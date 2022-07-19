Сезонные традиции с секретным ингредиентом: простой рецепт вареников с вишней от Евгения Клопотенко

Варенички мои, любимые – кто же не повторял этих слов то ли под звуки известной песни, то ли перед тем, как сесть обедать. Наверное, именно об этом думал Евгений Клопотенко, когда создавал новый рецепт вареников с вишней.

Они так вкусны, их запах отправляет в домашние воспоминания, а вкус поднимает ощущения на новый уровень. По крайней мере, так кажется, когда чувствуешь голод.

Однако когда времени все же достаточно, можно попробовать приготовить традиционное украинское блюдо собственноручно. А советы звездного шеф-повара здесь точно пригодятся.

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Как приготовить вареники с вишней

Ингредиенты

мука – 500 граммов

молока – 250 миллилитров

яйца – 1 штука

подсолнечное масло – 1 ст. л.

соль – ½ ч. л.

вишни без косточек – 400 граммов

сахар – 1-2 ст. л.

манка – 1 ст. л.

щепотка соли

Рецепт вареников с вишней

Для начала нужно подготовить главный ингредиент вареников – начинку из вишни. Если у тебя свежие вишни, нужно удалить из них косточки, а если замороженные – поставить размораживаться.

Когда они выпустят свой сок, его нужно немного слить, а ягоды засыпать сахаром и манной крупой, которая впитает всю лишнюю влагу.

После этого можно начинать готовить тесто. Для этого нужно смешать в миске муку, соль, куриное яйцо и подсолнечное масло. После этого влить в массу молоко.

Дальше можно спокойно вымешивать тесто. По консистенции оно должно быть эластичное, не разваливаться на кусочки и не липнуть к рукам. Поэтому при необходимости можно добавлять в процессе еще немного муки.

Затем необходимо раскатать на доске или на рабочей поверхности тесто толщиной 2-3 миллиметра. После чего можно с помощью стакана начать вырезать в тесте кружочки.

Чтобы сформировать вареники, нужно выложить немного начинки на один край кружочка и осторожно прижать его другой стороной. Затем хорошо защипнуть края теста, чтобы начинка не начала вытекать из вареника во время варки.

Так же нужно сформировать вареники из всех остатков теста. После чего бросить их в кипящую воду.

Когда вареники всплывут и будут вариться так еще 3-4 минуты на медленном огне, их можно будет вытаскивать и выложить в мисочку.

Готовое блюдо посыпать небольшим количеством сахара, что придаст сладости и не позволит слипнуться вареникам.

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