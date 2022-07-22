Три небанальні способи заготувати ягоди до зими: не тільки варення та джем

Літо — час збирати врожай та насолоджуватися свіжими овочами, зеленню і фруктами.

Забагато їх не буває, тим паче, що можна зробити запаси на зиму. Вона цьогоріч обіцяє бути складною, тож усілякі заготівлі як ніколи на часі.

Бабусин чай з варенням чи джемом ми всі добре пам’ятаємо ще з дитинства. Ним можна було не тільки ласувати, а й лікуватися.

Однак варення і джем — це стара добра класика. Є багато оригінальніших способів зберегти літні ягоди на зиму.

Шеф та експерт реаліті На ножах Алекс Якутов запропонував три оригінальні рецепти: пастили, в’яленої вишні та морозива.

Пастила з чорниці

Один із простих і корисних способів зберегти ягоди — зробити пастилу. Її рецепт дуже простий у виконанні.

Для пастили з чорниці тобі знадобляться:

Чорниця — 1 кг, можна взяти інші ягоди або зробити мікс із кількох видів Цукор — 200 г Цедра одного лимона Базилік — кілька листочків

Приготування:

Почнімо з підготовки ягід. Їх треба ретельно промити та залишити на кілька хвилин у друшляку, щоб збігла вся вода. Після цього відірви всі хвостики.

Для наступного етапу знадобиться блендер. Переклади очищені ягоди у місткість та перебий блендером до однорідної маси.

Тепер перелий масу в каструлю, додай цукор і провари на слабкому вогні 30-40 хв, як варення. Під кінець додай цедру лимона і дрібно нарізаний базилік, добре перемішай.

Якщо пропустити цей етап, то в ягідній суміші лишиться забагато води і пастила сушитиметься довше.

Останній етап займе від шести до восьми годин. Розігрій духовку до 60 °С. Вилий ягідну суміш на застелене пергаментом деко і суши пастилу з привідкритими дверцятами.

За шість – вісім годин ти отримаєш готову й смачну пастилу, однак вона буде м’якою. Тому скрути її в конус і зачекай, доки вона затвердіє.

Зберігати пастилу в герметичному контейнері в сухому темному місці. Мінімальний термін зберігання — чотири місяці.

В’ялена вишня

Однією з цариць сезону є вишня. Якщо її багато, а звичайні варення і настоянки тобі набридли, то шеф пропонує зав’ялити вишню. Отримаєш неперевершені додатки до страв!

В’ялену вишню можна додавати до вівсянки, використовувати в десертах тощо. А для приготування тобі знадобиться:

Вишня — 1 кг Цукор — 100 г Коньяк чи бурбон — 100 г за бажанням

Приготування:

Підготуй вишню до термічної обробки: промий, просуши, дістань кісточки та залиш на певний час, щоб збіг сік.

Сік із вишні перетвориться на 100-200 г фрешу, який знадобиться для наступного етапу. Перелий його в каструлю, додай цукор та доведи до кипіння на маленькому вогні.

Після того як сироп вистигне, додай алкоголь і залий цією сумішшю вишню. Залиш настоюватися протягом трьох – чотирьох годин.

Якщо не хочеш додавати алкоголь, то вимочувати вишню в вишневому сиропі не треба. Однак виливати його не поспішай. Можна заморозити й додавати до страв окремо.

Заключним етапом стане саме в’ялення. Для цього треба відтиснути сік з вишні, викласти її на застелене пергаментом деко і відправити в духовку, розігріту до 60 °С, на десять годин.

В’ялять вишню при відкритих дверцятах духовки. Мінімальний термін зберігання ягід у герметичній тарі в сухому, темному приміщенні — шість місяців.

Малинове морозиво

Хто не любить морозиво? А тим паче, якщо воно домашнє, без барвників та небезпечних консервантів.

Для приготування малинового морозива тобі знадобиться:

Малина — 500 г або будь-які інші ягоди Варення з бузини, кульбабок, акації світлого кольору — 2 ст. л. Ваніль чи ванільний цукор — 1 ч. л. Йогурт грецький жирний — 700 г

Приготування:

Поклади у сотейник ягоди та варення і вари протягом десяти хвилин, можеш долити трішки води. Під кінець додай ваніль або ванільний цукор.

Потім переклади ягідну суміш у мисочку і дай їй охолонути до кімнатної температури. Додай йогурт і перемішай. Якщо на смак виходитиме не дуже солодко, додай ще варення.

Візьми форми для морозива, переклади туди суміш і відправ до морозилки. Таке морозиво можна зберігати до двох – трьох тижнів.

Якщо ти хочеш врятувати якнайбільше ягід за допомогою морозива, то ми присвятили цілий матеріал тому, як приготувати домашнє морозиво різними способами.

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