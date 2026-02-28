“Во всем виноваты родители”: психологиня развенчала главный миф о терапии

Психотерапия в Украине становится все более доступной, однако вокруг нее до сих пор существуют стойкие предубеждения. Один из самых живучих стереотипов — убеждение, что в кабинете специалиста клиент только и делает, что обвиняет маму и папу в своих жизненных неудачах.

Почему этот нарратив стал таким популярным и что на самом деле происходит за закрытыми дверями кабинета психолога, рассказала психотерапевт Мария Фабричева в интервью для УП. Життя.

По словам специалиста, страх родителей перед терапией детей часто имеет глубокие социальные корни.

Ловушка плохих родителей и культура стыда

Эксперт отмечает, что родители часто испытывают тревогу, когда узнают, что ребенок обратился за психологической помощью. Они подсознательно ожидают, что их будут оценивать как недостаточно хороших.

Им кажется, что там будут говорить о них как о плохих маме или папе. Мол, они что-то не додали и виноваты в том, что ребенку больно, — объясняет Мария Фабричева.

Такая реакция, по мнению психотерапевта, является формой самозащиты. В нашей культуре до сих пор не хватает конструктивного диалога, вместо этого много места занимают осуждение и стыд.

Вместо того чтобы признать ошибку как опыт для изменений, люди часто выбирают путь разрушительной самокритики или отрицания.

Диагностика, а не приговор: зачем терапии детский опыт

Обращение к прошлому действительно является частью терапевтического процесса, но оно имеет совсем другую цель, чем поиск козла отпущения. Детский опыт нужен специалисту прежде всего для диагностики — чтобы понять, где именно сформировались деструктивные паттерны поведения.

Главная цель процесса — изменение самого человека, его отношения к миру и выход из замкнутого круга обид.

Во время психотерапии человек может проживать этап гнева на значимых взрослых из своего прошлого, и это не всегда родители. Но медиа, фильмы, неудачные интерпретации, мемы — все это подкрепляет представление, что речь идет именно об обвинении, — добавляет Мария.

Почему возникает сопротивление

Помимо страха осуждения, родителями часто руководят внутренние установки вроде не доверяй посторонним или не будь уязвимым. Они боятся потерять контакт с ребенком, не понимая, что терапия, наоборот, может помочь выстроить здоровые границы и искренность в отношениях.

Понимание того, как формируется наша личность, помогает не только исцелиться, но и не передавать собственные травмы следующим поколениям. О том, как возникает детская травма и какие 4 основных фактора на это влияют, мы подробно рассказывали в нашем предыдущем материале.

