Сезонні традиції з секретним інгредієнтом: простий рецепт вареників з вишнею від Євгена Клопотенка

Варенички мої, кохані – хто ж не повторював цих слів чи то під звуки відомої пісні, чи то перед тим, як сісти обідати. Мабуть, саме про це думав Євген Клопотенко, коли створював новий рецепт вареників з вишнею.

Вони такі смачні, їх запах відправляє у домашні спогади, а смак підіймає відчуття на новий рівень. Принаймні так здається, коли відчуваєш голод.

Однак, коли часу все ж таки вистачає, можна спробувати приготувати традиційну українську страву власноруч. А поради зіркового шеф-повара тут точно стануть у пригоді.

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Як приготувати вареники з вишнею

Інгредієнти

борошно – 500 грамів

молока – 250 мілілітрів

яйця – 1 штука

соняшникова олія – 1 ст. л.

сіль – ½ ч. л.

вишні без кісточок – 400 грамів

цукор – 1-2 ст. л.

манка – 1 ст. л.

дрібка солі

Рецепт вареників з вишнею

Спершу потрібно підготувати головний інгредієнт вареників – начинку з вишні. Якщо у тебе свіжі вишні, то потрібно видалити з них кісточки, а якщо заморожені – поставити розморожуватись.

Коли вона випустить свій сік, його потрібно трохи злити, а ягоди засипати цукром та манною крупою, яка вбере у себе всю зайву вологу.

Після цього можна розпочинати готувати тісто. Для цього потрібно змішати у мисці борошно, сіль, куряче яйце та соняшникову олію. Після цього влити у масу молоко.

Далі можна спокійно вимішувати тісто. За консистенцією воно має бути еластичним, не розвалюватись на шматочки та не липнути до рук. Тому за потреби можна додавати в процесі ще трохи борошна.

Потім необхідно розкачати на дощечці чи робочій поверхні тісто завтовшки 2-3 міліметри. Після чого можна за допомогою склянки почати вирізати в тісті кружечки.

Щоб сформувати вареники потрібно викласти трохи начинки на один край кружечка та обережно притиснути його іншою стороною. Потім добре защипнути краї тіста, щоб начинка не почала витікати з вареника під час варіння.

Так само потрібно сформувати вареники з усіх залишків тіста. Після чого кинути їх у киплячу воду.

Коли вареники спливуть та будуть варитись так ще 3-4 хвилини на повільному вогні, їх можна буде витягати та викласти у мисочку.

Готову страву посипати невеликою кількістю цукру, що додасть солодкості та не дозволить вареникам злипнутись.

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