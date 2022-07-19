Їжа та рецепти

Сезонні традиції з секретним інгредієнтом: простий рецепт вареників з вишнею від Євгена Клопотенка

Даніела Долотова, редакторка сайту 19 Липня 2022, 16:50
Рецепт вареників з вишнею від Євгена Клопотенка
Фото: Сайт Євгена Клопотенко, Pixabay

Більше новин
Військовий Руслан, який мал.є комікси на фронті
Гумор допомагає нашій нації! Історія харківського військового, який малює гумористичні комікси про війну
Грошова допомога від ООН
Українці можуть отримати додаткові виплати від ООН. Розповідаємо, як оформити допомогу
Сезонні традиції з секретним інгредієнтом: простий рецепт вареників з вишнею від Євгена Клопотенка
Зелень в Антарктиді? Не може бути! Дослідники показали, який вигляд має крижаний континент влітку
Жданов про ситуацію на фронті
Росія хоче сісти за стіл перемовин? Жданов про затягування війни та паритет на полі бою
Дивитись більше

Матеріали по темі

Сирний крем-суп
Для розміреної вечері чи поспішного обіду: як приготувати сирний крем-суп
рулет з творогом
Часу обмаль, але хочеться чого смачненького: швидкий та простий сніданок за 15 хвилин
Сезонні традиції з секретним інгредієнтом: простий рецепт вареників з вишнею від Євгена Клопотенка
Пий з водою, кавою або просеко! Простий рецепт лимонаду з базиліком та м’ятою від Джеймі Олівера
Кабачкова ікра
Не тушкуй, а запікай: рецепт запашної та корисної кабачкової ікри від Євгена Клопотенка

Відео
0:09:31
Жданов про ситуацію на фронті

Росія хоче сісти за стіл перемовин? Жданов про затягування війни та паритет на полі бою
Поляки й українці зрівняються в правах: новий законопроект від Зеленського
Поляки й українці практично зрівняються в правах — який законопроект віддячить Польщі за гостинність
Наслідки обстрілу Нікополя
19 годин тривоги і 40 ударів по місту: ворог вдарив по Нікополю
Обстріли Одещини 19 липня
Росія продовжує використовувати “сирійський сценарій”: потужний обстріл Одещини 19 липня
0:04:47
Наскільки в Україні виросли ціни на продукти
Відчутний дефіцит: наскільки в Україні виросли ціни на продукти
0:04:01
Сергій Фурса про те, що буде з валютою
Шпагат між офіційним та реальним курсом: Сергій Фурса про те, що буде з валютою в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 19 липня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 19 липня
0:12:04
Володимир Єрмоленко
Злочин по-російськи: чому світ ніяк не може розірвати коло терору РФ
Українські переселенці в ЄС - як Євросоюз допомагає українцям
Наші люди всюди: скільки українських переселенців залишається в ЄС та які права там мають
Уніфікована військова форма для жінок у ЗСУ
Від білизни до зимового одягу: вперше в історії ЗСУ для жінок створять уніфіковану військову форму
Більше відео
Біль у суглобах
Читати далі
Як вберегти суглоби під час війни. Самостійний чекап та покрокові рекомендації при болях
Корекція овалу обличчя - які методи пропонує сучасна медицина
Читати далі
Корекція овалу обличчя: які методи пропонує сучасна медицина

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь