом возрасте искать сложно, но это могут быть коллеги по работе, люди из спортзала или занятий йогой, тиммейт в игре, бариста в кафе, соседка или любой другой приятный тебе человек.

Попробуй выйти из зоны комфорта ради собственного блага — преодоления чувства одиночества. Общение с другими только кажется страшным. А наличие друзей или людей, с которыми можно просто поговорить, волшебным образом улучшит твое желание работать и добиваться большего.

