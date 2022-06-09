Сезон полуниці розпочався! Як урізноманітнити свої страви ягодою — розповідає Джеймі Олівер

Літо, спека — саме сезон полуниці та кулінарних експериментів! Здавалося б, полуниця смакує найкраще у солодкій випічці чи як самостійна страва. Але Джеймі Олівер показав у своєму фудблозі п’ять варіацій, як можна полуницею урізноманітнити свої страви.
Смачний та поживний рецепт сніданку. Все, що для нього потрібно — гречане чи рисове борошно, банан та полуниця. До речі, ця страва підійде для тих, хто не вживає глютену.
Джеймі Олівер
Ітонська плутанина — це такий класичний десерт старої школи. Постав його всередині столу, і всі збожеволіють!
Ці льодяники зі свіжими та замороженими фруктами, вівсянкою, соком та шоколадом ідеально пасують до свят.
Цей простий рецепт желе з бузини насичений сезонними фруктами й тоннами літніх ароматів. Спробуй подати його для гостей — усі будуть здивовані!
Цей полуничний мартіні є надзвичайно смачним та простим у приготуванні!
Смачний та легкий рецепт ще одного напою від Джеймі Олівера читай у нашому матеріалі. Так ти дізнаєшся, як приготувати мохіто.