Сезон полуниці розпочався! Як урізноманітнити свої страви ягодою — розповідає Джеймі Олівер

Літо, спека — саме сезон полуниці та кулінарних експериментів! Здавалося б, полуниця смакує найкраще у солодкій випічці чи як самостійна страва. Але Джеймі Олівер показав у своєму фудблозі п’ять варіацій, як можна полуницею урізноманітнити свої страви.

Полуниця у… гречаних оладках!

Смачний та поживний рецепт сніданку. Все, що для нього потрібно — гречане чи рисове борошно, банан та полуниця. До речі, ця страва підійде для тих, хто не вживає глютену.

Інгредієнти:

300 мл мигдального молока (чи звичайного);

1 чайна ложка ванільного екстракту;

75 г бланшованого мигдалю;

100 г гречаного борошна;

100 г рисового борошна;

2 чайні ложки розпушувача без гірки;

1 стиглий банан;

оливкова олія;

350 г полуниці;

1 гілочка свіжого розмарину;

кленовий сироп;

4 столові ложки грецького йогурту, за бажанням;

Приготування:

Влий молоко в чашу блендера, додай ванільний екстракт, мигдаль, борошно і розпушувач. Почисти і додай банан, потім збий до однорідності. Постав велику сковороду з антипригарним покриттям на середній вогонь. Коли нагріється, на кожну порцію двох млинців додай 1 чайну ложку олії на сковороду з 3 столовими ложками тіста на кожен млинець. Помісти нарізану полуницю або цілі ягоди в тісто, потім готуй 4 хвилин або доти, поки оладок знизу не стане приємно золотистого кольору. Переверни та готуй 2 хвилини, або до золотистого кольору з іншого боку. Потім переклади на тарілку фруктами вгору. Протри сковороду кулькою кухонного паперу і повтори процес. Встав гілочку розмарину в пляшку з кленовим сиропом і злегка змасти сиропом гарячі млинці. Зверху кожну порцію полий ложкою йогурту. Подавати страву можна і зі свіжими ягодами.

Ітонська плутанина

Ітонська плутанина — це такий класичний десерт старої школи. Постав його всередині столу, і всі збожеволіють!

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Інгредієнти:

6 великих яєчних білків;

300 г золотистого цукру, плюс додатково для посипання;

1 щіпка морської солі;

500 г полуниці;

1 чайна ложка ванільної пасти;

1 крапка бальзамічного оцту;

1 стручок ванілі;

250 мл збитих вершків;

1 столова ложка цукрової пудри;

250 г знежиреного грецького йогурту;

2 столові ложки фундука, за бажанням;

50 г темного шоколаду (70% какао).

Приготування:

Розігрій духовку до 130ºC. Помісти яєчні білки в чисту й суху миску. Збивай електричним вінчиком на середній швидкості до утворення жорстких піків. Доки міксер працює, поступово додай цукрову пудру та сіль, потім збивай на високій швидкості протягом 7-8 хвилин або до білого і глянцевого кольору. Застели 2 великі деко промасленим папером. Розділи суміш між кожною декою, а потім скористайся зворотною стороною ложки, щоб сформувати та покрутити її поперек деко, залишаючи прозір 3 см від краю. Випікай меренги в духовці протягом 1 години 10 хвилин або доти, поки вони не стануть хрусткими зовні, а всередині — м’якими та липкими. Після готовності залиш меренги вистигнути. Тим часом розріж навпіл будь-яку велику полуницю, а потім поклади фрукти в миску. Додай 1 чайну ложку цукрової пудри, ванільну пасту і бальзамічний оцет, добре перемішай, а потім відстав убік для маринування. Розріж стручок ванілі вздовж навпіл, видали насіння, потім додай у велику миску з вершками та цукровою пудрою. Збий до м’яких піків, потім додай грецький йогурт. Обсмаж горіхи на сухій сковороді (якщо використовуєш) до золотистого кольору, потім злегка подрібни. Розтопи шоколад у невеликій місткості на повільному вогні. Половину ванільного крему виклади на одну з охолоджених меренг і розподіли по краях. Зверху поклади половину ягід, половину розтопленого шоколаду і половину горіхів. Виклади шар на другу меренгу і повтори з іншими інгредієнтами. Подавати відразу.

Заморожений сік

Ці льодяники зі свіжими та замороженими фруктами, вівсянкою, соком та шоколадом ідеально пасують до свят.

Інгредієнти:

1 великий банан;

300 г замороженої полуниці;

50 г вівсяної каші;

400 мл чистого яблучного соку;

мед, за бажанням;

200 г подрібненого білого шоколаду, за бажанням;

Приготування:

Помісти банани, ягоди, вівсянку та яблучний сік у блендер. Збивай кілька хвилин, поки ягоди та банан не перетворяться в однорідну масу, а вівсяна каша не буде збита. Якщо суміш не буде достатньо солодкою — додай мед. Розділи суміш у 12 форм для льодяників і заморозь принаймні на 2 години. Щоб надати льодяникам шоколадну глазур, помісти шоколад у термостійку миску на невелику каструлю з гарячою водою. Перемішай до повної однорідності, потім зніми з вогню й залиш на 5 хвилин. Поворуши палички для льодяників, щоб їх вийняти. Один за одним занурюй кінчики льодяників у білий шоколад і залиш на кілька хвилин перед подачею.

Літні фрукти, квіти бузини та желе-просеко

Цей простий рецепт желе з бузини насичений сезонними фруктами й тоннами літніх ароматів. Спробуй подати його для гостей — усі будуть здивовані!

Інгредієнти:

8 штук змішаних м’яких фруктів (ожина, малина, полуниця, чорниця);

4 листи яловичого желатину;

140 мл квітки бузини;

2 столові ложки цукрової пудри;

425 мл Просеко, охолодженого;

Приготування:

Поклади стиглі фрукти у форму або декілька форм та охолоди їх. Помісти желатин в миску з невеликою кількістю холодної води, щоб він замочився на хвилину, потім проціди та додай желатин у миску із бузиною. Постав над каструлею з водою на середньому вогні та постійно помішуй, доки желатин і бузина не перетворяться на сироп. На цьому етапі ти можеш додати цукор, перемішати, поки він не розчиниться. Потім зніми миску з вогню і дай їй постояти за кімнатної температури приблизно хвилину. Дістань фрукти та просеко з холодильника. Ідея полягає в тому, що наші фрукти, цвіт і просеко охолоджені, тому бульбашки залишаються в желе, коли воно застигає, і шиплять, коли їх куштуєш. Налий просеко в бузиновий сироп, а потім полий цим свої фрукти. Постав знову в холодильник на годину для застигання. Для подачі занур форму в миску з гарячою водою, щоб розм’якшити зовнішню сторону желе, а потім переверни на тарілку.

Полуничний мартіні для веселих вечірок

Цей полуничний мартіні є надзвичайно смачним та простим у приготуванні!

Інгредієнти:

2 жмені полуниці;

1 гілочка свіжої м’яти;

150 мл джину або горілки;

Приготування:

Охолоди два келихи для мартіні та шейкер для коктейлів у морозильній камері на 30 хвилин. Помий та почисти полуницю, помий листя м’яти. На дно кожної склянки поклади по 3 ягоди полуниці — якщо вони великі, спочатку наріж їх шматочками. Залишки полуниці та листя м’яти кинь в холодний шейкер для коктейлів і розімни їх кінцем качалки. Додай 2 жмені кубиків льоду і джин або горілку і струси. Проціди в келихи для мартіні та подавай!

Смачний та легкий рецепт ще одного напою від Джеймі Олівера читай у нашому матеріалі. Так ти дізнаєшся, як приготувати мохіто.