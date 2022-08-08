Что скрывается за прокрастинацией: как распознать неочевидные подсказки самим себе

Мы привыкли делить мир на черное и белое, хорошее и плохое. Под такое распределение попала и прокрастинация.

Но не все так однозначно. Психотерапевт и преподаватель Украинского католического университета Павел Дзиковский рассказал о неочевидной функции прокрастинации и почему ее не нужно бояться.

Как это работает?

Это ощущение знакомо каждому: когда нет желания что-то делать, однако из-за этого возникает раздражение, страх, стыд, чувство вины и неполноценности.

Именно поэтому прокрастинация незаслуженно стала реакцией нон грата в идеальной продуктивной жизни. От нее стремятся избавиться любой ценой, ведь это мешает быть активным(-ой), успешным(-ой), ухудшает статус в команде, препятствует успешной карьере.

Негативным восприятием прокрастинации ты только загоняешь себя в замкнутый круг и внутренний конфликт. Вместо того чтобы признать, что ты не хочешь чего-то делать, происходит постоянное оттягивание выполнения задачи.

В результате ты не снимаешь с себя задачу. Она висит над тобой снежным комом, вызывая чувство вины и высасывая огромное количество ресурса.

Это не дает приступить к задачам, которые тебе действительно хочется выполнить. Остается только лежать и корить себя.

Выход из этого круга прост. Вместо того чтобы бороться с собой и своими “не хочу”, просто признай — это задача тебе ни к чему, у тебя нет желания ее выполнять. После этого можно задать себе вопрос: почему на самом деле я не хочу этого делать?

Истинные причины прокрастинации

Истинная причина прокрастинации — не лень. Как правило, в психологии прокрастинации встречается три фактора.

Перфекционизм

Когда человек считает, что он должен выполнить задание идеально. Поскольку сделать что-то идеально невозможно, то он полностью демотивируется.

Сделать просто хорошо — уже недостаточно. Надо довести до воображаемого идеала, которого не существует.

В основе этого перфекционизма может лежать стремление соответствовать мнимым ожиданиям окружающих. В большинстве случаев это не касается реальности. Подобные мысли очень мешают выполнять работу.

Обычно это стремление возникает еще в детстве и поощряется взрослыми. Мы же должны отвечать ожиданиям, чтобы заслужить любовь, уважение, похвалу и т.д.

Этот паттерн поведения настолько врастает в нас, что во взрослой жизни мы воспроизводим ту же модель. Сделать неидеально и быть неидеальным(-ой) означает остаться без чего-то важного.

Именно поэтому ты не можешь принять свои положительные и отрицательные качества, боишься оценки окружающих и опозориться перед ними.

Бессознательный страх успеха

В каждом из нас живет тысяча и одна установка. Их активно лелеяли и засаживали в наше сознание взрослые, с которыми их родители в свое время делали то же самое. Эти зернышки прорастают, что приводит к страху быть успешным(-ой) и счастливым(-ой).

Еще один вариант установки касается не самого успеха, а самооценки. Возможно, существует глубинный образ себя как неудачника, и ты бессознательно стремишься его поддерживать.

Наряду с этим может существовать бессознательный запрет на удовольствие от жизни, запрет быть самодостаточным и состоятельным человеком.

Внешние обстоятельства

Часто прокрастинация возникает из-за внешних факторов. К примеру, трудности в коллективе, где царят нехорошие эмоции и неразрешенные споры.

Также причиной прокрастинации может быть выгорание от работы в целом. Когда ты не доволен (довольна) статусом и не получаешь удовольствия от того, что делаешь.

Прокрастинация хочет о чем-то сказать

Прокрастинация — это бессознательный саботаж и способ проявить недовольство. Именно так наша психика сигнализирует нам, что на самом деле мы этого не хотим или живем не своей жизнью.

Во всяком случае, это прямой призыв твоего Я к действию, призыв изменить что-то и начать жить так, как хочешь именно ты:

сменить работу; избавится от социальных стереотипов; от родительского сценария жизни и т.д.

Итак, прислушивайся к себе! Может быть, благодаря прокрастинации ты узнаешь что-нибудь новое. И это поможет улучшить жизнь.

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