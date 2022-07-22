Три небанальных способа заготовить ягоды на зиму: не только варенье и джем

Лето — время собирать урожай и наслаждаться свежими овощами, зеленью и фруктами.

Много их не бывает, тем более, что можно делать запасы на зиму. Она в этом году обещает быть сложной, поэтому всевозможные заготовки как никогда актуальны.

Бабушкин чай с вареньем и джемом мы все хорошо помним еще с детства. Им можно было не только лакомиться, но и лечиться.

Однако варенье и джем — это старая добрая классика. Есть много более оригинальных способов сохранить летние ягоды на зиму.

Шеф и эксперт реалити На ножах Алекс Якутов предложил три оригинальных рецепта: пастила, вяленная вишня и малиновое мороженое.

Пастила из черники

Один из простых и полезных способов сохранить ягоды — сделать пастилу. Ее рецепт очень прост в исполнении.

Для пастилы из черники тебе понадобятся:

Черника — 1 кг. Можно взять другие ягоды либо сделать микс из нескольких видов Сахар — 200 г Цедра одного лимона Базилик — пару листочков

Приготовление:

Начнем с подготовки ягод. Их нужно тщательно промыть и оставить на несколько минут в дуршлаге, чтобы стекла вся вода. После этого оторви все хвостики.

Для следующего этапа понадобится блендер. Положи очищенные ягоды в емкость и перебей в блендере до однородной массы.

Теперь перелей массу в кастрюлю, добавь сахар и провари на слабом огне 30-40 мин, как варенье. Под конец добавь цедру лимона и мелко нарезанный базилик, хорошо перемешай.

Если пропустить этот этап, то в ягодной смеси останется слишком много воды и пастила будет сушиться дольше.

Последний этап займет от шести до восьми часов. Разогрей духовку до 60 °С. Вылей смесь из ягод на застеленный пергаментом противень и суши пастилу с приоткрытой дверцей.

Через шесть – восемь часов ты получишь готовую и вкусную пастилу, но она будет мягкая. Поэтому скрути ее в конус и подожди, пока затвердеет.

Хранить пастилу в герметичном контейнере в сухом темном месте. Минимальный срок хранения — четыре месяца.

Вяленая вишня

Одной из цариц сезона является вишня. Если ее много, а обычные варенья и настойки тебе надоели, то шеф предлагает завялить вишню. Получишь потрясающие добавки к блюдам!

Вяленую вишню можно добавлять в овсянку, использовать в десертах и ​​т.д. А для приготовления тебе понадобится:

Вишня — 1 кг Сахар — 100 г Коньяк или бурбон — 100 г по желанию

Приготовление:

Подготовь вишню к термической обработке: промой, просуши, достань косточки и оставь на некоторое время, чтобы стек сок.

Сок из вишни превратится в 100-200 г фреша, который пригодится для следующего этапа. Перелей его в кастрюлю, добавь сахар и доведи до кипения на маленьком огне.

После того как сироп остынет, добавь алкоголь и залей этой смесью вишню. Оставь настаиваться в течение трех – четырех часов.

Если ты не хочешь добавлять алкоголь, то вымачивать вишню в вишневом сиропе не надо. Однако выливать его не спеши. Можно заморозить и добавлять в блюда отдельно.

Заключительным этапом станет валяние вишни. Для этого нужно отжать сок из вишни, выложить ее на застеленный пергаментом противень и отправить в духовку, разогретую до 60 °С, на десять часов.

Вялят вишню с приоткрытой дверцей духовки. Минимальный срок хранения ягод в герметичной таре в сухом, темном помещении — шесть месяцев.

Малиновое мороженое

Кто не любит мороженое? А тем более, если оно домашнее, без красителей и опасных консервантов.

Для приготовления малинового мороженого тебе понадобится:

Малина — 500 г или любые другие ягоды. Варенье из бузины, одуванчиков, акации светлого цвета —2 ст. л. Ваниль или ванильный сахар — 1 ч. л. Йогурт греческий жирный — 700 г

Приготовление:

Положи в сотейник ягоды и варенье и вари в течение десяти минут, можешь долить немного воды. Под конец добавь ваниль или ванильный сахар.

Затем переложи ягодную смесь в мисочку и дай ей остыть до комнатной температуры. Добавь йогурт и перемешай. Если на вкус будет не очень сладко, то добавь еще варенья.

Возьми формы для мороженого, переложи туда смесь и отправь в морозильник. Такое мороженое можно хранить до двух – трех недель.

Если ты хочешь спасти как можно больше ягод с помощью мороженого, то мы посвятили целый материал тому, как приготовить домашнее мороженое разными способами.

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