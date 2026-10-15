Ікра з опеньок: рецепт на зиму з морквою, луком та уксусом

Сезон тихого полювання дарує не лише радість від прогулянок лісом, а й повні кошики врожаю. Звісно, гриби можна просто заморозити чи замаринувати. Але грибна ікра з опеньок на зиму — це зовсім інший рівень задоволення. Вона чудово пасує як намазка на свіжий багет, начинка для млинців, пиріжків чи навіть як доповнення до картопляного пюре.

А як готується ікра з опеньок на зиму, розповідаємо далі в матеріалі.

Ікра з опеньок: що важливо знати перед приготуванням

Для зимових заготовок з грибами правило “на око” працює погано. Взагалі, рецепт ікри з опеньок на зиму, вимагає чітких пропорцій. Овочі (морква та цибуля) надають масі солодкості та ніжної текстури, а олія і оцет відповідають за тривале зберігання.

Саме оцет убезпечить продукт від псування, а тривале тушкування випарує зайву вологу, роблячи ікру густою та насиченою.

Ікра з опеньок рецепт на зиму: необхідні інгредієнти

Щоб приготувати цю ароматну закуску, тобі знадобляться доступні продукти. Вказана вага стосується вже попередньо відварених грибів.

Що потрібно для приготування:

Опеньки (відварені) — 2 кг;

Цибуля ріпчаста — 1 кг;

Морква — 1 кг;

Олія соняшникова (рафінована) — 2 склянки;

Сіль — за смаком (орієнтовно 1–1.5 ст. л.);

Чорний мелений перець — за смаком;

Лавровий лист — 2–3 шт;

Оцет (9%) — 1 ст. л. (для надійного зберігання).

Порада: не варто зменшувати кількість олії. Саме вона не дає ікрі пригоріти під час тушкування і створює захисну плівку в банці.

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Як приготувати ікру з опеньків на зиму

Крок 1. Підготуй гриби.

Насамперед опеньки треба ретельно перебрати. Видали весь лісовий бруд, хвою та червиві ніжки. Добре промий їх у кількох водах. Далі переклади гриби у велику каструлю, залий водою, трохи підсоли і постав на вогонь. Вари приблизно 20–30 хвилин після того, як вода закипить. Пінку обов’язково знімай. Готові гриби відкинь на друшляк і залиш, щоб уся зайва рідина стекла.

Крок 2. Підготуй овочі.

Очисть цибулю та моркву. Цибулю наріж дрібними кубиками, а моркву натри на грубій тертці (якщо не хочеш терти, її можна буде потім просто пропустити через м’ясорубку разом із грибами). Розігрій на сковороді частину олії та обсмаж цибулю до м’якості й золотистого відтінку. Потім додай моркву і тушкуй їх разом ще хвилин 5–10.

Крок 3. Подрібни інгредієнти.

Ось тут починає формуватися справжня ікра з опеньок. Пропусти відварені гриби та обсмажені овочі через м’ясорубку. Найкраще використовувати насадку з дрібними отворами, щоб текстура намазки вийшла максимально ніжною та однорідною.

Крок 4. Протушкуй ікру.

Переклади отриману овочево-грибну масу в казанок або каструлю з товстим дном (це важливо, щоб суміш не прилипала). Влий олію, що залишилася, додай сіль, чорний перець та лаврові листочки.

Тушкуй масу на дуже повільному вогні приблизно 40–50 хвилин. Обов’язково постійно помішуй її дерев’яною лопаткою з самого дна. За пару хвилин до кінця приготування дістань лавровий лист (він уже віддав свій аромат), влий столову ложку оцту і дуже добре все перемішай.

Крок 5. Розклади по банках.

Поки ікра з опеньків на зиму доходить на плиті, підготуй тару. Банки та кришки мають бути обов’язково простерилізовані (над парою, в духовці чи мікрохвильовці). Гарячу масу щільно розклади по банках до самого верху, щоб не залишалося повітряних пустот. Закатай кришками, переверни банки догори дном, добре вкутай теплою ковдрою і залиш так до повного охолодження (зазвичай на добу).

Як довго можна зберігати таку заготівлю

Якщо ти точно дотримувався рецептури, додав оцет і добре простерилізував банки, грибна ікра відмінно зберігатиметься в темному прохолодному місці — у погребі, підвалі або на заскленому утепленому балконі.

Оптимальний термін зберігання — до 12 місяців. Після того, як відкриєш баночку, обов’язково став її в холодильник і намагайся з’їсти протягом 3–4 днів (хоча зазвичай така смакота зникає зі столу за один вечір). Якщо раптом кришка на банці здулася або ти відчув кислий чи нетиповий запах — їсти такий продукт категорично не можна.

А хочеш знати, як консервувати гриби на зиму: даємо окремий рецепт швидкого приготування — читай.

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