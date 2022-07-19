Еда и рецепты

Сезонные традиции с секретным ингредиентом: простой рецепт вареников с вишней от Евгения Клопотенко

Даниэла Долотова, редактор сайта 19 июля 2022, 16:50
Рецепт вареників з вишнею від Євгена Клопотенка
Фото: Сайт Евгения Клопотенко, Pixabay

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