Рецепт сочного лета в банке: как приготовить варенье из дыни на зиму

Что лучше всего подходит осенним утром под кофе? Конечно, круассаны или тосты с чем-нибудь сладким, которые можно приготовить буквально из чего угодно. Например, как насчет варенья из дыни?
К тому же есть его можно всю осень, зиму и даже весну. А у особо экономных, или же вдохновленных кулинаров, может получиться приготовить вкусности на весь следующий год. И кто знает, может, одну баночку ты откроешь именно в день победы Украины?
В конце концов зачем загадывать заранее, если можно стать за готовку уже сейчас? Так что читай, как приготовить сочное лето в банке в виде варенья из дыни.
А если ты хочешь удивить свои вкусовые рецепторы, то читай рецепт сливового варенья с изюмом от Евгения Клопотенко.
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