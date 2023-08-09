Вырастет в животе бахча? Можно ли есть косточки арбуза: объясняет врач

Многих в детстве родители пугали тем, что съев семена арбуза в животе может вырасти новая бахча. Однако все чаще врачи продолжают говорить о пользе косточек ягоды для организма. Можно ли есть косточки арбуза — читай в материале.

Можно ли есть арбуз с косточками: как это влияет на здоровье

По словам эндокринолога Марины Полевой, арбуз полезен благодаря своим растительной клетчатке, аскорбиновой кислоте, пектину, витаминам А, группе B, железу и магнию.

Благодаря этому можно легко вывести лишнюю жидкость из организма, очистить все токсины и активизировать обменные процессы.

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Интересно, что польза содержится не только в мякоти, но и в семенах.

По словам врача, в арбузе достаточно много магния, белка и легкоусвояемого жира. Часто косточки едят вместе с мякотью, это делать можно.

Также рекомендуют добавлять косточки в разнообразные салаты в сушеном виде и растертым до порошка. В таком случае косточки станут полезной пищевой добавкой к разным блюдам.

Что будет, если съесть косточку от арбуза

Из-за того, что косточки плода полезны, а не вредны, они будут влиять положительно на организм. Однако важно понимать, что есть категория людей, которым запрещены не только семена арбуза, но и сам плод.

Например, людям с воспалительными заболеваниями почек, мочекаменной болезнью, отеками. Такой категории лучше отказаться от употребления арбуза.

Можно ли есть арбуз с косточками: питательная ценность

По словам врача, питательная ценность и гликемический индекс арбуза (100 г) содержит:

40 калорий;

0,7 г белков;

0,2 г жиров;

8,8 г углеводов.

В арбузе также содержится высокий гликемический индекс 72. Это важно учитывать при диабете. Этот показатель указывает, насколько быстро любая пища, содержащая углеводы, может повысить уровень сахара в крови. Ведь, например, людям с диабетом лучше употреблять арбуз в умеренном количестве (не переедать).

Как правильно выбрать арбуз

Обращай внимание на время природного созревания арбузов. Так ты выберешь продукт, в котором меньше нитратов. Бери арбуз с подсохшим хвостиком, контрастными и четкими полосками, пятном желтого цвета на боку. Обходи арбузы с трещинами и надрезами. Не покупай арбузы у дороги, ведь они впитывают много токсичных веществ из выхлопных газов.

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