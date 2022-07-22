Три небанальных способа заготовить ягоды на зиму: не только варенье и джем

Лето — время собирать урожай и наслаждаться свежими овощами, зеленью и фруктами.
Много их не бывает, тем более, что можно делать запасы на зиму. Она в этом году обещает быть сложной, поэтому всевозможные заготовки как никогда актуальны.
Бабушкин чай с вареньем и джемом мы все хорошо помним еще с детства. Им можно было не только лакомиться, но и лечиться.
Однако варенье и джем — это старая добрая классика. Есть много более оригинальных способов сохранить летние ягоды на зиму.
Шеф и эксперт реалити На ножах Алекс Якутов предложил три оригинальных рецепта: пастила, вяленная вишня и малиновое мороженое.
Один из простых и полезных способов сохранить ягоды — сделать пастилу. Ее рецепт очень прост в исполнении.
Для пастилы из черники тебе понадобятся:
Если пропустить этот этап, то в ягодной смеси останется слишком много воды и пастила будет сушиться дольше.
Если пропустить этот этап, то в ягодной смеси останется слишком много воды и пастила будет сушиться дольше.
Через шесть – восемь часов ты получишь готовую и вкусную пастилу, но она будет мягкая. Поэтому скрути ее в конус и подожди, пока затвердеет.
Хранить пастилу в герметичном контейнере в сухом темном месте. Минимальный срок хранения — четыре месяца.
Одной из цариц сезона является вишня. Если ее много, а обычные варенья и настойки тебе надоели, то шеф предлагает завялить вишню. Получишь потрясающие добавки к блюдам!
Вяленую вишню можно добавлять в овсянку, использовать в десертах и т.д. А для приготовления тебе понадобится:
Если ты не хочешь добавлять алкоголь, то вымачивать вишню в вишневом сиропе не надо. Однако выливать его не спеши. Можно заморозить и добавлять в блюда отдельно.
Вялят вишню с приоткрытой дверцей духовки. Минимальный срок хранения ягод в герметичной таре в сухом, темном помещении — шесть месяцев.
Кто не любит мороженое? А тем более, если оно домашнее, без красителей и опасных консервантов.
Для приготовления малинового мороженого тебе понадобится:
Если ты хочешь спасти как можно больше ягод с помощью мороженого, то мы посвятили целый материал тому, как приготовить домашнее мороженое разными способами.
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