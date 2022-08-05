Здивуй свої смакові рецептори: сливове варення з родзинками від Клопотенка

Найкращим рішенням, яке допоможе зберегти сливовий врожай до зими — варення. Та що, як звичайні варіанти варення вже набридли?

Зірковий шеф Євген Клопотенко розповів секрет, як за допомогою всього одного незвичного інгредієнта розірвати свої шаблони смаку.

Секретним інгредієнтом є родзинки. Варення за цим рецептом можна використовувати як соус до м’яса.

Сливове варення з родзинками: рецепт

Інгредієнти:

кілограм слив 500 г цукру 100 г родзинок

Приготування:

Приготування такого рецепта можна виповнити всього у два кроки. Воно доволі просте й не дуже відрізняється від звичайного.

Перший етап: підготовка

Підготуй сливи: помий та видали кісточки. Тепер переклади очищені фрукти в каструлю, засип цукром і залиш на пів години, щоб сливи пустили сік.

Етап другий: варіння

Коли сливи стекли й пустили сік, можна приступати до другого етапу — варіння. Включи маленький вогонь й постав на нього каструлю з майбутнім варенням.

На маленькому вогні ти маєш довести масу до кипіння й проварити ще десять хвилин після цього. Тепер час для родзинок. Їх треба добре промити або запарити на кілька хвилин, тоді додати до варення.

Вари все разом ще десять хвилин періодично помішуючи, після чого вимкни вогонь. Залишиться лише розлити його по стерилізованим банкам й закатати кришками.

Нам всім не вистачає одеського й херсонського відпочинку, де місцеві продають смачну пахлаву й кукурудзу. Та поки наші ЗСУ виборюють наступний пляжний сезон без мін, ми можемо влаштувати смачний відпочинок вдома.

Ми ділимося цікавими секретиками, як правильно варити кукурудзу, щоб вона вийшла такою ж соковитою та смачною.

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