Удиви свои вкусовые рецепторы: сливовое варенье с изюмом от Клопотенко

Лучшим решением, которое поможет сохранить сливовый урожай до зимы – варенье. Но что, как обычные варианты варенья уже надоели?
Звездный шеф Евгений Клопотенко рассказал секрет, как с помощью всего одного необычного ингредиента разорвать свои шаблоны вкуса.
Секретным ингредиентом является изюм. Варенье по этому рецепту можно использовать как соус к мясу.
Приготовление такого рецепта можно выполнить всего в два шага. Оно довольно простое и не очень отличается от обычного.
Подготовь сливы: помой и удали косточки. Теперь отправь очищенные фрукты в кастрюлю, засыпь сахаром и оставь на пол часа, чтобы фрукты пустили сок.
Когда сливы стекли и пустили сок, можно приступать ко второму этапу – варке. Включи маленький огонь и поставь на него кастрюлю с будущим вареньем.
На маленьком огне нужно довести массу до кипения и проварить еще десять минут после этого. Теперь время для изюма. Его нужно хорошо промыть и запарить на несколько минут, затем добавить в варенье.
Вари все вместе еще десять минут периодически помешивая, после чего выключи огонь. Останется только разлить варенье по стерилизованным банкам и закатать крышками.
Вари все вместе еще десять минут периодически помешивая, после чего выключи огонь. Останется только разлить варенье по стерилизованным банкам и закатать крышками.
Нам всем не хватает одесского и херсонского отдыха, где местные продают вкусную пахлаву и кукурузу. Но пока наши ВСУ бояться за следующий пляжный сезон без мин, мы можем устроить вкусный отдых дома.
Мы делимся интересными секретами, как правильно варить кукурузу, чтобы она получилась такой же сочной и вкусной.
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