Психология

Не с кем даже поговорить! Как чувство одиночества влияет на продуктивность

Анастасия Грубрина, журналист сайта 11 мая 2025, 13:00
чувство одиночества
Фото Unsplash
Не с кем даже поговорить! Как чувство одиночества влияет на продуктивность
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Всего одна фраза: как навсегда разрушить взаимопонимание между партнерами

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