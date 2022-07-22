Три небанальні способи заготувати ягоди до зими: не тільки варення та джем

Літо — час збирати врожай та насолоджуватися свіжими овочами, зеленню і фруктами.
Забагато їх не буває, тим паче, що можна зробити запаси на зиму. Вона цьогоріч обіцяє бути складною, тож усілякі заготівлі як ніколи на часі.
Бабусин чай з варенням чи джемом ми всі добре пам’ятаємо ще з дитинства. Ним можна було не тільки ласувати, а й лікуватися.
Однак варення і джем — це стара добра класика. Є багато оригінальніших способів зберегти літні ягоди на зиму.
Шеф та експерт реаліті На ножах Алекс Якутов запропонував три оригінальні рецепти: пастили, в’яленої вишні та морозива.
Один із простих і корисних способів зберегти ягоди — зробити пастилу. Її рецепт дуже простий у виконанні.
Для пастили з чорниці тобі знадобляться:
Якщо пропустити цей етап, то в ягідній суміші лишиться забагато води і пастила сушитиметься довше.
Якщо пропустити цей етап, то в ягідній суміші лишиться забагато води і пастила сушитиметься довше.
За шість – вісім годин ти отримаєш готову й смачну пастилу, однак вона буде м’якою. Тому скрути її в конус і зачекай, доки вона затвердіє.
Зберігати пастилу в герметичному контейнері в сухому темному місці. Мінімальний термін зберігання — чотири місяці.
Однією з цариць сезону є вишня. Якщо її багато, а звичайні варення і настоянки тобі набридли, то шеф пропонує зав’ялити вишню. Отримаєш неперевершені додатки до страв!
В’ялену вишню можна додавати до вівсянки, використовувати в десертах тощо. А для приготування тобі знадобиться:
Якщо не хочеш додавати алкоголь, то вимочувати вишню в вишневому сиропі не треба. Однак виливати його не поспішай. Можна заморозити й додавати до страв окремо.
В’ялять вишню при відкритих дверцятах духовки. Мінімальний термін зберігання ягід у герметичній тарі в сухому, темному приміщенні — шість місяців.
Хто не любить морозиво? А тим паче, якщо воно домашнє, без барвників та небезпечних консервантів.
Для приготування малинового морозива тобі знадобиться:
Якщо ти хочеш врятувати якнайбільше ягід за допомогою морозива, то ми присвятили цілий матеріал тому, як приготувати домашнє морозиво різними способами.
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