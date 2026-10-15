Стиль життя Їжа та рецепти

Ікра з опеньок: рецепт на зиму з морквою, луком та уксусом

Юлія Хоменко, редакторка сайту 15 Жовтня 2026, 16:00 4 хв.
Ікра з опеньок на зиму: класичний рецепт через м'ясорубку
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