Рецепт сочного лета в банке: как приготовить варенье из дыни на зиму

Что лучше всего подходит осенним утром под кофе? Конечно, круассаны или тосты с чем-нибудь сладким, которые можно приготовить буквально из чего угодно. Например, как насчет варенья из дыни?

К тому же есть его можно всю осень, зиму и даже весну. А у особо экономных, или же вдохновленных кулинаров, может получиться приготовить вкусности на весь следующий год. И кто знает, может, одну баночку ты откроешь именно в день победы Украины?

В конце концов зачем загадывать заранее, если можно стать за готовку уже сейчас? Так что читай, как приготовить сочное лето в банке в виде варенья из дыни.

Сейчас также смотрят

Ингредиенты для варенья из дыни

дыня – 1 килограмм

сахар – 600 граммов

Способ приготовления варенья из дыни

Сначала нужно почистить дыню от семян и разрезать на ломтики, после чего очистить их от кожуры. Затем необходимо порезать дыню кубиками средней величины, но по желанию нарезку можно сменить на более мелкую. Засыпать дыню сахаром и подождать пока она не пустит сок, после чего ее можно перекладывать в кастрюлю. Также можно добавить перебитый в блендере или мясорубке лимон, или просто немного его сока. Варить дыню нужно на среднем огне. Когда смесь закипит, ей необходимо дать еще 40 минут, чтобы провариться. Однако важно не забывать помешивать будущее варенье, чтобы оно не пригорело. Когда варенье проварится, ему необходимо дать полностью остыть. После можно снова ставить на огонь смесь и варить ее еще полчаса, помешивая. Затем можно дать варенью остыть, пересыпать в стерильные банки и закрывать герметичными крышками.

А если ты хочешь удивить свои вкусовые рецепторы, то читай рецепт сливового варенья с изюмом от Евгения Клопотенко.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!