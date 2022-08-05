Удиви свои вкусовые рецепторы: сливовое варенье с изюмом от Клопотенко

Лучшим решением, которое поможет сохранить сливовый урожай до зимы – варенье. Но что, как обычные варианты варенья уже надоели?

Звездный шеф Евгений Клопотенко рассказал секрет, как с помощью всего одного необычного ингредиента разорвать свои шаблоны вкуса.

Секретным ингредиентом является изюм. Варенье по этому рецепту можно использовать как соус к мясу.

Сливовое варенье с изюмом: рецепт

Ингредиенты:

килограмм слив 500 г сахара 100 г изюма

Приготовление:

Приготовление такого рецепта можно выполнить всего в два шага. Оно довольно простое и не очень отличается от обычного.

Первый этап: подготовка

Подготовь сливы: помой и удали косточки. Теперь отправь очищенные фрукты в кастрюлю, засыпь сахаром и оставь на пол часа, чтобы фрукты пустили сок.

Этап второй: варка

Когда сливы стекли и пустили сок, можно приступать ко второму этапу – варке. Включи маленький огонь и поставь на него кастрюлю с будущим вареньем.

На маленьком огне нужно довести массу до кипения и проварить еще десять минут после этого. Теперь время для изюма. Его нужно хорошо промыть и запарить на несколько минут, затем добавить в варенье.

Вари все вместе еще десять минут периодически помешивая, после чего выключи огонь. Останется только разлить варенье по стерилизованным банкам и закатать крышками.

Нам всем не хватает одесского и херсонского отдыха, где местные продают вкусную пахлаву и кукурузу. Но пока наши ВСУ бояться за следующий пляжный сезон без мин, мы можем устроить вкусный отдых дома.

Мы делимся интересными секретами, как правильно варить кукурузу, чтобы она получилась такой же сочной и вкусной.

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