Вырастет в животе бахча? Можно ли есть косточки арбуза: объясняет врач

Многих в детстве родители пугали тем, что съев семена арбуза в животе может вырасти новая бахча. Однако все чаще врачи продолжают говорить о пользе косточек ягоды для организма. Можно ли есть косточки арбуза — читай в материале.
По словам эндокринолога Марины Полевой, арбуз полезен благодаря своим растительной клетчатке, аскорбиновой кислоте, пектину, витаминам А, группе B, железу и магнию.
Благодаря этому можно легко вывести лишнюю жидкость из организма, очистить все токсины и активизировать обменные процессы.
Интересно, что польза содержится не только в мякоти, но и в семенах.
Интересно, что польза содержится не только в мякоти, но и в семенах.
По словам врача, в арбузе достаточно много магния, белка и легкоусвояемого жира. Часто косточки едят вместе с мякотью, это делать можно.
Также рекомендуют добавлять косточки в разнообразные салаты в сушеном виде и растертым до порошка. В таком случае косточки станут полезной пищевой добавкой к разным блюдам.
Из-за того, что косточки плода полезны, а не вредны, они будут влиять положительно на организм. Однако важно понимать, что есть категория людей, которым запрещены не только семена арбуза, но и сам плод.
Например, людям с воспалительными заболеваниями почек, мочекаменной болезнью, отеками. Такой категории лучше отказаться от употребления арбуза.
По словам врача, питательная ценность и гликемический индекс арбуза (100 г) содержит:
В арбузе также содержится высокий гликемический индекс 72. Это важно учитывать при диабете. Этот показатель указывает, насколько быстро любая пища, содержащая углеводы, может повысить уровень сахара в крови. Ведь, например, людям с диабетом лучше употреблять арбуз в умеренном количестве (не переедать).
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